Новоуральск: как закрытый атомный город превратился в "мегасвалку"
В небольшом городе Новоуральске в Свердловской области жители уже три года борются за то, чтобы закрыли свалку химических отходов. Сначала они неожиданно победили. А потом проиграли. Все это происходит за огромным забором, в город не пускают чужих.
Новоуральск - это один из 40 закрытых городов России. Здесь работает крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - "Уральский электрохимический завод" Росатома.
Город, в котором живет 83 тысячи человек, окружен высоким бетонным забором с колючей проволокой. За последние шесть лет отсюда уехало более 4 тысяч человек.
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Попасть в город можно только через контрольно-пропускные пункты. Чужих пускают только после проверки службы безопасности "Росатома" и ФСБ.
Рядом с въездом в город находится кафе "Гурмэ" на несколько столиков. Местные встречаются здесь с теми, кого не пустили в город. Среди них - и корреспондент Русской службы Би-би-си (администрация города не нашла оснований для въезда корреспондентов Би-би-си в Новоуральск).
В будний день двое посетителей кафе молча смотрят сериал про российскую полицию. Налево от кафе - местный рынок, там продают еду, валенки, веники и дешевый ширпотреб. Половина прилавков и павильонов пустуют, покупателей почти нет.
За рынком находится железнодорожная станция с кафе для тех, кому в город нельзя, и магазином разливного пива. Отсюда ежедневно сотни жителей Новоуральска на автобусах и электричках едут в Екатеринбург на работу, дорога занимает примерно полтора часа.
Еще в городе есть три свалки: свалка бытовых отходов, пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов и полигон, на который в течение нескольких лет свозились отходы химической промышленности из Свердловской области и других регионов.
Три года назад в городе началась борьба против свалки химических отходов.
И история бы не вышла за пределы высокого бетонного забора, если бы не один ребенок и один 70-летний пенсионер.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как все было.
Свалка и ее предполагаемые жертвы
14-летний Сережа (настоящее имя не раскрывается) родился в Новоуральске, его мать Наталья (имя изменено по ее просьбе из соображений безопасности) работает в местной библиотеке.
В городе немного развлечений. Сережа постоянно ходил на мототрассу кататься на велосипеде - в хорошую и плохую погоду.
У него часто промокала одежда и обувь, которую они дома просто сушили, рассказала Би-би-си Наталья.
Но, как оказалось позднее, трасса находится недопустимо близко "к смертельной свалке", как ее называет Наталья.
Речь идет о полигоне с химическими отходами, которым управляет компания "Утилис".
По мнению матери ребенка, все это привело к тому, что Сережа тяжело заболел.
Официально на полигон ООО "Утилис", который работает с 1992 года, можно ввозить отходы третьего и четвертого классов опасности. Но местные жители считают, что с 2012 года на полигон ввозятся отходы более высокого - первого и второго классов опасности.
Местные активисты часто связывают "Утилис" с УГМК и ее генеральным директором Андреем Козицыным. По данным СПАРК, явной связи между компаниями нет.
Директором "Утилиса" является Андрей Овчинников, который не связан с другими компаниями, а бенефициаром компании оказался Алексей Скопин из Кирова. При этом совладельцы компании регулярно меняются, а также с 2002 года у компании поменялись три директора.
"Утилис", по данным СПАРК, достаточно прибыльная компания: в 2017 году ее чистая прибыль составила почти 73 млн рублей, а выручка более 169 млн рублей.
Он - единственный житель города, у которого есть официальный диагноз хронической интоксикации организма, а в его крови были найдены тяжелые металлы, рассказывает она. Эту историю подтвердили и несколько их знакомых.
Симптомы этой болезни - дерматит, выпадение волос, расслоение ногтей, проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом и нервной системой.
Весной у мальчика ухудшилось здоровье. И Наталья начала показывать его врачам. За отдельную плату сделала анализы, чтобы подтвердить диагноз. В мае его подтвердили.
История про болезнь быстро распространилась по городу.
Кто-то сочувствовал им. Кто-то просто не верил. Один из собеседников Би-би-си сказал, что мать Сережи "как все матери преувеличивала проблему". "Он не выглядит слишком больным", - сказал Би-би-си один из активистов.
А летом этого года на сайте местного городского портала и вовсе появился материал, где утверждалось, что Сережа якобы "спалился на курении наркоты" несколько лет назад, и что он агрессивный и неуправляемый. Про его мать писали, что она якобы "начала курировать" тему борьбы с полигоном в надежде получить грант по создание предприятия по переработке отходов.
"Документы [с диагнозом] представители свалки сфотографировали, и на следующий день на меня и моего сына обрушилась волна грязных статей, где я - библиотекарь - захватываю власть в городе, а мой сын - торговец наркотиками со стажем", - рассказала Наталья Би-би-си.
По ее словам, в борьбе со свалкой "Утилиса" она не участвовала. "Черные пиарщики уже истрепали и эпитетами, и прозвищами", - пожаловалась она. С корреспондентом Би-би-си она отказалась встречаться лично, ответила на вопросы через соцсети.
В городе действительно многие испытывают проблемы со здоровьем. По данным минздрава, основная причина смертности в Новоуральске - сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте - онкология: в 2017 году с этой причиной было связано 18,3% смертей (по России в целом меньше - 15,8%). А на третьем - травмы и отравления.
Из официального отчета минздрава, к примеру, можно узнать, что в прошлом году алкоголем в городе отравились 17 человек. И только одного удалось спасти.
У детей первое место занимают болезни органов дыхания.
Крайне сложно проследить связь между "Утилисом" и здоровьем жителей, говорит журналист местной газеты "Нейва" Юрий Доронин: "У нас ведь вокруг полно металлургических заводов. Ну и плюс внутри города: бетон тоже влияет, автомобили тоже влияют".
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Но история с Сережей привела к обострению конфликта между общественниками и компанией "Утилис". "Пострадал ребенок, и нас это в большей степени зацепило", - говорит один из авторов письма Александр Мизюлин. Он - общественник, который участвует в организации "Антидилер", которая борется с распространением наркотиков.
В мае группа активистов решилась написать письмо президенту Владимиру Путину.
Подписать его решили именем местного пенсионера Геннадия Легунцова, дома у которого и собрались местные активисты, чтобы решить, как бороться со свалкой дальше.
У Легунцова к тому времени нашли рак. Ему, в отличие от других, было нечего терять, объясняет один из собеседников Би-би-си на условии анонимности, почему письмо было от него. Связаться с ним самим Би-би-си не удалось.
Тоже самое обращение к президенту, но от имени региональной общественной организации Свердловской области "Защита природы" затем было опубликовано на сайте Change.org незадолго до "прямой линии" с Путиным. В обращении жители жаловались, что на территорию города было ввезено более 100 тысяч тонн отходов 1 и 2 классов опасности, и он стал "мегасвалкой высокотоксичных химических отходов". Под обращением подписались почти 3 тысячи человек - меньше 1% жителей города.
Что случилось после письма Путину?
К тому моменту местные жители уже три года вели борьбу с компанией "Утилис", которая управляет свалкой. Писали письма в разные инстанции с требованием проверить компанию и закрыть свалку, но получали отписки.
В 2015 году дело дошло до суда - арбитражный суд Свердловской области, согласно картотеке судебных дел, признал договор аренды земли города с ООО "Утилис" недействительным по иску заместителя прокурора Свердловской области.
Но "Уралинформбюро" писало, что в том же году договор городской администрации с "Утилисом" перезаключили. То есть по сути ничего не изменилось.
В бюджет Новоуральска до конца 2020 года ежегодно будет поступать 19-20 млн рублей по статье "плата за негативное воздействие на окружающую среду".
Еще в 2017 году платежи в бюджет города были скромнее: тогда по этой статье было переведено чуть более 4,3 млн рублей.
Прошлой зимой местный депутат Дмитрий Никаноров, который был среди тех, кто занимался ликвидацией последствий аварии в Чернобыле, тоже решил бороться против химической свалки. Он начал это делать после того, как к нему обратились местные активисты. Он начал писать депутатские запросы и пытаться решить проблему свалки с городской администрацией.
Когда он приехал в первый раз на свалку "Утилис" прошлой зимой, то увидел на снегу следы шин с желтой субстанцией, которые вели от свалки в соседние гаражи. Дальше все это разносилось по городу.
"Мы приехали туда, и я с ужасом увидел, что у нас ноги в этом кеке, в этой желтой ядовитой субстанции. Мы с [мэром города Александром] Барановым стояли в сугробике и ноги чистили", - вспоминает он.
Когда Никаноров начал заниматься проблемой свалки, то заметил, что в год от "Утилиса" в бюджет города поступает около 20 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, но они идут в "общий котел" расходов. И резерва на покрытие экологического ущерба в городе нет.
И дело сдвинулось с мертвой точки. Удалось достучаться до местной администрации, считает Никаноров. Мизюлин считает, что все получилось после письма президенту.
На свалку приехали проверяющие из регионального отделения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). После проверки они подали иск в суд Новоуральска. Суд приостановил работу свалки.
В агентстве Би-би-си ответили, что в результате проверки были выявлены "несоответствия данных по классам отходов", которые завозили на свалку с "Среднеуральского медеплавильного завода", "Уралэлектромеди" и "ММСК".
Все эти компании входят в "Уральскую горно-металлургическую компанию" (УГМК).
У ФМБА есть претензии к тому, как транспортировались отходы и как они хранятся. При этом в агентстве не выявили вредного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье населения.
В Росприроднадзоре по Уральскому федеральному округу сообщили Би-би-си, что планируют возбудить административные дела против предприятия и должностного лица по результатам проверок.
Мэр города Баранов в мае этого года публично потребовал прекратить с 1 июня ввоз в город отходов.
Тогда активистам показалось, что победа уже близка, но вдруг удача от них отвернулась.
"Утилис" обжаловал приостановку работы в Арбитражном суде Свердловской области. Это произошло потому, что областной суд не стал вникать в проблемы жителей маленького города, сказал Би-би-си один из активистов. На заседание даже не было никого из жителей и активистов. "Нас не выслушали", - говорит один из активистов корреспонденту Би-би-си.
Сейчас полигон вновь открыт. Это Би-би-си подтвердили в региональном ФНБА.
Правда, по словам Мизюлина, туда свозят только строительные отходы, а не химические. "Завозить химотходы мы туда не даем, мы периодически туда приезжаем и проверяем", - говорит он.
Впереди новые разбирательства
По данным картотеки арбитражного суда Свердловской области, администрация Новоуральска в этом году попыталась через суд расторгнуть договор с "Утилисом" об аренде земли, на которой расположен полигон.
Суд отказал им в этом, администрация обжаловала это решение. Формально потому что на территории полигона находятся постройки в собственности "Утилиса".
18 декабря пройдет новый суд.
Жители города уверены, что борьба не закончена. По словам нескольких жителей, с которыми поговорил Би-би-си, УГМК обещал с 1 января 2019 года прекратить ввоз отходов на территорию города.
"Вся эта огромная масса ложится на город, на нас, на наших детей, на наших внуков, - говорит Никаноров. Все разрушено, все развалено. Город с интеллектуальным потенциалом остается фактически хозяином трех свалок".
Наталья все это время пытается выбить для Сережи лечение. "Мне бы справиться с угрозой разрушения здоровья своего сына. Наши медики только что отправляли нас на курортное лечение и пытаются помочь своими силами, но здесь нужны высокие технологии", - сетует она, добавляя, что в городе таких специалистов нет.
Би-би-си отправила запрос в администрацию города, в УГМК и "Утилис", но на момент публикации ответа не получила.
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