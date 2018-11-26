Правообладатель иллюстрации PA Image caption Станет ли успешной посадка "Инсайта"?

Американское космическое агентство (НАСА) 26 ноября попробует посадить на Марс новый модуль "Инсайт". Приземление намечено на вечер понедельника, около 20:00 по Гринвичу (23:00 МСК).

Со времен первых полетов на Красную планету в 1960-е более половины миссий завершились провалом. Даже из семи самых недавних попыток три оказались неудачными.

Почему так происходит?

"Скиапарелли"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Вот так должен был выглядеть зонд на поверхности Марса

Проект Европейского космического агенства должен был использовать сложную комбинацию парашютов и двигателей, чтобы аккуратно приземлиться на поверхность Красной планеты 16 октября 2016 года.

Но все пошло не по плану.

После того, как аппарат стоимостью в четверть миллиарда долларов пролетел 500 млн км, он был случайно сброшен с парашюта раньше, чем должен был.

Модуль разбился о поверхность Марса, упав со скоростью 540 км/час.

Бортовой датчик сбился во время посадки и отсоединил парашют на высоте 3,7 км.

"Скиапарелли" так запутался, что начал думать, что он уже ниже уровня поверхности планеты, а не в тысячах метрах над ней, и поэтому двигатели - которые могли быть последним шансом на замедление аппарата - даже не включились.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Черное пятно - все, что осталось от аппарата

То, что осталось от аппарата, сфотографировал Марсианский разведывательный спутник НАСА. На снимках видно черное пятно на месте аварии на поверхности планеты.

"Фобос-Грунт"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Миссия должна была долететь до Марса, но оборвалась на расстоянии 345 км от Земли

"Скиапарелли" стал провалом, но он хотя бы долетел до Марса, пусть и на слишком быстрой скорости.

Российский "Фобос-Грунт" не смог даже достичь Красной планеты.

У миссии была невероятно амбициозная цель - совершить посадку на один из спутников Марса, собрать образцы породы и вернуть их на Землю.

В случае успеха это было бы первым случаем доставки породы с космического объекта, если не считать нашу Луну.

Но вместо путешествия на миллионы километров "Фобос-Грунт" смог отлететь от Земли всего на 345 км, пока его двигатели не сдались.

Вскоре после запуска 8 ноября 2011 года, отказали двигатели, которые должны были вывести аппарат с орбиты.

И хотя Европейское космическое агентство помогало своим российским коллегам в попытках связаться с "Фобос-Грунтом", он игнорировал все сигналы.

Через два месяца после запуска аппарат начал падать и сгорел в атмосфере.

"Бигль-2"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бигль-2 приземлился, как и планировалось, но не отправил никаких сигналов на Землю

Британский модуль "Бигль-2" смог сделать то, что не удалось "Фобос-Грунту" и "Скиапарелли" - он успешно сел на Марс. Это произошло 25 декабря 2003 года.

Но потом все разладилось.

"Бигль-2" не отправил ни одного сигнала на Землю, и многие годы оставалось загадкой, что с ним произошло.

В 2015 году Марсианский разведывательный спутник (тот, что сфотографировал оставшееся от "Скиапарелли" пятно) наконец сделал снимки аппарата.

Судя по изображениям, солнечные панели "Бигля-2" не раскрылись в полной мере и заблокировали важную радиоантенну.

Неудача миссии имела неожиданный эффект - модуль стал голливудской звездой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бигль-2" стал героем фильма "Трансформеры"

В блокбастере "Трансформеры" 2007 года "Бигль-2" успешно приземлился на Марс, но его немедленно уничтожила раса злых роботов "Десепшн", которые хотели стереть человечество с лица Земли в охоте за источниками энергии.