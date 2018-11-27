Пресса Британии: ползучая аннексия Азовского моря

В обзоре британской прессы:

Столкновение в Черном море выгодно и Путину, и Порошенко

Об этом пишет газета Financial Times в редакционной колонке.

Решение Украины отправить военный буксир и два катера по коридору между оккупированным Крымом и российской территорией могло быть намеренной попыткой привлечь внимание, предпринятой за неделю до назначенной встречи президентов Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки".

Однако в соответствии с договором 2003 года пролив считается общими территориальными водами. Киев считает, что предупредил Москву о проходе своих кораблей, не будучи обязанным это делать.

Столкновение стало пиком процесса, который можно назвать ползучей аннексией Азовского моря Москвой. Он начался с открытием обошедшегося в несколько миллиардов долларов Крымского моста.

Центральная арка моста слишком низка для того, чтобы пропускать многие из кораблей, ранее швартовавшихся в азовских портах, крайне важных для Украины как пункты экспорта стали и зерна.

Под предлогом защиты моста Россия останавливала украинские корабли для длительных проверок и наращивала военно-морское присутствие в проливе.

Небольшая эскалация конфликта может пойти на руку и Путину, и украинскому президенту Петру Порошенко как способ отвлечь людей от внутренних проблем. Рейтинг российского лидера упал до минимального значения с 2014 года из-за пенсионной реформы.

До этого россияне винили в своих проблемах кого угодно, но не "доброго царя" Путина. Однако недавно единственное независимое социологическое агентство в стране обнаружило, что до 60% россиян считают Путина виновным в экономическом спаде.

Рейтинг Порошенко на Украине тоже падает, а в марте ему предстоят президентские выборы. Несмотря на то, что Киеву удалось достичь прогресса в структурных и антикоррупционных реформах, уровень жизни украинцев резко упал из-за российского давления и повышения цен на газ.

Решение украинского президента ввести в стране военное положение на 30 дней можно понять с точки зрения отражения возможной дальнейшей агрессии Москвы, но если не разгорится полноценная война, оно не должно стать поводом для отсрочки выборов в следующем году.

Запад, как обычно, опасается военного столкновения с Россией, но он должен ясно дать понять, что не будет оставаться в стороне, пока Москва аннексирует Азовское море, как она аннексировала Крым в 2014 году.

Внимание мира вновь приковано к Крыму

Столкновение в Керченском проливе - это напоминание о неразрешенных проблемах между Россией и Украиной. Оно произошло на фоне войны санкций, серии необъяснимых терактов, религиозного противостояния, бесконечных нарушений прав человека и, наконец, грядущих украинских выборов, напоминает Guardian.

Основная проблема остается все той же: кризис, начавшийся с незаконной аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году, вялотекущий конфликт на востоке Украины и неспособность мирового сообщества приблизиться к его разрешению.

На прошлой неделе министр обороны Украины предсказал, что конфликт в Донбассе должен вскоре войти в активную фазу с открытой российской военной агрессией. Некоторые в Киеве подозревают, что Москва хочет установить фактическую морскую границу, заблокировав вход в Азовское море и доступ к индустриально развитому Мариуполю.

Обе стороны вовлечены в войну санкций. Три недели назад Дмитрий Медведев своим указом заморозил активы 68 украинских компаний и 322 украинских граждан в России, среди которых были члены правительства и сын президента.

К этому добавляются битва украинской православной церкви за освобождение от влияния Московского патриархата, а также предстоящие в марте следующего года выборы украинского президента. Петр Порошенко рискует не переизбраться, и многие считают, что он может воспользоваться картой национальной безопасности, чтобы увеличить свои шансы.

Давление на Россию и Украину с целью заставить их прекратить конфликт исходит главным образом от двух стран - США и Германии.

Дональд Трамп предлагал ослабить санкции против России, потенциально открывая дорогу к признанию аннексии Крыма. Однако на практике его администрация, Британия и НАТО продолжают поддерживать Киев.

В июле Пентагон объявил о предоставлении Украине военной поддержки на 200 млн долларов. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года вырос до миллиарда долларов.

Германия была одним из авторов Минских соглашений, но минский процесс, кажется, застопорился. Критики Берлина считают, что для немцев важнее вопрос трубопровода "Северный поток - 2", по которому Россия планирует поставлять энергоносители в Европу в обход Украины.

Российская угроза

Почему эта эскалация произошла именно сейчас - не секрет, пишет Times в колонке под названием "Российская угроза". Всего несколько месяцев назад в России закончился Кубок мира по футболу, во время которого Кремль не решался на геополитические авантюры.

Рейтинги Путина и Порошенко низки, но для Путина мирная и демократическая передача власти на Украине была бы позором. Опасность в том, что Порошенко может сыграть Путину на руку, если он попытается воспользоваться введенным в понедельник военным положением в стране для того, чтобы отсрочить выборы.

Прежде всего Путин решился на это нападение потому, что между странами Запада сегодня нет большого единства, пишет газета.

Возможно, было совпадением то, что инцидент произошел в день встречи лидеров Евросоюза, на которой обсуждалась будущая договоренность по "брекситу", но нельзя также не отметить, что президент Трамп выпустил свое первое - и достаточно амбивалентное - заявление по поводу ситуации только вчера днем.

Очень важно, чтобы Запад сейчас выступил едино и ясно дал понять, что Россия должна восстановить беспрепятственное движение украинских кораблей в проливе. Позволив Путину и дальше дестабилизировать Украину, мы рискуем увидеть губительные последствия во всем регионе.