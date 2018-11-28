Отмена концертов по всей России - от Егора Крида до "Френдзоны". Полное расписание
Во второй половине ноября в разных городах России произошла массовая отмена концертов ряда музыкантов, популярных у молодой аудитории. Это достигалось как прямым давлением силовых органов, так и угрозами насилия со стороны отдельных групп горожан в случае, если мероприятия состоятся.
Русская служба Би-би-си обобщила информацию о состоявшихся и сорванных концертах в единой таблице, которая выглядит наподобие табло рейсов в аэропортах.
Первой отменой в нашей выборке стал концерт Егора Крида в Махачкале - человека из команды рэпера Тимати. Артиста, певшего дуэтом с Филиппом Киркоровым, крайне трудно заподозрить в попытках подрывах нравственности или пропаганде "антиобщественного" поведения: причиной отмены выступления в Махачкале стал личный конфликт Крида с дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
Следом за выступлением Крида в Махачкале не состоялся концерт 24-летнего рэпера Элджея. Вместо столицы Дагестана и ставропольского курорта Пятигорска в начале октабря он выступил в Москве, где, как и в "северной столице" Санкт-Петербурге, отмена концертов - явление кране редкое.
У Егора Крида в других точках его обширного российского тура проблем больше не возникало. У Элджея по не зависящим от артиста обстоятельствам сорвалось лишь два выступления - в Нижнем Новгороде (перенесено на февраль 2019 года) и Якутске.
В дальнейшем лидерами отмен стали электронная группа IC3PEAK, песни которой некоторые считают суицидальными, рэпер Хаски, в ходе своего тура проведший четыре дня под арестом за хулиганство на юге России, и группа "Френдзона", весело поющая о проблемах россиян старшего школьного возраста.
В среду, 28 ноября, было опубликовано видеообращение Хаски к другим исполнителям, пострадавшим от "несправедливой" отмены концертов, включая IC3PEAK и "Френдзону". "Давайте решать эти траблы вместе, невзирая на политические, вкусовые и прочие разногласия", - призвал рэпер.
Как отменяют концерты российских музыкантов: осень-зима 2018
|2018 год
|Дата
|Артист
|Место
|Статус концерта
|19/7
|Егор Крид
|Сочи
|СОСТОЯЛСЯ
|20/7
|Егор Крид
|Геленджик
|СОСТОЯЛСЯ
|9/9
|Егор Крид
|Махачкала
|ОТМЕНЕН
|14/9
|Егор Крид
|Астрахань
|СОСТОЯЛСЯ
|16/9
|Егор Крид
|Волгоград
|СОСТОЯЛСЯ
|21/9
|Элджей
|Благовещенск
|СОСТОЯЛСЯ
|21/9
|Егор Крид
|Пенза
|СОСТОЯЛСЯ
|22/9
|Элджей
|Хабаровск
|СОСТОЯЛСЯ
|23/9
|Элджей
|Комсомольск-на-Амуре
|СОСТОЯЛСЯ
|25/9
|Элджей
|Владивосток
|СОСТОЯЛСЯ
|25/9
|Егор Крид
|Пермь
|СОСТОЯЛСЯ
|27/9
|Егор Крид
|Екатеринбург
|СОСТОЯЛСЯ
|28/9
|Элджей
|Москва
|СОСТОЯЛСЯ
|28/9
|Егор Крид
|Челябинск
|СОСТОЯЛСЯ
|29/9
|Элджей
|Краснодар
|СОСТОЯЛСЯ
|30/9
|Егор Крид
|Тюмень
|СОСТОЯЛСЯ
|3/10
|Егор Крид
|Барнаул
|СОСТОЯЛСЯ
|4/10
|Егор Крид
|Новосибирск
|СОСТОЯЛСЯ
|5/10
|Элджей
|Махачкала
|ОТМЕНЕН
|6/10
|Элджей
|Москва
|СОСТОЯЛСЯ
|6/10
|Егор Крид
|Томск
|СОСТОЯЛСЯ
|7/10
|Элджей
|Пятигорск
|ОТМЕНЕН
|7/10
|Егор Крид
|Красноярск
|СОСТОЯЛСЯ
|9/10
|Егор Крид
|Братск
|СОСТОЯЛСЯ
|10/10
|Егор Крид
|Иркутск
|СОСТОЯЛСЯ
|12/10
|Элджей
|Саранск
|СОСТОЯЛСЯ
|12/10
|Егор Крид
|Улан-Удэ
|СОСТОЯЛСЯ
|13/10
|Элджей
|Москва
|СОСТОЯЛСЯ
|13/10
|Егор Крид
|Чита
|СОСТОЯЛСЯ
|18/10
|Элджей
|Москва
|СОСТОЯЛСЯ
|21/10
|Егор Крид
|Владимир
|СОСТОЯЛСЯ
|23/10
|Егор Крид
|Ессентуки
|СОСТОЯЛСЯ
|27/10
|Егор Крид
|Рязань
|СОСТОЯЛСЯ
|1/11
|Френдзона
|Краснодар
|СОСТОЯЛСЯ
|2/11
|Френдзона
|Ростов-на-Дону
|СОСТОЯЛСЯ
|3/11
|Френдзона
|Волгоград
|СОСТОЯЛСЯ
|3/11
|Элджей
|Нижний Новгород
|ОТМЕНЕН
|5/11
|Френдзона
|Саратов
|СОСТОЯЛСЯ
|6/11
|Френдзона
|Самара
|СОСТОЯЛСЯ
|7/11
|Егор Крид
|Хабаровск
|СОСТОЯЛСЯ
|7/11
|Френдзона
|Уфа
|СОСТОЯЛСЯ
|8/11
|Френдзона
|Челябинск
|СОСТОЯЛСЯ
|9/11
|Егор Крид
|Владивосток
|СОСТОЯЛСЯ
|10/11
|Френдзона
|Омск
|СОСТОЯЛСЯ
|10/11
|Элджей
|Москва
|СОСТОЯЛСЯ
|11/11
|Егор Крид
|Южно-Сахалинск
|СОСТОЯЛСЯ
|11/11
|Френдзона
|Новосибирск
|СОСТОЯЛСЯ
|12/11
|Френдзона
|Красноярск
|ОТМЕНЕН
|13/11
|Френдзона
|Кемерово
|ОТМЕНЕН
|15/11
|Френдзона
|Тюмень
|СОСТОЯЛСЯ
|16/11
|Френдзона
|Екатеринбург
|СОСТОЯЛСЯ
|17/11
|IC3PEAK
|Москва
|СОСТОЯЛСЯ
|17/11
|Френдзона
|Пермь
|СОСТОЯЛСЯ
|18/11
|Френдзона
|Ижевск
|СОСТОЯЛСЯ
|20/11
|Хаски
|Ростов-на-Дону
|ОТМЕНЕН
|21/11
|Хаски
|Краснодар
|ОТМЕНЕН
|22/11
|IC3PEAK
|Нижний Новгород
|СОСТОЯЛСЯ
|22/11
|Френдзона
|Мурманск
|СОСТОЯЛСЯ
|23/11
|Хаски
|Волгоград
|ОТМЕНЕН
|23/11
|IC3PEAK
|Казань
|ОТМЕНЕН
|23/11
|Элджей
|Санкт-Петербург
|СОСТОЯЛСЯ
|24/11
|Хаски
|Саратов
|ОТМЕНЕН
|24/11
|Элджей
|Екатеринбург
|СОСТОЯЛСЯ
|25/11
|IC3PEAK
|Ижевск
|СОСТОЯЛСЯ
|27/11
|Хаски
|Нижний Новгород
|ОТМЕНЕН
|27/11
|IC3PEAK
|Пермь
|ОТМЕНЕН
|28/11
|Элджей
|Якутск
|ОТМЕНЕН
|28/11
|Хаски
|Иваново
|ОТМЕНЕН
|29/11
|IC3PEAK
|Екатеринбург
|ПО РАСПИСАНИЮ
|30/11
|Элджей
|Сургут
|ПО РАСПИСАНИЮ
|30/11
|IC3PEAK
|Тюмень
|ПО РАСПИСАНИЮ
|30/11
|Хаски
|Ярославль
|ПО РАСПИСАНИЮ
|1/12
|IC3PEAK
|Новосибирск
|ОТМЕНЕН
|2/12
|Хаски
|Вологда
|ОТМЕНЕН
|2/12
|Элджей
|Самара
|ПО РАСПИСАНИЮ
|2/12
|IC3PEAK
|Красноярск
|ПО РАСПИСАНИЮ
|2/12
|Егор Крид
|Воронежт
|ПО РАСПИСАНИЮ
|3/12
|Егор Крид
|Тверь
|ПО РАСПИСАНИЮ
|4/12
|Элджей
|Красноярск
|ПО РАСПИСАНИЮ
|4/12
|Френдзона
|Вологда
|ОТМЕНЕН
|4/12
|IC3PEAK
|Саратов
|ПО РАСПИСАНИЮ
|5/12
|Френдзона
|Ярославль
|ПО РАСПИСАНИЮ
|6/12
|IC3PEAK
|Воронеж
|ПО РАСПИСАНИЮ
|6/12
|Егор Крид
|Саратов
|ПО РАСПИСАНИЮ
|6/12
|Френдзона
|Иваново
|ПО РАСПИСАНИЮ
|7/12
|Френдзона
|Нижний Новгород
|ПО РАСПИСАНИЮ
|7/12
|IC3PEAK
|Краснодар
|ПО РАСПИСАНИЮ
|8/12
|Френдзона
|Казань
|ПО РАСПИСАНИЮ
|8/12
|IC3PEAK
|Ростов-на-Дону
|ПО РАСПИСАНИЮ
|9/12
|Егор Крид
|Санкт-Петербург
|ПО РАСПИСАНИЮ
|12/12
|Хаски
|Москва
|ПО РАСПИСАНИЮ
|12/12
|Егор Крид
|Белгород
|ПО РАСПИСАНИЮ
|13/12
|Элджей
|Ставрополь
|ПО РАСПИСАНИЮ
|13/12
|Френдзона
|Иркутск
|ПО РАСПИСАНИЮ
|14/12
|Френдзона
|Хабаровск
|ПО РАСПИСАНИЮ
|14/12
|Хаски
|Санкт-Петербург
|ПО РАСПИСАНИЮ
|14/12
|Элджей
|Ростов-на-Дону
|ПО РАСПИСАНИЮ
|15/12
|IC3PEAK
|Санкт-Петербург
|ПО РАСПИСАНИЮ
|15/12
|Френдзона
|Владивосток
|ПО РАСПИСАНИЮ
|19/12
|Егор Крид
|Сургут
|ПО РАСПИСАНИЮ
|21/12
|Хаски
|Архангельск
|ПО РАСПИСАНИЮ
|21/12
|Френдзона
|Воронеж
|ПО РАСПИСАНИЮ
|22/12
|IC3PEAK
|Рязань
|ПО РАСПИСАНИЮ
|22/12
|Френдзона
|Тула
|ПО РАСПИСАНИЮ
|23/12
|Френдзона
|Рязань
|ПО РАСПИСАНИЮ
|2019 год
|5/1
|Элджей
|Воронеж
|ПО РАСПИСАНИЮ
|16/2
|Элджей
|Калининград
|ПО РАСПИСАНИЮ
|22/2
|Егор Крид
|Архангельск
|ПО РАСПИСАНИЮ
|23/2
|Элджей
|Нижний Новгород
|ПО РАСПИСАНИЮ
|16/3
|Элджей
|Казань
|ПО РАСПИСАНИЮ
|30/3
|Егор Крид
|Магнитогорск
|ПО РАСПИСАНИЮ
Источники: prokazatour.ru, vk.com/frendzona, sayonaratour.ru, black-star.ru, страницы событий vk.com, сообщения СМИ.