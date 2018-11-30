Зеркальные сделки в Danske Bank: кто их придумал и сколько банк заработал
После подозрений в отмывании российских денег Danske Bank столкнулся с новыми обвинениями - на этот раз в осуществлении зеркальных сделок. Одним из их авторов, возможно, был тот же человек, который первым сообщил миру о возможном отмывании средств в банке - информатор Говард Уилкинсон.
На прошлой неделе Уилкинсон, бывший сотрудник Danske Bank, выступал перед Европейским парламентом. Он должен был рассказать, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков.
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Уилкинсон стал первым человеком, который заговорил о массовых нарушениях в эстонском филиале Danske Bank, которые привели к крупнейшему скандалу в европейском банковском секторе и сворачиванию деятельности банка в Эстонии.
Тогда речь шла о возможном отмывании российских денег. А в октябре Financial Times сообщила о том, что Danske Bank мог проводить еще и зеркальные сделки. Предполагаемая сумма - 8,5 млрд евро.
Что такое зеркальные сделки? Это покупка ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и их последующая продажа в филиале этого же банка за границей за другую валюту (к примеру, в России за рубли и в Лондоне за фунты). Заработать при такой сделке можно на разнице курсов и колебаниях котировок.
Сами по себе зеркальные сделки не являются нелегальными операциями, но регуляторы разных стран считают, что так можно выводить деньги.
К примеру, российский ЦБ в 2017 году назвал такие сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России. Британский финансовый регулятор придерживается схожего мнения.
По данным Financial Times, такими зеркальными сделками могли заниматься и сотрудники Danske Bank.
Секреты из внутренней записки
Выводы о масштабах этого мероприятия газета делает на основании внутренней записки (memo), которая оказалась в распоряжении издания. В записке говорится о возможной доходности сделок: за 2013 год Danske Bank заработал на них 10 млн евро.
Издание пишет, что авторами этой внутренней записки были Уилкинсон и Юрий Кидяев.
Но бывший сотрудник Danske Bank, пожелавший остаться анонимным, так как вопрос является конфиденциальным, сказал Би-би-си, что Уилкинсон и Кидяев якобы были авторами самой схемы.
"Это было описание сделок, их техническая потенциальная доходность, юридические аспекты, бизнес аспекты", - описал формат записки собеседник Русской службы Би-би-си.
Сам Кидяев сказал Би-би-си, что "цели [записки] могут быть разными - описание продукта, одобрение продукта... Но это уже вопрос к руководству". "Когда нужно описать какой-то продукт, это делает какой-то человек или люди, этих людей было двое - я и, собственно, Говард", - сказал он.
Авторство Уилкинсона и Кидяева Би-би-си подтвердил и другой бывший сотрудник банка, пожелавший остаться неназванным.
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Сам Уилкинсон сказал Би-би-си, что отвечал "только за рыночные решение, а не за клиентов".
"Проверка клиентов не была моей работой. Как и предупреждение о том, что схема может быть использована для отмывания денег - потенциально в случае отсутствия надлежащего контроля. Я понятия не имею, через какие исправления он прошел и как выглядит финальная версия. Из банковского отчета ясно, что предупреждение об отмывании денег было изъято", - заявил он.
Быстро и удобно
Банковский отчет, о котором говорит Уилкинсон, был опубликован в сентябре 2018 года и стал ответом Danske Bank на обвинения в отмывании российских денег.
Там действительно говорится о внутренней записке, но зеркальные сделки названы "решением с бондами". Сам документ называется "Решение для сегмента зарубежных клиентов-посредников с использованием бондов".
Клиенты-посредники - это юридические или физические лица, которые использовали счета в Danske Bank для осуществления транзакций между конечными клиентами за пределами банка. Таких посредников в банке насчитали около десяти.
"Решение с бондами" названо "более быстрым, дешевым и надежным способом перевода денег конечных клиентов за рубеж в сравнении с международным денежным переводом через местный российский банк".
Там же говорится о рисках: сделки могут способствовать выводу капитала из России, а банк ничего не знает о "конечных клиентах".
В отчете Danske Bank писал и о том, что схема могла быть использована для отмывания денег.
Отвечая на вопросы Би-би-си, представители Danske Bank посоветовали обратиться к банковскому отчету и отказались от дальнейших комментариев - по причине того, что "торговая деятельность все еще является частью незавершенного расследования".
Эстонский финансовый регулятор, который исследовал деятельность эстонского филиала банка в 2014 году (согласно банковскому отчету, меморандум был написан в 2013 году), напомнил: управление рисками в банке не соответствовало заявленной модели, инспекция потребовала привести дела в порядок, в итоге банк закрыл сегмент нерезидентов.
Danske Bank - не единственный, кто столкнулся с проблемами из-за "зеркальных сделок".
В январе 2017 года британцы оштрафовали крупнейший немецкий банк - Deutsche Bank - на рекордную для Британии сумму в 167 млн фунтов за зеркальные сделки. Немецкий банк обвинили в переводе 10 млрд долларов в обход процедур предотвращения отмывания средств.
Позже американский государственный регулятор также оштрафовал Deutsche Bank за зеркальные сделки на 425 млн долларов. При этом в США банк обвиняли не в зеркальных сделках, а в том, что они не сопровождались эффективными антиотмывочными процедурами.