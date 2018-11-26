Военное положение на Украине: как принималось решение

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Верховная рада утвердила указ президента Украины о введении в десяти областях страны военного положения сроком на один месяц.

Накануне ночью к решению о целесообразности введения военного положения на всей территории Украины пришел Совет национальной безопасности и обороны Украины, экстренно созванный после обстрела и захвата российскими кораблями украинских катеров у Керченского пролива.

В процессе рассмотрения этого вопроса в украинском парламенте президентский указ претерпел некоторые изменения: изначально предложенный Петром Порошенко срок военного положения был сокращен вдвое, а зона действия военного положения была существенно сокращена.

Итоговое решение удалось принять только после того, как президент пошел на уступки части своих оппонентов. Еще одним результатом парламентского дня на Украине стало окончательное утверждение даты следующих выборов президента страны.

"Украина ни с кем не планирует воевать"

В десять вечера воскресенья, спустя несколько часов после инцидента вблизи Керченского пролива, президент Украины Петр Порошенко собрал заседание Военного кабинета, а в полночь началось заседание украинского Совбеза. После него, уже в ночь на понедельник, Петр Порошенко заявил о решении издать указ о введении на Украине военного положения сроком на два месяца.

До сих пор военное положение - особый правовой режим, который вводится на всей территории страны или ее части в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, - на Украине никогда не вводилось.

Анонсируя это решение, Порошенко особо подчеркивал: объявление военного положения не тождественно объявлению Украиной войны какому-либо государству, в данном случае России.

"Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне возрастающей агрессивности и акта неприкрытой агрессии… со стороны России. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории", - сказал он на заседании Совбеза.

Отдельно Порошенко заявил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан.

Согласно украинскому законодательству, военное положение вводится в действие указом президента, который должна своим голосованием утвердить Верховная рада.

Текст президентского указа поступил в парламент только в обед понедельника и вызвал у депутатов Рады и внепарламентских наблюдателей целый ряд вопросов.

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Почему сейчас?

Как депутаты парламента, так и рядовые пользователи соцсетей еще с ночи на понедельник задавались вопросом: почему решение о военном положении президент принял только сейчас.

Некоторые политические и общественные деятели действительно требовали от украинской власти введения военного положения еще с начала украинско-российского кризиса, с весны 2014 года.

Вот и сейчас наблюдатели задавались вопросом: почему катастрофа рейса МН17, Иловайский котел, штурм Дебальцево - события намного более масштабные, чем инцидент у Керченского пролива - не стали для официального Киева поводом для введения военного положения?

Злые языки, например, лидер оппозиционной Радикальной партии Олег Ляшко, утверждали, что причина этому - близость президентских выборов и низкие рейтинги действующего главы государства.

Сторонники президента оправдывались: Россия категорически отвергала свою причастность к боевым действиям в Донбассе, а сейчас акт агрессии был осуществлен российскими военными судами, и это ознаменовало новый этап гибридной войны.

"Никто уже теперь не скажет: "Их там нет". Никто не камуфлируется в зеленых гуманоидов или ополченцев. Это наглое и откровенное участие регулярных подразделений РФ, их демонстративное нападение на подразделение Вооруженных сил Украины. Это качественно другая ситуация", - заявил сам Порошенко.

Что делать с выборами?

Едва ли не главная претензия к указу президента - срок, на который он предложил ввести военное положение.

Его введение на 60 дней означало, что начать избирательную кампанию к президентским выборам в запланированные сроки - 31 декабря - не удастся: украинское законодательство запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Соответственно, само голосование не сможет состояться в последний день марта.

Петра Порошенко, чьи рейтинги сейчас действительно не гарантируют ему прохождения во второй тур президентских выборов, заподозрили в желании использовать военное положение в целях удержания власти.

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О неготовности поддержать президентский указ в такой редакции сигнализировали даже некоторые представители провластных фракций парламента.

Права и свободы

Возмущение целого ряда депутатов Рады вызвал содержащийся в президентском указе перечень конституционных прав и свобод граждан, которые могут быть ограничены во время военного положения.

Несмотря на обещание президента ничего не ограничивать, в этом контексте в документе были перечислены 12 статей Конституции: от неприкосновенности жилища и тайны переписки до свободы слова, права на предпринимательскую деятельность и даже права на образование.

"Все, что тут написано - это разрушение жизни украинцев", - вещала с трибуны Юлия Тимошенко, которая перед этим назвала себя сторонницей введения на Украине военного положения.

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Сторонники президента парировали: военное положение само по себе является ограничением прав и свобод граждан.

К тому же, то, что, согласно президентскому указу, некоторые права и свободы могут быть ограничены, это не значит, что они будут ограничены, говорил первый зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник из "Блока Петра Порошенко".

Вопрос территории

Наконец, дискуссии в парламентском зале вызвало предложение президента ввести военное положение не только в Приазовье, а на всей территории Украины.

Для оппонентов Порошенко связь между инцидентом вблизи Керченского пролива и ограничением прав граждан в условном Закарпатье, находящемся в сотнях километров оттуда, была не очевидной, и они обвиняли президента в стремлении установить контроль над своими противниками.

Сторонники главы государства утверждали: угрозы Украине исходят не только с восточного фланга.

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"Объекты, от которых зависит обороноспособность страны, расположены по всей территории Украины", - говорил глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Заблокированная трибуна

Так или иначе, в четыре часа дня - запланированное время начала внеочередного заседания парламента - Рада не могла начать работу. Несколько десятков депутатов заблокировали парламентскую трибуну, требуя консультаций с президентом по поводу проблемных моментов его указа.

Сторонники президента обвиняли блокирующих в стремлении попиариться на жизненно важной для страны теме, те требовали уважать их право на участие в принятии важных для страны решений. В любом случае, работа Рады оказалась парализованной, а президент Порошенко, по сообщениям СМИ, уехал из парламента.

Спустя некоторое время он неожиданно появился на телеэкранах страны с неанонсированным ранее обращением к народу.

Из речи Порошенко стало ясно, что он согласился пойти навстречу части требований своих оппонентов.

"Совбез мне рекомендовал сегодня ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", - заявил он, пообещав заодно, что в середине декабря лично внесет в парламент постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года.

Впрочем, перед возобновлением работы Рады консультации лидеров фракций и руководства парламента длились еще пару часов, и парламент приступил к работе только после того, как участники переговоров договорились утвердить дату президентских выборов немедленно после голосования о военном положении.

"Да, но"

Обсуждение вопроса о введении военного положения оставляло сомнения в том, что итоговое голосование парламентариев окажется результативным: слишком много возражений по поводу президентской редакции указа звучало с парламентской трибуны.

Кто-то - к примеру, представители "Оппозиционного блока" - категорически протестовали против самого утверждения военного положения.

Другие - например, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - вроде как поддерживали военное положение как таковое, но были настроены против предусмотренного президентским указом ограничения прав и свобод граждан.

Отдельные депутаты требовали ограничить зону действия военного положения территориями, "подверженными откровенной агрессии" России.

Горячее обсуждение время от времени переходило во взаимные обвинения, а подчас и прямые оскорбления депутатами друг друга. При этом ход дискуссии не давал однозначного ответа на вопрос, проголосует ли за итоговое решение большинство парламентариев. В этом смысле решающим, кажется, стал спич вернувшегося в Раду Петра Порошенко.

Финальные уступки

В своей речи Порошенко сердитым, если не свирепым тоном заявил, что обратится к предусмотренным законом ограничениям прав и свобод граждан исключительно в случае наземной агрессии России против Украины.

Кроме того, он заявил, что в новом указе, зарегистрированном в парламенте взамен старому, зона действия военного положения ограничивается десятью областями Украины, которые граничат с Россией, Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям. Кроме этого, военное положение, по предложению Порошенко, будет действовать во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Именно с этих направлений, по словам президента, наиболее вероятным является удар России.

По сути, президентские предложения удовлетворяли практически всех критиков его указа, которые не выступали против военного положения как такового. Так оно и случилось: сразу после того, как Порошенко закончил свою речь, спикер Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на голосование, и кнопки "за" нажали 276 депутатов при 226 необходимых для принятия закона голосах.

Немедленно после этого Рада 298 голосами "за" назначила очередные президентские выборы на давно запланированную дату - 31 марта 2019 года, тем самым сняв часть вопросов по поводу возможного переноса даты голосования.

А напоследок - приняла обращение к парламентам мира в связи с актом агрессии России против Украины.

На этом долгий и нервный парламентский день был окончен.