Миссии на Марс: история неудачных полетов на Красную планету
Американское космическое агентство (НАСА) 26 ноября попробует посадить на Марс новый модуль "Инсайт". Приземление намечено на вечер понедельника, около 20:00 по Гринвичу (23:00 МСК).
Со времен первых полетов на Красную планету в 1960-е более половины миссий завершились провалом. Даже из семи самых недавних попыток три оказались неудачными.
Почему так происходит?
"Скиапарелли"
Проект Европейского космического агенства должен был использовать сложную комбинацию парашютов и двигателей, чтобы аккуратно приземлиться на поверхность Красной планеты 16 октября 2016 года.
Но все пошло не по плану.
После того, как аппарат стоимостью в четверть миллиарда долларов пролетел 500 млн км, он был случайно сброшен с парашюта раньше, чем должен был.
Модуль разбился о поверхность Марса, упав со скоростью 540 км/час.
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Бортовой датчик сбился во время посадки и отсоединил парашют на высоте 3,7 км.
"Скиапарелли" так запутался, что начал думать, что он уже ниже уровня поверхности планеты, а не в тысячах метрах над ней, и поэтому двигатели - которые могли быть последним шансом на замедление аппарата - даже не включились.
То, что осталось от аппарата, сфотографировал Марсианский разведывательный спутник НАСА. На снимках видно черное пятно на месте аварии на поверхности планеты.
"Фобос-Грунт"
"Скиапарелли" стал провалом, но он хотя бы долетел до Марса, пусть и на слишком быстрой скорости.
Российский "Фобос-Грунт" не смог даже достичь Красной планеты.
У миссии была невероятно амбициозная цель - совершить посадку на один из спутников Марса, собрать образцы породы и вернуть их на Землю.
В случае успеха это было бы первым случаем доставки породы с космического объекта, если не считать нашу Луну.
Но вместо путешествия на миллионы километров "Фобос-Грунт" смог отлететь от Земли всего на 345 км, пока его двигатели не сдались.
Вскоре после запуска 8 ноября 2011 года, отказали двигатели, которые должны были вывести аппарат с орбиты.
И хотя Европейское космическое агентство помогало своим российским коллегам в попытках связаться с "Фобос-Грунтом", он игнорировал все сигналы.
Через два месяца после запуска аппарат начал падать и сгорел в атмосфере.
"Бигль-2"
Британский модуль "Бигль-2" смог сделать то, что не удалось "Фобос-Грунту" и "Скиапарелли" - он успешно сел на Марс. Это произошло 25 декабря 2003 года.
Но потом все разладилось.
"Бигль-2" не отправил ни одного сигнала на Землю, и многие годы оставалось загадкой, что с ним произошло.
В 2015 году Марсианский разведывательный спутник (тот, что сфотографировал оставшееся от "Скиапарелли" пятно) наконец сделал снимки аппарата.
Судя по изображениям, солнечные панели "Бигля-2" не раскрылись в полной мере и заблокировали важную радиоантенну.
Неудача миссии имела неожиданный эффект - модуль стал голливудской звездой.
В блокбастере "Трансформеры" 2007 года "Бигль-2" успешно приземлился на Марс, но его немедленно уничтожила раса злых роботов "Десепшн", которые хотели стереть человечество с лица Земли в охоте за источниками энергии.