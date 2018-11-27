Представляли ли украинские корабли угрозу для России?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу" в Керчи. В левом борту "Бердянска" есть несколько отверстий от попадания 30-миллиметровых снарядов "Изумруда"

Инцидент в районе Керченского пролива, в котором участвовали российские и украинские корабли, в прессе открыто называют морским боем. В его ходе по одному из украинских кораблей было применено оружие, в результате обстрела три члена экипажа были ранены.

После инцидента украинские корабли доставили в порт города Керчь в аннексированном Россией Крыму. Российские следственные органы возбудили в отношении 24 украинских моряков дело о незаконном пересечении границы России. Украина случившееся называет актом военной агрессии.

Хронология столкновения сейчас установлена более-менее точно. Утром в воскресенье украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" отправились из Одессы в Азовское море. На подходе к Керченскому проливу вблизи берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Для прохода через Керченский пролив необходимо получать разрешение у начальника порта Керчь, этот порядок существовал до 2014 года, и после аннексии Крыма, когда порт попал под контроль России, его сохранили. Однако это требование содержится в приказе российского минтранса.

По версии ФСБ, украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной.

Украинцы, по утверждению ФСБ, якобы ответили, что имеют право беспрепятственно пройти через пролив и продолжали движение. Украинская сторона в свою очередь заявляет, что корабли запрашивали разрешение на проход, но не получили ответа.

Утром 25 ноября на подходе к Керченскому проливу российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир, повредив его. После этого корабли отправились в сторону нейтральных вод.

Поздним вечером стало известно, что российские корабли открыли огонь по украинским и захватили их. Украинцы утверждают, что это произошло в нейтральных водах, ФСБ - что в "территориальном море" России.

"Корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации", - говорится в сообщении ФСБ.

ВМС Украны на своей странице в Фейбуке опубликовала аудиозапись обращения капитана катера "Бердянск", который, обращаясь по радио к российским морякам, заявляет, что его корабль не представляет военной угрозы.

Насколько опасным могли быть три украинских корабля для тех, кто обстрелял и захватил их?

Два катера и буксир

Буксир "Яны Капу", который протаранил и повредил российский пограничный корабль - классический советский морской буксир проекта 498, разработанный в 19709-х годах. Довольно современное на тот момент судно теперь уже считается совершенно устаревшим. С военной точки зрения он мог оказать сопротивление разве что при помощи двух крупнокалиберных пулеметов ДШК, установленных позади мостика.

Построенный в 1974 году рейдовый буксир получил имя "РБ-308". После развала СССР он вошел в состав ВМС Украины уже под именем "Красноперекопск", во время оккупации Крыма на нем ненадолго был поднят российский флаг, но уже в мае оказался вновь в составе ВМС Украины, и впоследствии его переименовали в "Яны Капу".

Правообладатель иллюстрации TASS/Malgavko Image caption "Никополь" и "Бердянск" в Керчи - хорошо видны носовой и кормовой боевые модули

Бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" - представители нового поколения боевых кораблей проекта 58155 "Гюрза-М", разработанных уже после развала Советского Союза.

Это совсем небольшие катера, спроектированные в Николаеве в 1990-х для действий в основном на реках и в прибрежной зоне Черного и Азовского морей. Их можно перевозить по железной дороге и даже на тяжелых автотрейлерах.

Корабли оснащены двумя дизельными двигателями, которые позволяют развивать максимальную скорость 28 узлов (50 километров в час).

Разработчики утверждают, что катера построены с использованием технологии снижения радиозаметности стелс, однако упоминают лишь восьмиугольную в поперечном сечении форму - судя по открытым данным, другие приемы снижения заметности, такие как применение радиопоглощающих материалов, возможно, не применялись.

Несмотря на современный внешний вид, по компоновке это классический речной артиллерийский катер, оснащенный противопульным бронированием с экипажем из пяти человек.

Катера "базового" проекта 58150 вооружались двумя башнями от БМП-1 и БМП-2. Два таких катера были проданы Узбекистану.

ВМС Украины стал закупать более совершенные катера "Гюрза-М", вооруженные двумя дистанционно-управляемыми модулями с 30-миллиметровыми пушками, 30-миллиметровыми гранатометами и противотанковыми управляемыми ракетами "Барьер" с лазерной системой наведения.

Катер оснащен оптико-электронной системой управления огнем и наблюдения "Сова". Также на катерах есть переносной зенитно-ракетный комплекс.

Всего в составе ВМС Украины шесть таких катеров. Первые два катера этого проекта - "Аккерман" и "Вышгород" - были построены и перевезены из Одессы в Бердянск по суше на автоприцепах - их конструкция позволяет быстро демонтировать рубку для перевозки.

Еще четыре катера - "Кременчуг", "Лубны", "Бердянск" и "Никополь", базируются в Одессе.

Российская эскадра

С российской стороны в бою участвовали прежде всего пограничные корабли: новейший сторожевой корабль 22460 "Изумруд", который и открыл огонь по "Бердянску", сторожевой корабль "Дон" проекта 745П, построенный еще в 1970-х (именно он таранил украинский буксир), современные быстроходные катера типа "Соболь" и "Мангуст", а также два артиллерийских катера класса "Шмель", спроектированных еще в 1960-х годах, как и украинские "Бердянск" и "Никополь" - для действий преимущественно на реках.

В самом конце к украинским катерам подошел малый противолодочный корабль Черноморского флота "Суздалец" - хорошо вооруженный боевой корабль с артиллерийскими установками, торпедами и глубинными бомбами.

Кроме того, в небе находились штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52. Последние могут оснащаться противокорабельными ракетами.

С российской стороны в операции против двух украинских катеров и одного слабовооруженного буксира участвовали корабли самых разных поколений.

Так, "Изумруд" - современный быстроходный сторожевик проекта "Охотник", чья максимальная скорость превышает скорость украинских катеров.

С другой стороны, старый сторожевой корабль "Дон", построенный на базе буксира, не смог протаранить новые украинские боевые катера, которые легко уворачивались от него.

Тем не менее по составу вооружения каждый из российских кораблей (за исключением тяжеловооруженного противолодочного "Суздальца" и катеров "Шмель" с танковой башней и 76-миллиметровой пушкой) в целом соответствовал украинскому катеру - на "Изумруде" и катерах "Соболь" и "Мангуст", как и на украинских катерах установлены 30-миллиметровые шестиствольные скорострельные пушки.

Однако общее соотношение сил было явно не в пользу украинских кораблей, которые, к тому же, создавались не для ведения боя в открытом море, а для действий против слабозащищенных целей на берегах и поверхностях рек. Для ведения морского боя им не хватало не только вооружения, но и мореходности.

Тяжелое положение

Ранее Украинская служба Би-би-си поговорила с военными экспертами, попросив сравнить состояние военно-морских сил Украины с российским Черноморским флотом.

По словам одного из них - руководителя Украинского милитарного центра Тараса Чмута, ВМС страны с большим трудом оправляются от потери в 2014 году флотской инфраструктуры в Крыму.

"Это и морская авиация, береговые ракетные комплексы, морская пехота, войска береговой охраны, это связь, инженерные войска, водолазы, радиотехнические войска и подразделения и так далее", - объясняет эксперт.

Способность уничтожать корабли противника в Украине фактически имеет только фрегат "Гетман Сагайдачный", причем исключительно в контексте вспомогательных судов или подводных лодок противника, говорит Чмут.

По словам эксперта, с 2014 года власти Украины не уделяли должного внимания и финансирования военно-морским силам. Достаточно внимания уделяли развитию морской пехоты, но флот получал средства по остаточному принципу, говорит он.

Теперь, по его словам, украинским военно-морским силам сложно конкурировать с российскими. "Если ВМС Украины - это единица, то у россиян - 100, если мы говорим о совокупном потенциале", - говорит Чмут.