Пресса Британии: оккультная Россия Путина

В обзоре британской прессы:

Зонд "Инсайт" готовится сесть на Марс после шести месяцев полета

Он шесть месяцев летел сквозь космос, но кульминация миссии зонда "Инсайт" будет длиться всего шесть минут. Вечером в понедельник около десяти часов по московскому времени он должен совершить посадку на Марс, пишет Daily Mail.

Миссия, стоившая миллиард долларов, увенчается "шестью с половиной минутами ужаса", в течение которых ученые потеряют контроль над зондом и смогут только наблюдать за тем, как он входит в атмосферу красной планеты.

Если все пойдет по плану, зонд войдет в атмосферу со скоростью около 13 тыс. миль в час, после чего тормозные двигатели замедлят его до пяти миль в час, и он благополучно сядет на Марс.

"Инсайт" должен впервые изучить состав марсианской почвы. Посадочный зонд доставит на поверхность сейсмометры, которые будут измерять тектоническую активность Марса. Выявленные колебания помогут пролить свет на то, как образовалась планета 4,6 млрд лет назад.

Кроме того, зонд везет на Марс банку соленого арахиса в качестве талисмана.

"Такова одна из наших традиций, - комментирует главный инженер проекта Роб Гровер. - У нас уже было несколько успешных приземлений подряд, но что ждет нас на Марсе, предугадать невозможно".

Однако сначала зонд должен все-таки успешно приземлиться. НАСА планирует вести прямую трансляцию посадки зонда.

Некачественные импланты

Неправильно работающие сердечные стимуляторы, а также коленные и тазобедренные протезы стали причиной 62 тыс. опасных инцидентов, произошедших в Британии в период между 2015 и 2018 годом, пишет Daily Express.

Статистику удалось выяснить в результате расследования, в котором приняло участие около 50 общественных организаций, включая Би-би-си.

Из эти 62 тыс. опасных случаев, тысяча закончились смертью носителя протеза.

Как оказалось, регуляторы допускали на британский рынок импланты, дававшие сбой во время испытаний на обезьянах или вовсе таких испытаний не проходившие.

Европейские нормы позволяли производителям имплантов обращаться к разным организациям.

Сегодня в Европе существует 58 компаний, которые могут дать одобрение на продажу имплантов на территории всего континента. Если производителю отказывают в одной компании, он просто обращается к другой.

Например, кардиостимулятор Nanostim в Германии не допустили к продаже, а британский Институт стандартизации его лицензировал.

В 2014 году 82-летняя Морин Макклив стала первой британкой, получившей стимулятор этой модели. В течение трех лет она начала чувствовать недомогание.

Оказалось, что батарейка стимулятора, которая должна выдерживать десять лет работы, попросту села.

Теперь авторы расследования призывают серьезно ужесточить нормы по допуску имплантов к продаже, отмечая, что сегодня эти правила гораздо менее строги, чем, например, правила, касающиеся продажи лекарств.

Новые законы относительно имплантов должны вступить в силу в Европе в 2020 году.

Проблема гадалок в России

В России больше народных целителей, чем врачей, и миллионы верят, что их проблемы можно разрешить с помощью волшебства, начинает свою колонку корреспондент Times в России Марк Беннеттс.

Офис гадалки находился в одном из дворов на Тверской улице. "Мои силы могут помочь вернуть неверного мужа жене, или наоборот", - говорит Валерия, называющая себя ведьмой в третьем поколении.

"Также снимаю порчу, лечу болезни, предсказываю будущее", - говорит черноволосая, мрачноватая Валерия, действительно чем-то похожая на ведьму.

Добро пожаловать в мир оккультных верований, который скрывается за фасадом России Владимира Путина.

Здесь бизнесмены советуются с гадалками перед тем, как закрывать сделки, смертельно больные надеются на чудесное исцеление руками ведьмы, а отчаявшиеся жены обращаются к волшебницам, чтобы излечить мужа от пристрастия к водке.

Индустрия магических услуг в России оценивается в несколько миллиардов долларов. По данным РАН, в стране около 800 тысяч целителей и 640 тысяч настоящих врачей.

Некоторые психологи полагают, что увлечение россиян мистикой - побочный эффект поиска новой главенствующей идеологии взамен коммунизма.

Однако этот феномен старше большевиков. Советские власти даже пытались им воспользоваться в своей ранней пропаганде, когда врагов часто называли "нечистой силой".

Россияне вновь обратились к мистицизму в период перестройки, когда прославились телевизионные "целители" Анатолий Кашпировской и Алан Чумак.

Сегодня российские власти используют ясновидящих в отношениях с другими странами, утверждает другая ведьма, Марина.

"Всегда, когда идут переговоры, Россия приводит ведьму или волшебника. Чтобы повлиять на ситуацию, понимаете?" - говорит она.