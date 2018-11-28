Бурбон и дружба: что российские бизнесмены и чиновники боятся потерять из-за санкций

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В Москве стартовал инвестиционный форум инвестиционного банка ВТБ Капитал "Россия зовет". В нем участвуют российские бизнесмены и чиновники во главе с президентом России Владимиром Путиным. Форум проходит на фоне очередного геополитического обострения и угрозы новых санкций.

Всего за три дня до старта форума в Азовском море произошло столкновение между военными судами России и Украины.

На конфликт негативно отреагировали инвесторы. "Доходности "длинных" российских ОФЗ в понедельник поднимались выше 9%. Российская валюта обвалилась в понедельник, сегодня находится на уровне 67,42 рубля за доллар. Рубль остается под колпаком геополитических рисков", - написали в среду аналитики "Нордеа".

Активнее обсуждается и возможность ужесточения американских санкций, в частности, запрет для инвесторов покупки нового российского госдолга, а также введение новых персональных санкций в отношении бизнесменов, которых Вашингтон считает связанными с президентом России Владимиром Путиным.

Российский президент на форуме даже сказал, что обсудит тему санкций на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Аргентине, если она состоится.

Русская служба Би-би-си спросила у участников форума, чего они боятся лишиться больше всего.

Санкций опасаются все. Или не все?

"Людей, которые скажут, что не опасаются санкций, вы здесь не найдете. Опасаются санкций все. Просто не все могут об этом говорить из-за бравады", - сказал Би-би-си основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Он признал, что возможность новых ограничений со стороны западных стран нервирует большинство представителей бизнеса.

Сам предприниматель, правда, сказал, что скучать ни по чему не будет. "Человек ни к чему не должен быть привязан, тогда ему будет легче жить. Ну, может быть, за исключением любимой женщины и друзей", - пояснил он.

И все же "любое ограничение свободы человека - это всегда клетка", рассуждал Евтушенков. Бизнесмен, возможно, знал об этом лучше многих других участников. В 2014 году он провел несколько месяцев под домашним арестом.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, напротив, бодро заявил, что "давно никто ничего не опасается".

"Все уже устали про них [санкции] даже думать. Пусть они [те, кто вводит санкции] думают!" - сказал он журналистам.

Не расстраивает главу "Ростелекома" и напряженность в геополитике: "Надо уже перестать обсуждать все эти истории с Украиной. У них там своя жизнь, а мы живем своей жизнью, совершенно не ориентируемся на все эти ситуации".

Рассуждая о новых запретах, Осеевский признался, что его не обрадует запрет на ввоз американского виски, правда, и тут не потерял оптимизм: "Перестанут завозить бурбон, будем пить шотландские напитки".

"Неловкое движение"

Больше оптимистов Би-би-си на форуме найти не удалось.

"Каждое неловкое движение, будь то конфликт в районе Керченского пролива, или, извините, нарушение прав сексуальных меньшинств, может быть поводом для введения новых санкций или ужесточения существующих", - объяснял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин на форуме вообще пользовался у журналистов большой популярностью и даже несколько раз просил их дать ему минутку отдыха: "А то я охрипну, а мне еще перед президентом выступать".

Размышлять о том, что еще можно запретить, глава крупнейшего объединения российских миллиардеров со смехом отказался: "Нет намерений подсказывать, у них креативность высокая".

В разговоре с Би-би-си Шохин также высказал не слишком популярную среди российской элиты мысль о том, что Москве не стоит пользоваться политикой "симметричного ответа".

"Мы можем показать, что мы не действуем по принципу "Дурак! - Сам дурак!", око за око, - предложил глава РСПП. - Надо не поддаваться на провокации и не создавать режим осажденной крепости".

Бизнес даже на фоне обострения на внешнеполитической арене должен продолжать обсуждать инвестклимат - "в противовес политике", уверен основатель "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили.

"Голь на выдумки сильна, запретить можно что хотите, но лучше об этом не думать. Думать о хорошем надо! И стараться развивать отношения", - подбодрил бизнесмен журналистов.

На вопрос о том, не опасается ли он, как Осеевский, запрета бурбона, Якобашвили ответил неожиданно трогательно: "Бурбон я не пью… Но вот взаимоотношений, дружбы, взаимопонимания будет не хватать всегда. Но я думаю, что мы это перешагнем".

"Санкции останавливают инвесторов"

О возможных потерях из-за нового раунда санкций рассуждали и главные спикеры "России зовет". Для главы Счетной палаты Алексея Кудрина основными рисками оказались не дружба и бурбон, а иностранные инвестиции, которым и был посвящен форум. Причем, по словам Кудрина, больше инвесторов отпугивают именно те санкции, которые еще не были введены.

"Если перед нами стоит угроза дополнительных санкций, это останавливает инвесторов. С известными рисками, которые уже случились, все готовы работать, с теми, которые не случились, очень трудно работать. Поэтому это сегодня сдерживает инвестиции", - сказал Кудрин.

Обсуждались и риски, связанные с возможными санкциями против российского госдолга. Накануне Россия неожиданно впервые за последние пять лет заняла в евро. Обычно минфин, выходя на рынок заимствований, использует более традиционный для себя инструмент - долларовые евробонды.

Санкции против долга "малоприятны и России, и тем инвесторам, которые участвуют в покупке долга", признал со сцены первый вице-премьер Антон Силуанов.

Первый вице-премьер выразил надежду, что санкции на российский долг США все же не введут. По его словам, российский долговой рынок сможет работать без иностранных участников. Правда, "это, может быть, будет сопровождаться определенным повышением стоимости заимствований", сказал он.