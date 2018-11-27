"Просто накопилось". Как прошел концерт в поддержку рэпера Хаски

В московском "Главклубе" вечером 26 ноября прошел концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку рэпера Хаски, у которого под давлением силовых ведомств сорвалось сразу несколько концертов. Самого его посадили под административный арест за выступление на крыше автомобиля в Краснодаре - как раз после сорванного концерта.

Концерт в "Главклубе" организовал рэпер Оксимирон (Мирон Федоров); кроме него выступали Noize MC (Иван Алексеев) и Баста (Василий Вакуленко).

В день выступления стало известно, что суд отменил арест Хаски. Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждала, что рэпера отпустили после вмешательства администрации президента России.

"Легальный митинг"

"Это легальный митинг, - ухмыляется посетитель концерта по имени Дима. - И Оксимирона послушать, и выразить протест правительству".

"Всем ... [плевать] на правительство, все русские терпилы, - перебивает его друг, Алексей. - За две тысячи выступают Нойз, Оксимирон и Баста. Все такие - о, пошли! Мы, собственно, такие же".

Студенты Алексей и Дима в числе первых попали в зал и отогреваются. Очередь на концерт растянулась метров на двести, загибаясь за угол перестроенного завода, в котором находится клуб.

Все билеты на концерт раскупили за несколько часов. О самом концерте солидарности с Хаски Оксимирон объявил лишь в субботу.

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Многие посетители концерта, с которыми поговорили корреспонденты Би-би-си, не любят или вовсе не слушают Хаски.

"Его отпустили, а теперь еще и бабла срубит", - ворчит кто-то из мерзнущих в толпе.

Основной целью концерта было собрать деньги для Дмитрия Кузнецова, он же Хаски. По словам Оксимирона, раз уж тот под стражей и теряет деньги из-за отмены концертов, единственный способ ему хоть как-то помочь - это отдать прибыль от концерта.

"Не вопрос убеждений"

"Мы надеемся, что Хаски не успеет сюда приехать", - смеется пришедшая на концерт Лена. Она с друзьями - люди за тридцать, которых на концерте не так уж мало, но все-таки меньшинство.

"Поездку Хаски в ДНР я не поддержал бы, но это не вопрос убеждений. Это борьба за наши свободы, - всерьез объясняет ее друг Владимир. - Они считают, что могут запрещать что угодно, руководствуясь неправильными принципами. Они Хаски сначала посадили, потом отпустили по такой же непонятной причине. Мы не согласны, и решили поддержать этот протест хотя бы в такой форме".

"На самом деле мы на Оксимирона хотели", - тихо признается его жена.

Image caption "Я исполнял свою музыку много раз в неположенных местах с плохо скрываемой радостью", - говорит Noize MC

Когда перед началом концерта в динамиках ставят песни Хаски, слышно, как зал подпевает: "Я буду петь свою музыку, ай, самую честную музыку, ай". Именно этот трек Хаски читал без аккомпанемента на крыше машины после отмены концерта в Краснодаре, когда его задержала полиция.

И название для концерта, и сам концерт солидарности придумал рэпер Оксимирон. "Я хотел написать твит, но понял, что этого недостаточно", - объяснил он слушателям. Он вышел на сцену первым.

"Мы часто думаем: конечно, это не очень хорошо, но мне не нравится его музыка, мне не нравятся его политические убеждения, он бы никогда не сделал то же самое для меня, - говорил рэпер. - Поэтому то, что его подвергают цензуре, гонениям и так далее, это окей. Но если этому подвергнется кто-то из наших, то не окей. Я такое читаю и слышу от многих вменяемых людей".

"Я хочу вам донести и себе в том числе, что избирательно эта штука работать не будет, - продолжает Оксимирон. - Закон должен действовать один для всех. Это для меня основной месседж этого концерта".

"Накопилось"

Раньше Оксимирон редко напрямую говорил о своих взглядах, хотя фанаты и воспринимали его как оппозиционного музыканта, а альбом "Горгород" рассказывал об участии людей искусства в политической жизни. Сегодня его как будто прорвало.

Мирон Федоров делал длинные паузы между песнями и подолгу сбивчиво говорил с залом, признаваясь, что не готовил никаких речей заранее. "Сорри, что сегодня я в режиме проповедника, - признался и сам музыкант. - Просто накопилось".

Он говорил о свободе творчества и о том, что глупо обвинять артистов в распространении чего-то плохого, что якобы есть в их песнях.

Image caption Концерт завершил судья шоу "Голос" Баста

"Мрак, разврат, наркотики, оружие - часть современного мира, - объяснял музыкант. - Не мы, рэперы, артисты, это изобретаем и распространяем. Этим занимаются совсем другие люди. Когда говорится, что виноват рэп - нет, это просто отражение, а не причина".

Зал поддерживал его слова и послушно стихал, когда музыкант продолжал говорить.

"Странно, как все песни стали на злобу дня. Лучше бы этого не было", - вздохнул Оксимирон, перед тем как начать один из главных своих хитов - песню "Переплетено", рассказывающую о коррупционном заговоре власти в вымышленном мире "Горгорода".

"Думал, хуже быть уже не может"

У рэпера Noize MC тоже оказалось много песен на злобу дня. Он пел пацифистскую "Люди с автоматами" и издевательскую "Наше движение", которую написал десять лет назад про прокремлевские молодежные движения.

"Эту песню я написал, когда к нам обратилось движение "Наши". Я тогда думал, что хуже уже быть не может", - признался музыкант со сцены и печально хмыкнул.

Начал Иван Алексеев свое выступление с кавера на хит Хаски "Панелька", перепев его под гитару на рок-манер. Восемь лет назад музыкант тоже попал на несколько суток в спецприемник во время гастролей. Неоднократно он сталкивался с отменами концертов по всей России.

"Я исполнял свою музыку много раз в неположенных местах с плохо скрываемой радостью. Вообще-то, эту радость я никогда не скрывал", - признался певец. Карьеру он начинал, исполняя песни на улицах Москвы.

"Петь свою музыку"

Завершал шоу Баста, судья шоу "Голос" и совладелец лейбла Gazgolder. Один из главных авторитетов современного русского рэпа мало говорил с залом о ситуации с отменами концертов в России, но много шутил над собой, зрителями и собственными музыкантами.

Последнюю песню - "Моя игра" - Баста, Оксимирон и Нойз пели втроем, а на сцену с ними вышли рэпер Фейс, поэтесса Вера Полозкова, украинский рэпер Киевстонер, Бледный из группы 25/17 и еще с десяток человек.

В композиции, написанной в середине двухтысячных вместе с еще одним важнейшим российским рэпером Гуфом, говорится о том, как важно заниматься любимым делом вместе с единомышленниками.

"У вас есть сила в руках, чтобы отстаивать правильные вещи, сила добра и здравый смысл. Я надеюсь что "Я буду петь свою музыку" станет каким-то слоганом серии концертов", - сказал в конце своего выступления Оксимирон.