Правообладатель иллюстрации DBOX for Foster + Partners Image caption Согласно плану, высота здания "Тюлип" (Тюльпан) составит 305,3 м

Лондон вскоре может обзавестись новым небоскребом высотой более 300 метров, и, как ожидается, он будет не единственным подобным новостроем.В планах еще сотни таких зданий.

Но какие ограничения на строительство подобных исполинов существуют в британской столице?

Здесь уже есть несколько хорошо заметных высоток - "Шард" (Осколок), "Уоки-Токи", "Чизгрейтер" (Сыротерка) и "Геркин" (Огурец). Лондонская панорама периодически пополняется небоскребами, которым придумывают яркие запоминающиеся названия.

Теперь же власти получили на рассмотрение проект нового высотного здания за авторством архитектора лорда Нормана Фостера.

Согласно плану, высота здания "Тюлип" (Тюльпан) составит 305,3 м. В его основе будет "стебель", а в верхней части - смотровая площадка, ресторан, небольшой парк и образовательная зона. Посмотреть на Лондон с высоты птичьего полета можно будет, прокатившись в прозрачной капсуле.

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Осколок, Огурец и Терка. Почему в Лондоне такие странные небоскребы

Здание будет ниже "Шарда" всего на метр и станет вторым по высоте небоскребом в Лондоне и во всей Британии.

Властям лондонского Сити теперь предстоит рассмотреть заявку компании-проектировщика высотки Foster and Partners. Фирма надеется построить небоскреб к 2025 году.

Когда и если "Тюлип" будет построен, его посетителям, скорее всего, откроется вид с большим количеством новых небоскребов.

По информации дискуссионной группы New London Architecture, в 2017 году в Лондоне в стадии планирования находились 510 зданий в 20 этажей и выше.

Image caption У многих лондонских небоскребов весьма причудливые формы

Осколок, Огурец и Терка. Почему в Лондоне такие странные небоскребы

Другие британские города, среди которых Манчестер, Бристоль и Норидж, тоже вскоре обзаведутся своими высотками.

Четкого определения понятия "высотное здание" нет. В городе с невысокой застройкой таковым может стать десятиэтажный дом. В городе с большим количеством многоэтажек высотным будет считаться здание с 40 этажами.

Разрешение на строительство высотных, да и вообще любых зданий в Англии выдают советы местного самоуправления.

"Заявки на разрешение крупного строительства - это большая ответственность, - говорит сотрудник консультационного агентства Planning Insight. - Ведь результаты будет лицезреть несколько поколений".

Рассматривая заявки на строительство, советы местного самоуправления учитывают то, как новостройки повлияют на существующую инфраструктуру и загрузку транспорта, а также, не будут ли они заслонять дневной свет для тех, кто живет в соседних домах.

Правообладатель иллюстрации St Michael's Image caption Власти не стали препятствовать планам строительства нового высотного здания в Манчестере, несмотря на протесты

Советы местного самоуправления могут, хотя и не обязаны, составлять план застройки своего района, от которого будет зависеть стилистика новых зданий.

В Лондоне мэрия дает дополнительные рекомендации по строительству, которые распространяются на весь город. Например, строительство высотных зданий следует рассматривать лишь в тех районах, в которых они хорошо впишутся и не испортят существующий ансамбль.

Также они должны хорошо сочетаться с соседними зданиями, оказывать влияние на модернизацию городской среды, по возможности предоставлять доступ всем желающим к верхним этажам, а также использовать первый этаж для общественно-полезной деятельности.

Расположение зданий не должно способствовать усилению ветра, повышению шума и чрезмерному появлению бликов. Также они не должны мешать авиационному сообщению, навигации и работе систем телекоммуникаций.

Правообладатель иллюстрации City of London Corporation Image caption Примерно так может выглядеть лондонский Сити к 2026 году

Осколок, Огурец и Терка. Почему в Лондоне такие странные небоскребы

Существуют также правила по защите монументов и памятников архитектуры. Например, проект небоскреба "Лиденхолл-билдинг", прозванного "Сыротеркой", пришлось изменить еще на этапе проектирования, чтобы посетители исторического "Чеширского паба" на Флит-стрит могли видеть Собор святого Павла.

Руководство по строительству высоток разъясняет, почему в Лондоне, в отличие от Нью-Йорка и Чикаго, нет такого многообразия прямоугольных высоток, и почему небоскребы строятся концентрированно, а не на более обширной территории.

Foster and Partners сообщила, что "Тюлип" по форме будет напоминать бутон, а площадь застройки будет минимальной, благодаря чему здание станет культурной и социальной достопримечательностью, дополняя соседнее здание "Геркин".

В 2017-18 годах лондонский Сити одобрил 99% строительных проектов, так что шансы нового небоскреба на жизнь высоки.

Однако проект "Тюлипа" нравится не всем. Городской комитет по архитектуре получил письмо, в котором недовольный житель предположил, что проводится конкурс на самый уродливый небоскреб.

Image caption В некоторых местах строительство высотных зданий запрещено, чтобы не перекрывать вид на собор Святого Павла

Может ли кто-то отменить решение совета местного самоуправления?

Если мэр Лондона Садик Хан посчитает, что планировка здания противоречит его видению, он может запросить проект и самостоятельно одобрить или отклонить его.

В прошлом году он дал разрешение на строительство двух высотных застроек в районах Тоттенхэм и Уэлдстон. Изначально советы местного самоуправления эти проекты забраковали.

Во всей Англии на любом этапе - от замысла до воплощения - проекты на строительство могут запрашивать местные общины и министр по делам самоуправления. Но это случается крайне редко.

Когда городской совет Манчестера утвердил план новой застройки стоимостью в 200 млн фунтов, которая включает 39-этажную гостиницу, активисты обратились к правительству с просьбой разобраться, почему было принято это решение. Но правительство вмешиваться отказалось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бурдж-Халифа" в Дубае - самый высокий небоскреб в мире

Если принять во внимание малую площадь, доступную для застройки в Лондоне, дефицит жилья и заоблачную стоимость земли, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы новых высотных зданий будет все больше и больше.

Однако даже самые высокие британские небоскребы заметно уступают в высоте высотным зданиям в США и Китае, говорит глава New London Architecture Питер Марри.

"Еще совсем недавно мы бы проводили сравнение с американскими городами. Сегодня акцент переместился на Ближний и Дальний Восток", - сказал он.

По данным Skyscraper Centre, Лондон вместе с Сиэтлом занимают 56 место в мире по числу построенных зданий выше 150 м. В британской столице их 18. На первой строчке Гонконг с 353 высотками. На втором Нью-Йорк, в котором 269 подобных многоэтажек. Москва - на 32 месте с 37 высотками.

У Парижа всего два здания выше 150 м, у Мадрида - пять, а в Берлине их нет вообще.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Москва на 32 месте в мире по количеству зданий выше 150 м

Всего три здания в мире входят в категорию сверхвысоких зданий (выше 600 м) по версии Совета по высотным зданиям и городской среде - международной организации, занимающейся вопросами высотного строительства.

300-метровый "Тюльпан" по сравнению с ними будет казаться миниатюрным.

Решение о разрешении или запрете строительства лондонского небоскреба будет принято в ближайший месяц.

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