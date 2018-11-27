Новоуральск: как закрытый атомный город превратился в "мегасвалку"

Правообладатель иллюстрации Юрий Доронин, газета "Нейва"

В небольшом городе Новоуральске в Свердловской области жители уже три года борются за то, чтобы закрыли свалку химических отходов. Сначала они неожиданно победили. А потом проиграли. Все это происходит за огромным забором, в город не пускают чужих.

Новоуральск - это один из 40 закрытых городов России. Здесь работает крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - "Уральский электрохимический завод" Росатома.

Город, в котором живет 83 тысячи человек, окружен высоким бетонным забором с колючей проволокой. За последние шесть лет отсюда уехало более 4 тысяч человек.

Попасть в город можно только через контрольно-пропускные пункты. Чужих пускают только после проверки службы безопасности "Росатома" и ФСБ.

Рядом с въездом в город находится кафе "Гурмэ" на несколько столиков. Местные встречаются здесь с теми, кого не пустили в город. Среди них - и корреспондент Русской службы Би-би-си (администрация города не нашла оснований для въезда корреспондентов Би-би-си в Новоуральск).

В будний день двое посетителей кафе молча смотрят сериал про российскую полицию. Налево от кафе - местный рынок, там продают еду, валенки, веники и дешевый ширпотреб. Половина прилавков и павильонов пустуют, покупателей почти нет.

За рынком находится железнодорожная станция с кафе для тех, кому в город нельзя, и магазином разливного пива. Отсюда ежедневно сотни жителей Новоуральска на автобусах и электричках едут в Екатеринбург на работу, дорога занимает примерно полтора часа.

Еще в городе есть три свалки: свалка бытовых отходов, пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов и полигон, на который в течение нескольких лет свозились отходы химической промышленности из Свердловской области и других регионов.

Три года назад в городе началась борьба против свалки химических отходов.

И история бы не вышла за пределы высокого бетонного забора, если бы не один ребенок и один 70-летний пенсионер.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как все было.

Свалка и ее предполагаемые жертвы

14-летний Сережа (настоящее имя не раскрывается) родился в Новоуральске, его мать Наталья (имя изменено по ее просьбе из соображений безопасности) работает в местной библиотеке.

В городе немного развлечений. Сережа постоянно ходил на мототрассу кататься на велосипеде - в хорошую и плохую погоду.

У него часто промокала одежда и обувь, которую они дома просто сушили, рассказала Би-би-си Наталья.

Image caption Новоуральск окружен бетонным забором с колючей проволокой

Но, как оказалось позднее, трасса находится недопустимо близко "к смертельной свалке", как ее называет Наталья.

Речь идет о полигоне с химическими отходами, которым управляет компания "Утилис".

По мнению матери ребенка, все это привело к тому, что Сережа тяжело заболел.

Официально на полигон ООО "Утилис", который работает с 1992 года, можно ввозить отходы третьего и четвертого классов опасности. Но местные жители считают, что с 2012 года на полигон ввозятся отходы более высокого - первого и второго классов опасности.

Местные активисты часто связывают "Утилис" с УГМК и ее генеральным директором Андреем Козицыным. По данным СПАРК, явной связи между компаниями нет.

Директором "Утилиса" является Андрей Овчинников, который не связан с другими компаниями, а бенефициаром компании оказался Алексей Скопин из Кирова. При этом совладельцы компании регулярно меняются, а также с 2002 года у компании поменялись три директора.

"Утилис", по данным СПАРК, достаточно прибыльная компания: в 2017 году ее чистая прибыль составила почти 73 млн рублей, а выручка более 169 млн рублей.

Он - единственный житель города, у которого есть официальный диагноз хронической интоксикации организма, а в его крови были найдены тяжелые металлы, рассказывает она. Эту историю подтвердили и несколько их знакомых.

Симптомы этой болезни - дерматит, выпадение волос, расслоение ногтей, проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом и нервной системой.

Весной у мальчика ухудшилось здоровье. И Наталья начала показывать его врачам. За отдельную плату сделала анализы, чтобы подтвердить диагноз. В мае его подтвердили.

История про болезнь быстро распространилась по городу.

Кто-то сочувствовал им. Кто-то просто не верил. Один из собеседников Би-би-си сказал, что мать Сережи "как все матери преувеличивала проблему". "Он не выглядит слишком больным", - сказал Би-би-си один из активистов.

Image caption За забором находятся гаражи, вокзал и рынок

А летом этого года на сайте местного городского портала и вовсе появился материал, где утверждалось, что Сережа якобы "спалился на курении наркоты" несколько лет назад, и что он агрессивный и неуправляемый. Про его мать писали, что она якобы "начала курировать" тему борьбы с полигоном в надежде получить грант по создание предприятия по переработке отходов.

"Документы [с диагнозом] представители свалки сфотографировали, и на следующий день на меня и моего сына обрушилась волна грязных статей, где я - библиотекарь - захватываю власть в городе, а мой сын - торговец наркотиками со стажем", - рассказала Наталья Би-би-си.

По ее словам, в борьбе со свалкой "Утилиса" она не участвовала. "Черные пиарщики уже истрепали и эпитетами, и прозвищами", - пожаловалась она. С корреспондентом Би-би-си она отказалась встречаться лично, ответила на вопросы через соцсети.

Image caption На рынке жители города и соседних поселков могут купить продукты, дешевую одежду и обувь

В городе действительно многие испытывают проблемы со здоровьем. По данным минздрава, основная причина смертности в Новоуральске - сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте - онкология: в 2017 году с этой причиной было связано 18,3% смертей (по России в целом меньше - 15,8%). А на третьем - травмы и отравления.

Из официального отчета минздрава, к примеру, можно узнать, что в прошлом году алкоголем в городе отравились 17 человек. И только одного удалось спасти.

У детей первое место занимают болезни органов дыхания.

Крайне сложно проследить связь между "Утилисом" и здоровьем жителей, говорит журналист местной газеты "Нейва" Юрий Доронин: "У нас ведь вокруг полно металлургических заводов. Ну и плюс внутри города: бетон тоже влияет, автомобили тоже влияют".

Но история с Сережей привела к обострению конфликта между общественниками и компанией "Утилис". "Пострадал ребенок, и нас это в большей степени зацепило", - говорит один из авторов письма Александр Мизюлин. Он - общественник, который участвует в организации "Антидилер", которая борется с распространением наркотиков.

В мае группа активистов решилась написать письмо президенту Владимиру Путину.

Image caption На местном рынке много свободных прилавков и павильонов

Подписать его решили именем местного пенсионера Геннадия Легунцова, дома у которого и собрались местные активисты, чтобы решить, как бороться со свалкой дальше.

У Легунцова к тому времени нашли рак. Ему, в отличие от других, было нечего терять, объясняет один из собеседников Би-би-си на условии анонимности, почему письмо было от него. Связаться с ним самим Би-би-си не удалось.

Image caption На местном рынке можно купить веники, валенки и искуственные цветы

Тоже самое обращение к президенту, но от имени региональной общественной организации Свердловской области "Защита природы" затем было опубликовано на сайте Change.org незадолго до "прямой линии" с Путиным. В обращении жители жаловались, что на территорию города было ввезено более 100 тысяч тонн отходов 1 и 2 классов опасности, и он стал "мегасвалкой высокотоксичных химических отходов". Под обращением подписались почти 3 тысячи человек - меньше 1% жителей города.

Что случилось после письма Путину?

К тому моменту местные жители уже три года вели борьбу с компанией "Утилис", которая управляет свалкой. Писали письма в разные инстанции с требованием проверить компанию и закрыть свалку, но получали отписки.

В 2015 году дело дошло до суда - арбитражный суд Свердловской области, согласно картотеке судебных дел, признал договор аренды земли города с ООО "Утилис" недействительным по иску заместителя прокурора Свердловской области.

Но "Уралинформбюро" писало, что в том же году договор городской администрации с "Утилисом" перезаключили. То есть по сути ничего не изменилось.

В бюджет Новоуральска до конца 2020 года ежегодно будет поступать 19-20 млн рублей по статье "плата за негативное воздействие на окружающую среду".

Еще в 2017 году платежи в бюджет города были скромнее: тогда по этой статье было переведено чуть более 4,3 млн рублей.

Прошлой зимой местный депутат Дмитрий Никаноров, который был среди тех, кто занимался ликвидацией последствий аварии в Чернобыле, тоже решил бороться против химической свалки. Он начал это делать после того, как к нему обратились местные активисты. Он начал писать депутатские запросы и пытаться решить проблему свалки с городской администрацией.

Когда он приехал в первый раз на свалку "Утилис" прошлой зимой, то увидел на снегу следы шин с желтой субстанцией, которые вели от свалки в соседние гаражи. Дальше все это разносилось по городу.

Правообладатель иллюстрации Юрий Доронин, газета "Нейва" Image caption Местные общественники и чиновники на полигоне "Утилис", май 2018 года

"Мы приехали туда, и я с ужасом увидел, что у нас ноги в этом кеке, в этой желтой ядовитой субстанции. Мы с [мэром города Александром] Барановым стояли в сугробике и ноги чистили", - вспоминает он.

Когда Никаноров начал заниматься проблемой свалки, то заметил, что в год от "Утилиса" в бюджет города поступает около 20 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, но они идут в "общий котел" расходов. И резерва на покрытие экологического ущерба в городе нет.

И дело сдвинулось с мертвой точки. Удалось достучаться до местной администрации, считает Никаноров. Мизюлин считает, что все получилось после письма президенту.

На свалку приехали проверяющие из регионального отделения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). После проверки они подали иск в суд Новоуральска. Суд приостановил работу свалки.

В агентстве Би-би-си ответили, что в результате проверки были выявлены "несоответствия данных по классам отходов", которые завозили на свалку с "Среднеуральского медеплавильного завода", "Уралэлектромеди" и "ММСК".

Все эти компании входят в "Уральскую горно-металлургическую компанию" (УГМК).

У ФМБА есть претензии к тому, как транспортировались отходы и как они хранятся. При этом в агентстве не выявили вредного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье населения.

Правообладатель иллюстрации Юрий Доронин, газета "Нейва" Image caption Взятие проб на полигоне "Утилис", май 2018 года

В Росприроднадзоре по Уральскому федеральному округу сообщили Би-би-си, что планируют возбудить административные дела против предприятия и должностного лица по результатам проверок.

Мэр города Баранов в мае этого года публично потребовал прекратить с 1 июня ввоз в город отходов.

Тогда активистам показалось, что победа уже близка, но вдруг удача от них отвернулась.

"Утилис" обжаловал приостановку работы в Арбитражном суде Свердловской области. Это произошло потому, что областной суд не стал вникать в проблемы жителей маленького города, сказал Би-би-си один из активистов. На заседание даже не было никого из жителей и активистов. "Нас не выслушали", - говорит один из активистов корреспонденту Би-би-си.

Сейчас полигон вновь открыт. Это Би-би-си подтвердили в региональном ФНБА.

Правда, по словам Мизюлина, туда свозят только строительные отходы, а не химические. "Завозить химотходы мы туда не даем, мы периодически туда приезжаем и проверяем", - говорит он.

Впереди новые разбирательства

По данным картотеки арбитражного суда Свердловской области, администрация Новоуральска в этом году попыталась через суд расторгнуть договор с "Утилисом" об аренде земли, на которой расположен полигон.

Суд отказал им в этом, администрация обжаловала это решение. Формально потому что на территории полигона находятся постройки в собственности "Утилиса".

18 декабря пройдет новый суд.

Правообладатель иллюстрации Юрий Доронин, газета "Нейва" Image caption Полигон "Утилис", май 2018 года

Жители города уверены, что борьба не закончена. По словам нескольких жителей, с которыми поговорил Би-би-си, УГМК обещал с 1 января 2019 года прекратить ввоз отходов на территорию города.

"Вся эта огромная масса ложится на город, на нас, на наших детей, на наших внуков, - говорит Никаноров. Все разрушено, все развалено. Город с интеллектуальным потенциалом остается фактически хозяином трех свалок".

Image caption По этой железной дороге ходят электрички из Новоуральска в Екатеринбург

Наталья все это время пытается выбить для Сережи лечение. "Мне бы справиться с угрозой разрушения здоровья своего сына. Наши медики только что отправляли нас на курортное лечение и пытаются помочь своими силами, но здесь нужны высокие технологии", - сетует она, добавляя, что в городе таких специалистов нет.

Би-би-си отправила запрос в администрацию города, в УГМК и "Утилис", но на момент публикации ответа не получила.

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