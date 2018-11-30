Зеркальные сделки в Danske Bank: кто их придумал и сколько банк заработал

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Раньше речь шла о возможном отмывании российских денег. А в октябре стало известно, что Danske Bank мог проводить еще и зеркальные сделки

После подозрений в отмывании российских денег Danske Bank столкнулся с новыми обвинениями - на этот раз в осуществлении зеркальных сделок. Одним из их авторов, возможно, был тот же человек, который первым сообщил миру о возможном отмывании средств в банке - информатор Говард Уилкинсон.

На прошлой неделе Уилкинсон, бывший сотрудник Danske Bank, выступал перед Европейским парламентом. Он должен был рассказать, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков.

Уилкинсон стал первым человеком, который заговорил о массовых нарушениях в эстонском филиале Danske Bank, которые привели к крупнейшему скандалу в европейском банковском секторе и сворачиванию деятельности банка в Эстонии.

Тогда речь шла о возможном отмывании российских денег. А в октябре Financial Times сообщила о том, что Danske Bank мог проводить еще и зеркальные сделки. Предполагаемая сумма - 8,5 млрд евро.

Что такое зеркальные сделки? Это покупка ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и их последующая продажа в филиале этого же банка за границей за другую валюту (к примеру, в России за рубли и в Лондоне за фунты). Заработать при такой сделке можно на разнице курсов и колебаниях котировок.

Сами по себе зеркальные сделки не являются нелегальными операциями, но регуляторы разных стран считают, что так можно выводить деньги.

К примеру, российский ЦБ в 2017 году назвал такие сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России. Британский финансовый регулятор придерживается схожего мнения.

По данным Financial Times, такими зеркальными сделками могли заниматься и сотрудники Danske Bank.

Секреты из внутренней записки

Выводы о масштабах этого мероприятия газета делает на основании внутренней записки (memo), которая оказалась в распоряжении издания. В записке говорится о возможной доходности сделок: за 2013 год Danske Bank заработал на них 10 млн евро.

Издание пишет, что авторами этой внутренней записки были Уилкинсон и Юрий Кидяев.

Но бывший сотрудник Danske Bank, пожелавший остаться анонимным, так как вопрос является конфиденциальным, сказал Би-би-си, что Уилкинсон и Кидяев якобы были авторами самой схемы.

Image caption Говард Уилкинсон должен был рассказать в Европарламенте, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков

"Это было описание сделок, их техническая потенциальная доходность, юридические аспекты, бизнес аспекты", - описал формат записки собеседник Русской службы Би-би-си.

Сам Кидяев сказал Би-би-си, что "цели [записки] могут быть разными - описание продукта, одобрение продукта... Но это уже вопрос к руководству". "Когда нужно описать какой-то продукт, это делает какой-то человек или люди, этих людей было двое - я и, собственно, Говард", - сказал он.

Авторство Уилкинсона и Кидяева Би-би-си подтвердил и другой бывший сотрудник банка, пожелавший остаться неназванным.

Сам Уилкинсон сказал Би-би-си, что отвечал "только за рыночные решение, а не за клиентов".

"Проверка клиентов не была моей работой. Как и предупреждение о том, что схема может быть использована для отмывания денег - потенциально в случае отсутствия надлежащего контроля. Я понятия не имею, через какие исправления он прошел и как выглядит финальная версия. Из банковского отчета ясно, что предупреждение об отмывании денег было изъято", - заявил он.

Быстро и удобно

Банковский отчет, о котором говорит Уилкинсон, был опубликован в сентябре 2018 года и стал ответом Danske Bank на обвинения в отмывании российских денег.

Там действительно говорится о внутренней записке, но зеркальные сделки названы "решением с бондами". Сам документ называется "Решение для сегмента зарубежных клиентов-посредников с использованием бондов".

Клиенты-посредники - это юридические или физические лица, которые использовали счета в Danske Bank для осуществления транзакций между конечными клиентами за пределами банка. Таких посредников в банке насчитали около десяти.

"Решение с бондами" названо "более быстрым, дешевым и надежным способом перевода денег конечных клиентов за рубеж в сравнении с международным денежным переводом через местный российский банк".

Там же говорится о рисках: сделки могут способствовать выводу капитала из России, а банк ничего не знает о "конечных клиентах".

В отчете Danske Bank писал и о том, что схема могла быть использована для отмывания денег.

Отвечая на вопросы Би-би-си, представители Danske Bank посоветовали обратиться к банковскому отчету и отказались от дальнейших комментариев - по причине того, что "торговая деятельность все еще является частью незавершенного расследования".

Эстонский финансовый регулятор, который исследовал деятельность эстонского филиала банка в 2014 году (согласно банковскому отчету, меморандум был написан в 2013 году), напомнил: управление рисками в банке не соответствовало заявленной модели, инспекция потребовала привести дела в порядок, в итоге банк закрыл сегмент нерезидентов.

Danske Bank - не единственный, кто столкнулся с проблемами из-за "зеркальных сделок".

В январе 2017 года британцы оштрафовали крупнейший немецкий банк - Deutsche Bank - на рекордную для Британии сумму в 167 млн фунтов за зеркальные сделки. Немецкий банк обвинили в переводе 10 млрд долларов в обход процедур предотвращения отмывания средств.

Позже американский государственный регулятор также оштрафовал Deutsche Bank за зеркальные сделки на 425 млн долларов. При этом в США банк обвиняли не в зеркальных сделках, а в том, что они не сопровождались эффективными антиотмывочными процедурами.