Форум "Синергия ": кто платит сотни тысяч рублей за лекцию Ричарда Гира в Москве

Правообладатель иллюстрации Artem Geodasyan\TASS Image caption Участников форумов "Синергия" часто сравнивали с сектантами

В Москве завершился один из самых масштабных и дорогостоящих форумов, на котором людям предлагалось послушать, как одни звезды берут интервью у других звезд, и заплатить это до 500 тысяч рублей. Русская служба Би-би-си спросила у тех, кто купил билеты, оправдало ли мероприятие их вложения.

- Был момент, когда отец позвонил, я увидел, но телефон не поднял. Пришел домой. Он спросил, почему я не взял трубку. Я не знал, что он в курсе, что я звонок видел. Это, наверное, последний раз, когда я ему соврал.

- А что он такого сказал?

- Ну он не разговаривал. Там были… действия.

Стадион "Олимпийский" этой реплике одобрительно хлопает и смеется. Это Хабиб Нурмагомедов, самый успешный российский боец, рассказывает телеведущей Тине Канделаки о том, как его отец применил к нему силу, когда тому было 18 лет.

Зрители, которым так понравилась история о наказании Хабиба - начинающие предприниматели, брокеры, финансисты и инвесторы. Всего около 10 тысяч человек (по словам бойца, примерно столько же было на его свадьбе). Все они - участники форума Synergy Global Forum, который даже упомянут в Книге рекордов Гиннеса как самый крупный бизнес-форум в мире.

Организатор форума, который благодаря софитам, фейерверкам на сцене и модной поп-музыке уместнее назвать словом шоу, российская бизнес-школа "Синергия" - крупнейший частный вуз в России. Но больше, чем образованием, она известно именно подобными форумами.

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan\TASS Image caption История про наказание Хабиба Нурмагомедова впечатлила зрителей

В прошлом году на Synergy на одной сцене выступали боксер Майк Тайсон, известный мотивационный спикер Ник Вуйчич, известный тем, что у него нет конечностей, и миллиардер Ричард Брэнсон. После этого в Москву привезли другого известного бизнес-коуча - Тони Роббинса. Выступление Роббинса некоторые СМИ сравнили с сеансами Анатолия Кашпировского, а его полконников окрестили сектантами.

Заявленная цель форума - "дать участникам знания, вдохновение и мотивацию для реализации глобальных бизнес-идей". За вдохновение и мотивацию в этом году помимо Хабиба Нурмагомедова отвечали актер Ричард Гир, спецпредставитель МИД России и актер Ствиен Сигал, красногорский депутат Джефф Монсон, которого организаторы представили как "российского политика и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу".

Приехал в Москву Марк Рейсс, сценарист и продюсер "Симпсонов", а также настоящий "Волк с Уолл-стрит" Джордан Бэлфорт, которого в одноименном фильме играл Леонардо ди Каприо. Бэлфорт - бывший брокер, осужденный за мошенничество, а теперь успешный бизнес-коуч. Были и крупные бизнесмены - владелец одного из партнеров форума Московского кредитного банка Роман Авдеев, участник российского Forbes-100, и владелец Hartmann Holdings Оскар Хартманн.

Была и параллельная программа, в которой участвовали чуть менее знаменитые спикеры - например, игрок в "Что? Где? Когда?" Максим Поташев и "ведущий российский эксперт по сложным переговорам" Игорь Рызов.

По словам директора "Синергии" Григория Аветова, в этом году организаторы впервые столкнулись с проблемой отказа зарубежных спикеров. Виновата, по его словам, "геополитика" - зарубежные издания пишут о России в контексте аннексии Крыма и боевых действий Крыма. Из-за этого, например, вдохновлять и мотивировать россиян отказалась мама создателя SpaceX и Tesla Мэй Маск - по словам Аветова, после информации о том, что "ее сын что-то украл у Роскосмоса".

Сам Аветов тоже выступал перед участниками. В числе его достижений, на которое обратили внимание организаторы, есть и такое - "в августе 2017 года Григорий совершил поездку к Его Святейшеству Далай-ламе XIV, чтобы получить ценные наставления от лидера тибетского буддизма специально для всех участников Synergy Global Forum".

"Вытащить из него контент"

Первый день форума начался с выступления Ричарда Гира, который прямо со сцены пожаловался на плохое самочувствие из-за смены часовых поясов. Встреча голливудского актера с публикой проходила в формате интервью - это нужно для того, чтобы "вытащить из него контент", объявил Аметов. А еще добавил, что Гир - наряду с экс-главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым - один из самых верных учеников Далай-ламы.

Правообладатель иллюстрации Artyaom Geodakyan\TASS Image caption Посмотреть вблизи на Ричарда Гира можно было за 500 тысяч рублей

"Вытаскивать контент" из Гира поручили главным редакторам Harper's Bazaar и Сosmopolitan. Интервью вышло основательным - у Гира спрашивали, где ему больше нравится играть, на сцене или в кино, как он ищет мотивацию для фильмов и как готовится к съемкам.

"Как сделать культовый проект", - допытывались интервьюеры у Гира. "Проект становится культовым только после окончания, это нельзя заранее угадать", - терпеливо объяснял актер.

За этими и другими заявлениями из белых кресел в первых рядах внимательно следили вип-гости форума, которые прилежно записывали все в специальные книги - там каждому спикеру отвели отдельную страницу с разделами вроде "главные тезисы" и "мои мысли".

"Если бы купили дешево, то было бы не так нужно"

За право сидеть вплотную к сцене нужно было отдать 500 тысяч рублей - именно столько стоили билеты категории Platinum. Тех, кто купил такие билеты, от простых зрителей отделялирешетки с надписями УВД ЦАО, которые часто устанавливают на митингах.

За места на трибунах просили по 10 тысяч рублей. Купить билет можно было и в кредит. Предлагали организаторы и спецпакет - 1,5 млн рублей за право сидеть в вип-зоне, а потом получить степень MBA в "Синергии". Отвечая на вопрос Би-би-си, Аветов рассказал, что за такое предложение заплатили больше 30 человек. Билет в кредит приобрели три-четыре человека - "в основном рассрочка". По его словам, безотвественным он такой шаг не считает: "Вся англосаксонская система образования построена на том, что люди берут образование в кредит".

Раскрывать выручку Аветов не стал, но заверил, что и этот форум, и выступление Тони Роббинса были коммерчески успешными и принесли "Синергии" прибыль.

"Когда люди покупают что-то за большие деньги, они это просто больше ценят. А если бы купили дешево, то было бы не так нужно", - рассуждает в беседе с корреспондентом Би-би-си одна из волонтеров "Синергии".

Мать шестерых детей Альбина, которая занимается продажей косметики, купила самый дешевый билет - за 10 тысяч рублей. Она признает, что для нее это чувствительная покупка, но, по ее словам, она стоит того: "Я эти деньги вложила в себя и в своих детей". Альбина говорит, что услышала от спикеров действительно ценные советы - например, о переводе бизнеса из розницы в интернет.

Екатерина, работающая в сфере образования, на вопрос о цене билета смеется и говорит, что "сидит в партере". Она регулярно участвует в мероприятиях "Синергии" и останавливаться не собирается.

Иван, купивший билет за 30 тысяч рублей, приехал посмотреть на Хабиба Нурмагомедова, потому что болел за него. "Бизнес это твое отражение человека, Хабиб показывает, каким человеком нужно быть. Учишься этому и бизнес сам улучшается. Но Тину Канделаки можно было заменить на [Юрия] Дудя", - говорит он.

На Хабиба приехала и Жамиля, женщина в хиджабе из Таджикистана. "Только ради него приехала. Ради Хабиба мне 10 тысяч не жалко", - говорит она. Ее младшая родственница Меха говорит, что ей понравились и другие выступающие - особенно ждала она робота Софию. Но 500 тысяч за билет платить бы не стала: "Я бы лучше улетела в Африку и занялась бы благотворительностью".

"Люди за это платят - значит это абсолютно нормально"

Майк Рейсс, сценарист "Симпсонов", шутил, что не стал бы платить, чтобы послушать свое выступление. "Думаю, люди, которые за это заплатили, сумасшедшие, - смеялся Рейсс. - Я никогда не выступал с такими речами на огромном стадионе".

На вопрос Би-би-си, не кажется ли ему, что выступление для предпринимателей на одной сцене с Сигалом похоже на эпизод "Симпсонов", он с улыбкой ответил, что за неделю в Москве с ним определенно произошли события, "которые он бы использовал в шоу".

Владимир Познер, модератор той самой сессии о жизни в России с Монсоном и Сигалом, признался, что тоже не стал бы платить за то, чтобы смотреть свое выступление, 500 тысяч рублей. "Но свободных мест не было. Люди за это платят - значит, это абсолютно нормально", - рассуждал ведущий.

Об этом же Би-би-си сказала и Тина Канделаки. По ее словам, самые дорогие места покупают люди, которые и приносят "Синергии" популярность. "Ну и вообще образование - это всегда дорого", - добавила она.

Еще после выступления Тони Роббинса спикеров "Синергии" обвиняли в том, что они дают очевидные советы, а некоторые слушающие их выступления люди похожи на сектантов. Не обошли это вниманием и организаторы форума - "Олимпийскому" показали шуточный ролик из негативных отзывов на выступление коуча.

Аветов даже рассказывал про политолога Маркова, который, по его словам, на федеральных каналах кричал, что не будет общаться с людьми, которые слушали Роббинса: "А сам он по полгода просится к людям, которые сидят в партере".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Линейка спикеров "Синергии" была разнообразной

При этом, по его словам, шумиха вокруг выступления Роббинса была проблемой: "Но знаете как - вот молодым английским девушкам раньше говорили перед замужеством, что во время секса надо закрыть глаза и думать об Англии. Вот я закрыл глаза и думал о России. И немного об Армении".

В этот раз советов, которые могут показаться очевидными, тоже было немало - предпринимателям советовали верить в себя и команду и идти в интернет. Другой спикер предложил всем встать на одну ногу, а когда зрители признались, что держать баланс так нелегко, попросил взять за плечо соседа: "Стало проще? Вот так и на команду надо опираться!"

"Я был бедным и был богатым. И я, черт возьми, решил быть богатым", - мотивировал толпу "Волк с Уолл-Стрит". Хабиб Нурмагомедов признавал, что "слабости есть у каждого человека", но нужно стремиться преодолевать их.

На своей сессии боец выглядел смущенным, особенно в конце, когда Канделаки подарила ему кепку с надписью Make Dagestan Great Again ("Вернем Дагестану величие", созвучно с предвыборным лозунга президента США Дональда Трампа "Вернем Америке величие").

- А тут запятая не нужна? - неуверенно спросил Хабиб.

- Нет, так сейчас можно, даже у Трампа такая!

После в разговоре с журналистами на вопрос о том, что выгоднее, проводить бои или выступать на форумах, Хабиб уклончиво ответил: "Смотря в чем выгода". Но признался, что больше любит выступать в "клетке", а форум для него стал хорошей возможностью представить собственную книгу - ее всем желающим за тысячу рублей продавали в фойе.

"Одно дело - слышать эти прописные истины от родителей, а другое - от людей, которые много добились в жизни", - терпеливо объяснила Би-би-си Тина Канделаки. Об этом же говорили и простые участники. "Одно дело это знать, а другое - услышать от успешного человека и начать воплощать", - сформулировал общее настроение предприниматель Евгений, занимающийся бизнесом в сфере медицины.

"Близняшки нравятся людям больше"

Одной из тем форума неожиданно стали и права женщин. На сцене в среду проходило награждение победителй бизнес-марафона "Трансформация" - это еще один проект "Синергии". Несколько тысяч предпринимателей набирали баллы, выполняя задания бизнес-менторов.

Победителю (им оказалась женщина) вручили сертификат на покупку квартиры, обладателю второго места - машину. А вот за третье обещали годовой контракт на работу "близняшек-ассистенток". О таких условиях стало известно еще год назад, но в этот раз СМИ вспомнили о таком "призе" снова.

Выступая на сцене, Аветов рассуждал, что не имел в виду "ничего желтого".

- Совершенно неважно, что в этом марафоне, например, чисто теоретически могут быть близнецы в качестве третьего места, мужчины. Кто хочет, чтобы были близнецы?"

- Не я точно, - ответил Леонид, предприниматель из Ульяновска, который и занял третье место. Зал тоже промолчал.

- А вот близняшек кто хочет, чтобы были? - продолжил Аветов. Зал одобрительно загудел.

Леонид от подарка отказался, променяв его на возможность выступить на другом форуме "Синергии".

Позже на пресс-конференции Аветов объяснял, что "близняшки нравятся людям больше, чем близнецы, потому что женщины лучше, чем мужчины".

"Женщины по всем конкурентным преимуществам - внешне, интеллектуально, с точки зрения карьерного роста - круче мужчин. Сексизм может быть только в отношении мужчин. Наши права ущемляются. Потому что вы красивее, лучше одеваетесь, по всем параметрам вы лучше", - заявил он.

Директор при этом признал, что сам попросил Леонида выбрать другую награду, потому что не хотел "превращать шутку в реальность".

"Женщины сами себя так ставят. В Москве полно таких, сами понимаете. Но я не такая. Все винят мужчин, но это женщины виноваты, что к ним так относятся", - поделилась мнением Наталья, которая пришла на выступление. Предпринимательница Екатерина тоже не увидела в конкурсе проблемы: "Всем очевидно, что это была шутка. Сексизм можно везде разглядеть".

А вот бизнесмен по имени Евгений "шутку" не оценил: "Нужно двигать людей в сторону семьи, а это не способствует. Ну и вообще не очень это остроумно".

Тина Канделаки предложила относится к случившемуся как к маркетинговому ходу. А потом и вовсе отвела корреспондента Би-би-си за сцену и продемонстрировала двух мужчин, близнецов, которые по просьбе организаторов форума работали ее ассистентами на мероприятии. Близнецы, которых было возможно различить только благодаря разным костюмам, одобрительно кивали.

Самым ожидаемым спикером-женщиной форума была робот София - человекоподобный андроид. Журналисты ждали ее пресс-конференции семь часов. Робот, гражданка Саудовской Аравии, к мероприятию "Синергии" выучила русский.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko\TASS Image caption Робот София к мероприятию выучила русский

От внимания журналистов не скрылся тот факт, что воспитатели Софии задавали ей лишь те вопросы, которые заранее подготовили организаторы, и заподозрили, что робота подготовили заранее. Софию, которая демонстрировала эмоции "страх", "удивление" и "радость" (всего в ее арсенале 62 эмоции) пытались перевести в другой режим, чтобы журналисты могли пообщаться с ней хотя бы на английском.

"Солнышко мое, что ты так смотришь. Хочешь за меня замуж", - кричал ей фотограф "Комсомольской правды". София лишь безмолвно щурилась в его сторону. В итоге общаться с роботом неожиданно пришла Тина Канделаки. Когда репортеры в очередной раз попытались задать андроиду свои вопросы, ведущая предложила потратить оставшееся время на совместное селфи. Все остались довольны.