Китайский ученый объявил о рождении генетически модифицированных детей. Ему не верят

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Профессор Шэньчжэньского университета Хэ Цзянькуй объявил, что ему впервые удалось создать генетически модифицированных детей. По его словам, девочки-близнецы Лулу и Нана родились несколько недель назад и, благодаря вмешательству генетиков, обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ.

Об успешно проведенном эксперименте ученый рассказал, опубликовав видео на YouTube, а затем сообщил некоторые подробности в эксклюзивном интервью агентству AP. По его словам, девочки абсолютно здоровы, но по-прежнему находятся под наблюдением китайских ученых, которые будут мониторить их состояние на протяжении ближайшего года.

"Я чувствую большую ответственность за то, чтобы не просто сделать это первым, а сделать это примером для подражания, - заявил ученый в интервью AP. - Что делать дальше, будет решать общество".

Однако независимого подтверждения этой информации нет. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить и проверить другие эксперты-генетики.

Самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике также не представили. Хэ утверждает, что семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами.

Более того, когда журналисты TechCrunch связались с клиникой, где Хэ Цзянькую якобы одобрили проведение эксперимента, там отказались подтвердить сенсационную новость.

"Что мы можем утверждать наверняка, так это то, что процесс генетической модификации не проходил в нашей больнице. И эти дети здесь также не появлялись на свет", - заявила представитель клиники Рита Ляо.

Хэ обещает опубликовать подробности эксперимента в ближайшее время, однако свое заявление он не случайно сделал именно сейчас. Во вторник в Гонконге начинается всемирная конференция по редактированию генома, и эта новость наверняка затмит по своей важности остальную повестку.

Опасный эксперимент

Если сообщение китайского ученого окажется правдой, то его сенсационный эксперимент может с полным правом претендовать на звание научной новости года, если не десятилетия, так как он знаменует собой настоящий прорыв в науке и этике.

Сама технология генетического вмешательства (CRISPR) в человеческие эмбрионы не нова, однако подобные эксперименты законодательно запрещены в США и многих других развитых странах, где их приравнивают к опытам над людьми и ставят под вопрос этичность "генетического программирования" еще не рожденных детей.

Вызывают большие опасения и долгосрочные последствия подобного вмешательства в геном, так как изменения могут передаться всем будущим поколениям - и неизвестно, как они отразятся на других участках ДНК.

Однако в Китае такие испытания не запрещены. В начале ноября Южный университет науки и технологий, расположенный в Шэньчжэне, объявил о наборе супружеских пар для участия в эксперименте по генетической модификации эмбрионов в ходе ЭКО.

Заявленная цель опыта - наделить эмбрион врожденным иммунитетом к ВИЧ за счет удаления участка ДНК, известного как CCR5. Известно, что люди, родившиеся без этого участка хромосомы в результате естественной мутации, не восприимчивы к заражению вирусом иммунодефицита.

Судя по опубликованным документам, клинический эксперимент получил соответствующее одобрение комитета по этике еще в марте прошлого года, так что в теории у него уже вполне могут быть успешные результаты.

Там же указано, что опыты проводились над эмбрионами в возрасте до 24 недель, однако в документах не уточняется, были ли эти беременности прерваны.