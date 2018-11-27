Все больше мигрантов пытаются переплыть из Франции в Англию на лодках. Кто они?

Image caption Пограничники конфискуют задержанные лодки

За последние три недели более 100 нелегальных мигрантов, назвавших себя гражданами Ирана, решились на опасное путешествие, переплыв Ла-Манш на лодках малых размеров. Что их подтолкнуло к такому шагу?

23 ноября незадолго до восхода солнца в бурном море у берега графства Кент была замечена шлюпка с восемью мигрантами.

Они рассказали спасателям, что провели в море около 12 часов.

Аналогичная история в море у города Дувр произошла с еще восемью мигрантами из Ирана, добиравшимися до берегов Британии на надувной лодке.

Хоум-офис отказался опубликовать официальные данные о количестве мигрантов из Ирана, пересекших границу таким способом. Однако Би-би-си удалось узнать, что с 3 ноября морским путем в Британию прибыл как минимум 101 гражданин Ирана, в том числе и четыре ребенка.

В полиции попытку проплыть на маленькой лодке 34 км по Ла-Маншу сравнили с попыткой пешехода перейти лондонскую кольцевую автодорогу M25 в час пик.

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Власти Британии и Франции опасаются, что если не остановить поток мигрантов, пересекающих границу таким опасным путем, неизбежны случаи гибели людей. Для того чтобы принять какие-то меры, властям двух стран надо ответить на ряд непростых вопросов.

Почему столько много лодок направляется к берегам графства Кент? Что можно сделать, чтобы остановить этот поток? Почему на борту лодок оказываются в основном выходцы из этой страны на Ближнем Востоке? Почему этот опасный путь выбирают в основном мигранты из Ирана?

Вероятно, ответы на эти вопросы можно найти почти в 2000 км от границы Британии - в Белграде.

Правообладатель иллюстрации Premar Manche Image caption 22 ноября в спасательной операции был задействован французский вертолет

Миодраг Чакич, глава сербской правозащитной организации Refugee Aid Serbia, которая помогает беженцам на Балканах, считает, что до Британии добралась какая-то часть из нескольких тысяч иранцев, прибывших в Сербию после временной отмены визового режима в августе прошлого года.

Как полагали в Белграде, решение об отмене виз должно было способствовать росту туристического потока из Ирана в Сербию и помочь развитию и укреплению торговых связей страны с Ираном. Иран по объему ВВП занимает 25-е место в мире, а Сербия - только 90-е.

Однако 17 октября этого года безвизовый режим был отменен.

Утверждалось, что за время действия этого режима Сербия стала важным каналом для нелегальной иммиграции в Западную Европу.

Согласно официальным данным, за время действия безвизового режима в Сербию приехали около 40 тысяч иранцев.

Точных данных, сколько из приехавших вернулись на родину, нет. Но, как пишут сербские газеты, самолеты из Тегерана в Белград прилетали полными, а обратно возвращались почти пустыми.

Image caption Корреспондент Би-би-си Саймон Джонс опубликовал фотографию надувной лодки, на которой мигранты добирались до Британии

В белградском центре помощи беженцам Info Park приводят оценки полиции, что в Иран не вернулись около 12 тысяч граждан этой страны, приехавших в Сербию .

По словам Миодрага Чакича, чтобы попасть в Западную Европу, иранцы использовали поддельные паспорта. Как правило, все мигранты из Ирана были неплохо подготовлены к долгому путешествию в Западную Европу. В Сербии, по его словам, они в основном останавливались в хостелах или гостиницах.

Правообладатель иллюстрации Miodrag Ćakić/Refugee Aid Serbia Image caption Многие беженцы, добирающиеся до Западной Европы через Сербию, живут в заброшенных домах, тогда как иранцы в большинстве своем могут позволить себе гостиничный номер

Беженцы из таких стран, как Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, преодолевали тысячи километров пешком и жили в массе своей на улицах или в заброшенных зданиях в Белграде. В сравнении с такими беженцами, иранцы в гораздо большей степени напоминали туристов.

"Многие [из иранцев] путешествовали по поддельным паспортам. Такой паспорт в Стамбуле стоит от 3 тысяч до 6 тысяч евро. Они не разделяют долю других беженцев, которым на Балканах приходится нелегко. Они здесь жили по нескольку месяцев, оплачивая гостиничные номера, и подыскивали контрабандистов, которые могли бы переправить их в Западную Европу", - говорит представитель Info Park Гордан Паунович.

Правообладатель иллюстрации Miodrag Ćakić/Refugee Aid Serbia Image caption Беженцы из таких стран, как Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, преодолевают тысячи километров пешком, и у них, как правило, нет денег на хостел

Иранских мигрантов легко вычислить в толпе беженцев из других стран: у них больше денег. Хотя они, как и беженцы из других стран, живут при репрессивном режиме, но в экономическом плане жизнь у них гораздо легче.

По словам Кавеха Калантри из базирующейся в Британии организации Iranian Association, оказывающей помощь беженцам из Ирана, большинство мигрантов из Ирана решают покинуть родину из-за нарушений прав и ограничения свобод.

"Людей [в Иране] задерживают только потому что они придерживаются либеральных или левых взглядов, или если они принадлежат религиозному меньшинству. Многие регулярно сталкиваются с насилием", - говорит правозащитник.

Со времени Исламской революции 1979 года каждый год страну покидают от 150 тысяч до 200 тысяч граждан.

Согласно данным Хоум-офиса, за последние два года иранцы подали больше прошений о предоставлении убежища в Британии, чем мигранты и беженцы из какой-либо другой страны.

"Нет ничего необычного в том, что иранцы приезжают в Британию, интересно то, как они сюда приезжают", - говорит правозащитник.

Правообладатель иллюстрации Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images Image caption Десятки тысяч иранцев приехали в Сербию во время действия безвизового режима

Одно из объяснений, почему иранцы решаются рисковать своей жизнью ради того, чтобы добраться до Британии, - это их относительное богатство, они могут позволить себе оплатить запрашиваемую контрабандистом сумму, чтобы он посадил их на свою лодку.

Майя Конфорти из базирующейся во Франции организации L'Auberge des Migrants, которая помогает беженцам в городе Кале, говорит, что такой опасный путь по морю выбирают в основном беженцы из Ирана.

"Попасть в Британию на лодке может только человек с достаточным количеством денег. У беженцев из стран Африки к моменту прибытия в Кале, как правило, уже не остается никаких денег. Кажется, только иранцы могут одновременно и отважиться на такое путешествие и найти средства для того, чтобы заплатить за него", - говорит Майя Конфорти.

По ее словам сейчас в Кале наблюдается новый приток мигрантов.

Правообладатель иллюстрации Jeremias Gonzalez/IP3 Image caption Лагерь для беженцев в Кале закрыли еще в 2016 году, однако мигрантов в городе значительно меньше не стало

Миодраг Чакич считает, что иранцы, прибывшие в Кент, попали на территорию Евросоюза именно через Сербию.

"Я не вижу никакого другого объяснения. Сербия была единственной страной на Балканах, куда въехало значительное число иранцев", - говорит он.

Однако не все эксперты верят в то, что эти мигранты, добирающиеся до Британии в лодках, из Ирана.

Профессор Адиб Могхаддам из центра иранских исследований при Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета говорит, что многие из тех, кто выдают себя за иранцев, на самом деле прибыли из Афганистана.

Однако специалист по миграции Эмма Наваз говорит, что не видит какой-либо причины, заставляющей афганцев выдавать себя за иранцев. По ее словам, никакой выгоды они для себя из этой лжи извлечь не могут.

Так или иначе, очевиден рост числа попыток мигрантов попасть в Британию по морю. Рост числа таких опасных путешествий подстегивается организованными мафиозными и криминальными структурами, действующими на территории Франции, говорит Ингрид Парро, представитель береговой охраны, базирующейся в городе Шербур-Октевиль на северо-западе Франции.

По ее словам за 2018 год предпринято по меньшей мере 30 попыток мигрантов добраться до Британии по морю, тогда как в 2017 году было предпринято всего 12 аналогичных попыток, а в 2016 году - 23.

Однако большинство попыток провалились из-за того, что лодки оказались слишком маленькими - в основном мигрантов перевозят в каноэ, надувных или самодельных лодках. Всего несколько попыток перебраться через Ла Манш было предпринято на прогулочных яхтах и скоростных катерах, которые все чаще угоняют.

Правообладатель иллюстрации Premar Manche Image caption По словам Ингрид Парро, главное сейчас - не допустить гибели людей в море

Пограничная служба Британии отмечает, что небольшие плавающие средства стали дешевле и в целом доступнее, что открывает для преступников больше возможностей для контрабанды в страну людей и нелегальных грузов.

Член парламента Чарльз Элфике называет рост числа попыток добраться до Британии на лодках беспрецедентным. По его словам, пограничникам необходимо выделить больше средств на организацию дополнительных патрулей.

Чарльз Элфике также отмечает, что число мигрантов, обнаруженных в пересекающих границу грузовиках, выросло более чем на 33% после закрытия лагеря для беженцев в Кале.

Бриджет Чапман из базирующейся в Кенте правозащитной организации Refugee Action Network говорит, что рост числа попыток добраться до Британии по морю - это прямое следствие ужесточения пограничного контроля.

"Люди вынуждены искать все более и более опасные пути", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media/Getty Image caption За последние три недели 12 групп мигрантов попытались добраться на маленьких лодках из Франции в Британию

Член парламента и бывший министр труда и пенсий Дэмиан Грин говорит, что в первую очередь необходимо понять, откуда приезжают люди и пресечь деятельность криминальных группировок, которые стоят за переправкой нелегальных мигрантов в Британию.

Хоум-офис заявил, что власти как раз и пытаются вычислить и пресечь деятельность таких группировок.

Ингрид Парро говорит, что власти больше всего опасаются, что одна из таких попыток добраться до Британии может привести к гибели людей в море. Но она говорит, что вместо того чтобы фокусировать свое внимание на спасательных операциях, эффективнее было бы принять меры по снижению числа попыток мигрантов добраться до Британии по морю.