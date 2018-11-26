Бюджетный кризис в российских регионах почти закончился. Но ненадолго

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Российским регионам удалось увеличить налоговые поступления и снизить размер долга. Темпы прироста доходов регионов - рекордные за последние 10 лет. Означает ли это, что затяжной кризис с региональными финансами закончился?

В 2018 году можно рассчитывать на рекордный прирост поступлений в региональные бюджеты, пишут эксперты РАНХиГС и Института имени Гайдара в совместном докладе.

Доходы консолидированных бюджетов регионов за первые три квартала этого года увеличились на 11,8%. Прирост оказался максимальным за 10 лет.

Выросли и налоговые поступления - постуления от налога на совокупный доход - на 17%, налога на прибыль и налога на имущество на 15%.

В связи с ростом доходов госдолг субъектов по итогам января-сентября снизился на 7,5%, говорится в докладе РАНХиГС и Института Гайдара.

За последний год отношение долга регионов к их доходам снизилось с 29,1% до 25,8%. Здесь важно отметить, что это ниже уровня сентября 2013 года. Тогда состояние региональных бюджетов резко ухудшилась, потому что регионы были вынуждены выполнять майский указ президента Владимира Путина по повышению зарплат бюджетникам.

Есть ли в этом повод для оптимизма?

Согласно докладу, в доходной части региональных бюджетов самый заметный рост пришелся на федеральные дотации (22%).

Дотации из федерального бюджета за отчетный период выросли больше всех источников региональных доходов, свидетельствуют подсчеты РАНХиГС и Института имени Гайдара на основе данных минфина.

Федеральные деньги также занимают первое место в структуре региональных долгов. По данным на сентябрь 2018 года, на бюджетные кредиты приходится 51,4% долговой нагрузки субъектов, тогда как в сентябре 2013 года этот показатель составлял 32,3%.

Доступность федеральной поддержки - позитивный фактор, считают аналитики рейтингового агентства S&P. Деньги из центра и федеральные меры по повышению финансового контроля позволили регионам сократить расходы на обслуживание долгов, говорится в ноябрьском отчете агентства "Система общественных финансов: российские регионы".

После ухудшения финансовой ситуации в регионах правительство начало выдавать властям субъектов почти бесплатные (по ставке 0,1%) бюджетные кредиты. Ими они должны были заместить дорогие банковские кредиты.

В 2018 году правительство представило план реструктуризации региональных долгов. По нему срок погашения бюджетных кредитов был увеличен до 2029 года.

"На часть регионов реструктуризация долгов оказала очень положительное влияние, - говорит ведущий аналитик агентства "АКРА" Елена Анисимова. - Если бы срок предоставления бюджетных кредитов не изменили бы, то регионы должны были бы сейчас отдавать те самые бюджетные кредиты, которые практически бесплатные, и замещать их на рыночные инструменты. Это усугубило бы ситуацию".

Федеральные деньги все равно придется отдавать, а новых бесплатных кредитов центр не выделяет, добавляет старший директор Fitch Владимир Редькин. "Выплаты пойдут примерно через три года. Сначала небольшие, потом они будут увеличиваться. Регионам придется как-то замещать этот долг, скорее всего, занимать на рынке".

В то же время федеральное правительство "регулярно вменяет регионам новые расходные обязательства", такие как повышение заработной платы работников бюджетного сектора и ремонт ветхого жилого фонда, пишет S&P.

Из доклада следует, что собственных средств у регионов недостаточно.

"В среднесрочной перспективе у регионов может вырасти объем рыночного долга, который, как правило дороже, а значит, вырастут и расходы на обслуживание этого долга. Если ничего не решится, то это может стать через 2-3 года новым этапом долгового кризиса", - говорит Редькин.

Устойчивого роста налоговых поступлений тоже может не быть

Повышение поступлений от налога на прибыль может быть отчасти связано с изменениями в налоговой политике: с 2017 года введены ограничения по переносу убытков прошлых лет на прибыль текущего периода, объясняет Елена Анисимова из агентства "АКРА".

А повышение сборов от налога на имущество может быть связано с тем, что регионы отменяют налоговые льготы, полагает она.

Повышения собираемости налогов удалось достичь за счет повышения собираемости и роста корпоративной прибыли, отмечает рейтинговое агентство Moody's. Компаниям удалось увеличить прибыли в том числе благодаря высоким ценам на нефть и слабому рублю в первой половине 2018 года, считают аналитики. А повышение номинальных зарплат позволило увеличить поступления от НДФЛ.

Но высокие цены на нефть были драйвером для роста рублевой выручи в добывающих регионах, обращает внимание Владимир Редькин из Fitch. Сейчас цены на нефть падают, поэтому компании могут получить меньшую прибыль в 2018 году. К тому же поступления растут в основном в экономически сильных субъектах, говорит эксперт.