Image caption Украинские корабли были захвачены Россией. Несколько украинских моряков ранены

Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные в субботу корабли Украине. Экстренно созванное заседание Совбеза ООН завершилось без принятия каких-либо резолюций.

Инцидент у Керченского пролива вечером в воскресенье стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив.

Что происходило в Совбезе ООН?

Срочный созыв Совета Безопасности ООН из-за инцидента в Керченском проливе запросили в понедельник и Украина, и Россия, которые обвиняют друг друга в провокации.

Киев утверждает, что два бронированных катера и буксир шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом россиян, а Москва говорит, что украинцы нарушили границу.

Члены Совбеза ООН не приняли предложенную Москвой повестку заседания "по нарушению Украиной российских границ". Семь стран, включая США и Великобританию проголосовали против, "за" проголосовали Китай, Россия, Казахстан и Боливия, четыре страны воздержались.

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский обвинил голосовавших "против" в том, что они "поддались стадному инстинкту" и назвал заседание "разборками в песочнице".

Выступившие на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, Франции, Польши и Швеции выразили озабоченность тем, что 23 украинских моряка по-прежнему находятся под стражей в России. Обеспокоены они и состоянием раненых: их, по российским данным, трое, по украинским - шестеро.

Представитель Соединенного Королевства обвинил Россию в попытке получить полный контроль над Азовским морем, а представитель Франции назвала вчерашний конфликт прямым следствием аннексии Крыма.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский

По итогам заседания Совета Безопасности ООН не было принято каких-либо резолюций.

Постпред США Ники Хейли назвала инцидент в Керченском проливе "опасной эскалацией и нарушением международного права", "возмутительным нарушением суверенитета Украины" и "очередным нагнетанием" ситуации со стороны России.

Ни США, ни Великобритания, ни Франция, выступавшая еще и от лица Германии, не заявили о каких-либо планах подготовить новые ограничения в отношении России из-за конфликта в проливе.

В итоге главной новостью с заседания стало заявление зампостпреда России в ООН Полянского о том, что среди захваченных моряков якобы оказались двое сотрудников украинских спецслужб, которые, по его словам, признались в подготовке провокации.

Украинский коллега Полянского Владимир Ельченко на это заявление не ответил.

Почему молчит Трамп и как Керчинский кризис сыграет на руку Путину?

Научный сотрудник Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Нина Янкович отметила, что первыми на конфликт с американской стороны отреагировали постпред США в ООН Никки Хейли и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Хейли всегда жестко высказывалась о России, а теперь, поскольку она покидает ООН, она может высказываться еще жестче, - сказала Би-би-си Янкович. - Будут ли новые санкции, решит президент, но здесь есть ситуация разновекторных подходов к России между ним самим и его администрацией".

Янкович также назвала необычным и странным то, что на инцидент в Керчи пока так и не отреагировали ни Трамп, ни Помпео.

"Трамп, судя по всему, хочет точно знать, кто виноват, имея в распоряжении все подробности случившегося", - предположила она. Не исключено, что его молчание связано и с предстоящим саммитом "Большой двадцатки" в Аргентине, где Трамп и Путин, возможно, встретятся, добавила эксперт.

Янкович при этом отметила жесткую реакцию конгресса на события в Керченском проливе, причем и от демократов, и от республиканцев.

Так сенатор Роб Портман написал в "Твиттере", что "присоединяется к международному сообществу" и осуждает агрессию России против украинских ВМС. "Украина вправе использовать международный пролив. Блокировка ее кораблей - незаконная и опасная акция России против Украины, и США следует присоединиться к международному сообществу и осудить ее".

"Мир должен ответить на военную провокацию России против Украины. Но России нравится, когда мир обращает внимание только на ее военные шаги, в общем игнорируя ее ежедневные экономические, политические, информационные и кибератаки на Украину и другие страны", - заявил в свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи. Он отметил, что в конечном счете Россия в побеждает Украину с помощью "неустанных политических и экономических атак". Они, по его мнению, пытаются убедить Украину заключить с Россией сделку и "вернуться в орбиту Кремля". "Но по этой продолжающейся в ежедневном режиме кампании не проводятся заседания Совета Безопасности ООН", - сожалеет сенатор.

Предсказать, выступит ли с инициативой введения новых санкций конгресс, по словам Янкович, сложно. "Время, когда произошел этот конфликт, выбрано [Росcией] неслучайно", - считает она. США сейчас поглощены внутренней политикой, например, переходом конгресса к демократам и кризисом на границе. Из-за этого скоординировано ответить на российско-украинский кризис Вашингтону сложно. "Я бы сказала, что санкции вероятны, но не уверена в этом", - сказала Янкович.

Кризис сыграет на руку Путину, потому что хаоса в Киеве не избежать, даже если Запад общими усилиями ответит на провокацию в Керчи. Именно этого Москва и добивается в преддверии выборов на Украине, считает эксперт.

Россия готовилась давно - эксперт

Бывший замминистра обороны США Майкл Карпентер, сейчас работающий в Атлантическом Совете - американском исследовательском институте при НАТО, - считает, что инцидент у Керченского пролива произошел не случайно.

Россия, по словам Карпентера, готовилась к противостоянию больше года, с начала строительства Керченского моста, когда она стала переводить свои военные корабли в Азовское море.

Таким образом Москва хочет заблокировать мореходство между Азовским и Черным морем в рамках своей политики, направленной на экономическую блокаду Украины, сказал Карпентер в интервью Русской службе Би-би-си.

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Дальнейшее развитие событий, по словам экс-замминистра обороны, будет зависеть от реакции международного сообщества и от того, последуют ли за заявлениями конкретные шаги со стороны НАТО, США и ЕС.

Что думает НАТО?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко инцидент в Керченском проливе. В понедельник же комиссия НАТО-Украина проводит экстренное заседание.

В заявлении НАТО говорится, что генеральный секретарь альянса выразил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и ее права на свободное мореходство в своих территориальных водах, согласно международному праву.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озабочен поведением Москвы

Европейский Союз заявил, что ожидает от России восстановления права свободного судоходства в Керченском проливе, и призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность для деэскалации напряженности.

В заявлении ЕС также сказано, что строительство Керченского моста Россией является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Не только заявления

Украина призывает мировых лидеров не ограничивать реакцию одними лишь заявлениями.

Представитель министерства иностранных дел Франции заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что действия России были как-то обоснованы.

Министерство также отмечает, что инцидент - прямой результат аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, что противоречило международному праву.

Министр иностранных дел Грузии Давит Залкалиани встретился с послом Украины в Тбилиси, и затем написал в "Твиттере" по-английски, что "нападение на корабли военно-морского флота Украины - очевидное нарушение международного морского права, и подрывает безопасность всего региона".

Министерство иностранных дел Литвы обнародовало заявление, в котором говорится, что захват украинских кораблей нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные принципы международного права, и не может считаться ничем иным, чем открытой военной агрессией против Украины.