Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/tass Image caption Рэпер Элджей на премьере мультфильма в Москве

Во второй половине ноября в разных городах России произошла массовая отмена концертов ряда музыкантов, популярных у молодой аудитории. Это достигалось как прямым давлением силовых органов, так и угрозами насилия со стороны отдельных групп горожан в случае, если мероприятия состоятся.

Русская служба Би-би-си обобщила информацию о состоявшихся и сорванных концертах в единой таблице, которая выглядит наподобие табло рейсов в аэропортах.

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Первой отменой в нашей выборке стал концерт Егора Крида в Махачкале - человека из команды рэпера Тимати. Артиста, певшего дуэтом с Филиппом Киркоровым, крайне трудно заподозрить в попытках подрывах нравственности или пропаганде "антиобщественного" поведения: причиной отмены выступления в Махачкале стал личный конфликт Крида с дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Следом за выступлением Крида в Махачкале не состоялся концерт 24-летнего рэпера Элджея. Вместо столицы Дагестана и ставропольского курорта Пятигорска в начале октабря он выступил в Москве, где, как и в "северной столице" Санкт-Петербурге, отмена концертов - явление кране редкое.

У Егора Крида в других точках его обширного российского тура проблем больше не возникало. У Элджея по не зависящим от артиста обстоятельствам сорвалось лишь два выступления - в Нижнем Новгороде (перенесено на февраль 2019 года) и Якутске.

В дальнейшем лидерами отмен стали электронная группа IC3PEAK, песни которой некоторые считают суицидальными, рэпер Хаски, в ходе своего тура проведший четыре дня под арестом за хулиганство на юге России, и группа "Френдзона", весело поющая о проблемах россиян старшего школьного возраста.

В среду, 28 ноября, было опубликовано видеообращение Хаски к другим исполнителям, пострадавшим от "несправедливой" отмены концертов, включая IC3PEAK и "Френдзону". "Давайте решать эти траблы вместе, невзирая на политические, вкусовые и прочие разногласия", - призвал рэпер.

Как отменяют концерты российских музыкантов: осень-зима 2018

2018 год Дата Артист Место Статус концерта 19/7 Егор Крид Сочи СОСТОЯЛСЯ 20/7 Егор Крид Геленджик СОСТОЯЛСЯ 9/9 Егор Крид Махачкала ОТМЕНЕН 14/9 Егор Крид Астрахань СОСТОЯЛСЯ 16/9 Егор Крид Волгоград СОСТОЯЛСЯ 21/9 Элджей Благовещенск СОСТОЯЛСЯ 21/9 Егор Крид Пенза СОСТОЯЛСЯ 22/9 Элджей Хабаровск СОСТОЯЛСЯ 23/9 Элджей Комсомольск-на-Амуре СОСТОЯЛСЯ 25/9 Элджей Владивосток СОСТОЯЛСЯ 25/9 Егор Крид Пермь СОСТОЯЛСЯ 27/9 Егор Крид Екатеринбург СОСТОЯЛСЯ 28/9 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ 28/9 Егор Крид Челябинск СОСТОЯЛСЯ 29/9 Элджей Краснодар СОСТОЯЛСЯ 30/9 Егор Крид Тюмень СОСТОЯЛСЯ 3/10 Егор Крид Барнаул СОСТОЯЛСЯ 4/10 Егор Крид Новосибирск СОСТОЯЛСЯ 5/10 Элджей Махачкала ОТМЕНЕН 6/10 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ 6/10 Егор Крид Томск СОСТОЯЛСЯ 7/10 Элджей Пятигорск ОТМЕНЕН 7/10 Егор Крид Красноярск СОСТОЯЛСЯ 9/10 Егор Крид Братск СОСТОЯЛСЯ 10/10 Егор Крид Иркутск СОСТОЯЛСЯ 12/10 Элджей Саранск СОСТОЯЛСЯ 12/10 Егор Крид Улан-Удэ СОСТОЯЛСЯ 13/10 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ 13/10 Егор Крид Чита СОСТОЯЛСЯ 18/10 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ 21/10 Егор Крид Владимир СОСТОЯЛСЯ 23/10 Егор Крид Ессентуки СОСТОЯЛСЯ 27/10 Егор Крид Рязань СОСТОЯЛСЯ 1/11 Френдзона Краснодар СОСТОЯЛСЯ 2/11 Френдзона Ростов-на-Дону СОСТОЯЛСЯ 3/11 Френдзона Волгоград СОСТОЯЛСЯ 3/11 Элджей Нижний Новгород ОТМЕНЕН 5/11 Френдзона Саратов СОСТОЯЛСЯ 6/11 Френдзона Самара СОСТОЯЛСЯ 7/11 Егор Крид Хабаровск СОСТОЯЛСЯ 7/11 Френдзона Уфа СОСТОЯЛСЯ 8/11 Френдзона Челябинск СОСТОЯЛСЯ 9/11 Егор Крид Владивосток СОСТОЯЛСЯ 10/11 Френдзона Омск СОСТОЯЛСЯ 10/11 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ 11/11 Егор Крид Южно-Сахалинск СОСТОЯЛСЯ 11/11 Френдзона Новосибирск СОСТОЯЛСЯ 12/11 Френдзона Красноярск ОТМЕНЕН 13/11 Френдзона Кемерово ОТМЕНЕН 15/11 Френдзона Тюмень СОСТОЯЛСЯ 16/11 Френдзона Екатеринбург СОСТОЯЛСЯ 17/11 IC3PEAK Москва СОСТОЯЛСЯ 17/11 Френдзона Пермь СОСТОЯЛСЯ 18/11 Френдзона Ижевск СОСТОЯЛСЯ 20/11 Хаски Ростов-на-Дону ОТМЕНЕН 21/11 Хаски Краснодар ОТМЕНЕН 22/11 IC3PEAK Нижний Новгород СОСТОЯЛСЯ 22/11 Френдзона Мурманск СОСТОЯЛСЯ 23/11 Хаски Волгоград ОТМЕНЕН 23/11 IC3PEAK Казань ОТМЕНЕН 23/11 Элджей Санкт-Петербург СОСТОЯЛСЯ 24/11 Хаски Саратов ОТМЕНЕН 24/11 Элджей Екатеринбург СОСТОЯЛСЯ 25/11 IC3PEAK Ижевск СОСТОЯЛСЯ 27/11 Хаски Нижний Новгород ОТМЕНЕН 27/11 IC3PEAK Пермь ОТМЕНЕН 28/11 Элджей Якутск ОТМЕНЕН 28/11 Хаски Иваново ОТМЕНЕН 29/11 IC3PEAK Екатеринбург ПО РАСПИСАНИЮ 30/11 Элджей Сургут ПО РАСПИСАНИЮ 30/11 IC3PEAK Тюмень ПО РАСПИСАНИЮ 30/11 Хаски Ярославль ПО РАСПИСАНИЮ 1/12 IC3PEAK Новосибирск ОТМЕНЕН 2/12 Хаски Вологда ОТМЕНЕН 2/12 Элджей Самара ПО РАСПИСАНИЮ 2/12 IC3PEAK Красноярск ПО РАСПИСАНИЮ 2/12 Егор Крид Воронежт ПО РАСПИСАНИЮ 3/12 Егор Крид Тверь ПО РАСПИСАНИЮ 4/12 Элджей Красноярск ПО РАСПИСАНИЮ 4/12 Френдзона Вологда ОТМЕНЕН 4/12 IC3PEAK Саратов ПО РАСПИСАНИЮ 5/12 Френдзона Ярославль ПО РАСПИСАНИЮ 6/12 IC3PEAK Воронеж ПО РАСПИСАНИЮ 6/12 Егор Крид Саратов ПО РАСПИСАНИЮ 6/12 Френдзона Иваново ПО РАСПИСАНИЮ 7/12 Френдзона Нижний Новгород ПО РАСПИСАНИЮ 7/12 IC3PEAK Краснодар ПО РАСПИСАНИЮ 8/12 Френдзона Казань ПО РАСПИСАНИЮ 8/12 IC3PEAK Ростов-на-Дону ПО РАСПИСАНИЮ 9/12 Егор Крид Санкт-Петербург ПО РАСПИСАНИЮ 12/12 Хаски Москва ПО РАСПИСАНИЮ 12/12 Егор Крид Белгород ПО РАСПИСАНИЮ 13/12 Элджей Ставрополь ПО РАСПИСАНИЮ 13/12 Френдзона Иркутск ПО РАСПИСАНИЮ 14/12 Френдзона Хабаровск ПО РАСПИСАНИЮ 14/12 Хаски Санкт-Петербург ПО РАСПИСАНИЮ 14/12 Элджей Ростов-на-Дону ПО РАСПИСАНИЮ 15/12 IC3PEAK Санкт-Петербург ПО РАСПИСАНИЮ 15/12 Френдзона Владивосток ПО РАСПИСАНИЮ 19/12 Егор Крид Сургут ПО РАСПИСАНИЮ 21/12 Хаски Архангельск ПО РАСПИСАНИЮ 21/12 Френдзона Воронеж ПО РАСПИСАНИЮ 22/12 IC3PEAK Рязань ПО РАСПИСАНИЮ 22/12 Френдзона Тула ПО РАСПИСАНИЮ 23/12 Френдзона Рязань ПО РАСПИСАНИЮ 2019 год 5/1 Элджей Воронеж ПО РАСПИСАНИЮ 16/2 Элджей Калининград ПО РАСПИСАНИЮ 22/2 Егор Крид Архангельск ПО РАСПИСАНИЮ 23/2 Элджей Нижний Новгород ПО РАСПИСАНИЮ 16/3 Элджей Казань ПО РАСПИСАНИЮ 30/3 Егор Крид Магнитогорск ПО РАСПИСАНИЮ

Источники: prokazatour.ru, vk.com/frendzona, sayonaratour.ru, black-star.ru, страницы событий vk.com, сообщения СМИ.

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