Отмена концертов по всей России - от Егора Крида до "Френдзоны". Полное расписание

  • 28 ноября 2018
Элджей Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/tass
Image caption Рэпер Элджей на премьере мультфильма в Москве

Во второй половине ноября в разных городах России произошла массовая отмена концертов ряда музыкантов, популярных у молодой аудитории. Это достигалось как прямым давлением силовых органов, так и угрозами насилия со стороны отдельных групп горожан в случае, если мероприятия состоятся.

Русская служба Би-би-си обобщила информацию о состоявшихся и сорванных концертах в единой таблице, которая выглядит наподобие табло рейсов в аэропортах.

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Первой отменой в нашей выборке стал концерт Егора Крида в Махачкале - человека из команды рэпера Тимати. Артиста, певшего дуэтом с Филиппом Киркоровым, крайне трудно заподозрить в попытках подрывах нравственности или пропаганде "антиобщественного" поведения: причиной отмены выступления в Махачкале стал личный конфликт Крида с дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Следом за выступлением Крида в Махачкале не состоялся концерт 24-летнего рэпера Элджея. Вместо столицы Дагестана и ставропольского курорта Пятигорска в начале октабря он выступил в Москве, где, как и в "северной столице" Санкт-Петербурге, отмена концертов - явление кране редкое.

У Егора Крида в других точках его обширного российского тура проблем больше не возникало. У Элджея по не зависящим от артиста обстоятельствам сорвалось лишь два выступления - в Нижнем Новгороде (перенесено на февраль 2019 года) и Якутске.

В дальнейшем лидерами отмен стали электронная группа IC3PEAK, песни которой некоторые считают суицидальными, рэпер Хаски, в ходе своего тура проведший четыре дня под арестом за хулиганство на юге России, и группа "Френдзона", весело поющая о проблемах россиян старшего школьного возраста.

В среду, 28 ноября, было опубликовано видеообращение Хаски к другим исполнителям, пострадавшим от "несправедливой" отмены концертов, включая IC3PEAK и "Френдзону". "Давайте решать эти траблы вместе, невзирая на политические, вкусовые и прочие разногласия", - призвал рэпер.

Как отменяют концерты российских музыкантов: осень-зима 2018

2018 год
Дата Артист Место Статус концерта
19/7 Егор Крид Сочи СОСТОЯЛСЯ
20/7 Егор Крид Геленджик СОСТОЯЛСЯ
9/9 Егор Крид Махачкала ОТМЕНЕН
14/9 Егор Крид Астрахань СОСТОЯЛСЯ
16/9 Егор Крид Волгоград СОСТОЯЛСЯ
21/9 Элджей Благовещенск СОСТОЯЛСЯ
21/9 Егор Крид Пенза СОСТОЯЛСЯ
22/9 Элджей Хабаровск СОСТОЯЛСЯ
23/9 Элджей Комсомольск-на-Амуре СОСТОЯЛСЯ
25/9 Элджей Владивосток СОСТОЯЛСЯ
25/9 Егор Крид Пермь СОСТОЯЛСЯ
27/9 Егор Крид Екатеринбург СОСТОЯЛСЯ
28/9 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ
28/9 Егор Крид Челябинск СОСТОЯЛСЯ
29/9 Элджей Краснодар СОСТОЯЛСЯ
30/9 Егор Крид Тюмень СОСТОЯЛСЯ
3/10 Егор Крид Барнаул СОСТОЯЛСЯ
4/10 Егор Крид Новосибирск СОСТОЯЛСЯ
5/10 Элджей Махачкала ОТМЕНЕН
6/10 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ
6/10 Егор Крид Томск СОСТОЯЛСЯ
7/10 Элджей Пятигорск ОТМЕНЕН
7/10 Егор Крид Красноярск СОСТОЯЛСЯ
9/10 Егор Крид Братск СОСТОЯЛСЯ
10/10 Егор Крид Иркутск СОСТОЯЛСЯ
12/10 Элджей Саранск СОСТОЯЛСЯ
12/10 Егор Крид Улан-Удэ СОСТОЯЛСЯ
13/10 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ
13/10 Егор Крид Чита СОСТОЯЛСЯ
18/10 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ
21/10 Егор Крид Владимир СОСТОЯЛСЯ
23/10 Егор Крид Ессентуки СОСТОЯЛСЯ
27/10 Егор Крид Рязань СОСТОЯЛСЯ
1/11 Френдзона Краснодар СОСТОЯЛСЯ
2/11 Френдзона Ростов-на-Дону СОСТОЯЛСЯ
3/11 Френдзона Волгоград СОСТОЯЛСЯ
3/11 Элджей Нижний Новгород ОТМЕНЕН
5/11 Френдзона Саратов СОСТОЯЛСЯ
6/11 Френдзона Самара СОСТОЯЛСЯ
7/11 Егор Крид Хабаровск СОСТОЯЛСЯ
7/11 Френдзона Уфа СОСТОЯЛСЯ
8/11 Френдзона Челябинск СОСТОЯЛСЯ
9/11 Егор Крид Владивосток СОСТОЯЛСЯ
10/11 Френдзона Омск СОСТОЯЛСЯ
10/11 Элджей Москва СОСТОЯЛСЯ
11/11 Егор Крид Южно-Сахалинск СОСТОЯЛСЯ
11/11 Френдзона Новосибирск СОСТОЯЛСЯ
12/11 Френдзона Красноярск ОТМЕНЕН
13/11 Френдзона Кемерово ОТМЕНЕН
15/11 Френдзона Тюмень СОСТОЯЛСЯ
16/11 Френдзона Екатеринбург СОСТОЯЛСЯ
17/11 IC3PEAK Москва СОСТОЯЛСЯ
17/11 Френдзона Пермь СОСТОЯЛСЯ
18/11 Френдзона Ижевск СОСТОЯЛСЯ
20/11 Хаски Ростов-на-Дону ОТМЕНЕН
21/11 Хаски Краснодар ОТМЕНЕН
22/11 IC3PEAK Нижний Новгород СОСТОЯЛСЯ
22/11 Френдзона Мурманск СОСТОЯЛСЯ
23/11 Хаски Волгоград ОТМЕНЕН
23/11 IC3PEAK Казань ОТМЕНЕН
23/11 Элджей Санкт-Петербург СОСТОЯЛСЯ
24/11 Хаски Саратов ОТМЕНЕН
24/11 Элджей Екатеринбург СОСТОЯЛСЯ
25/11 IC3PEAK Ижевск СОСТОЯЛСЯ
27/11 Хаски Нижний Новгород ОТМЕНЕН
27/11 IC3PEAK Пермь ОТМЕНЕН
28/11 Элджей Якутск ОТМЕНЕН
28/11 Хаски Иваново ОТМЕНЕН
29/11 IC3PEAK Екатеринбург ПО РАСПИСАНИЮ
30/11 Элджей Сургут ПО РАСПИСАНИЮ
30/11 IC3PEAK Тюмень ПО РАСПИСАНИЮ
30/11 Хаски Ярославль ПО РАСПИСАНИЮ
1/12 IC3PEAK Новосибирск ОТМЕНЕН
2/12 Хаски Вологда ОТМЕНЕН
2/12 Элджей Самара ПО РАСПИСАНИЮ
2/12 IC3PEAK Красноярск ПО РАСПИСАНИЮ
2/12 Егор Крид Воронежт ПО РАСПИСАНИЮ
3/12 Егор Крид Тверь ПО РАСПИСАНИЮ
4/12 Элджей Красноярск ПО РАСПИСАНИЮ
4/12 Френдзона Вологда ОТМЕНЕН
4/12 IC3PEAK Саратов ПО РАСПИСАНИЮ
5/12 Френдзона Ярославль ПО РАСПИСАНИЮ
6/12 IC3PEAK Воронеж ПО РАСПИСАНИЮ
6/12 Егор Крид Саратов ПО РАСПИСАНИЮ
6/12 Френдзона Иваново ПО РАСПИСАНИЮ
7/12 Френдзона Нижний Новгород ПО РАСПИСАНИЮ
7/12 IC3PEAK Краснодар ПО РАСПИСАНИЮ
8/12 Френдзона Казань ПО РАСПИСАНИЮ
8/12 IC3PEAK Ростов-на-Дону ПО РАСПИСАНИЮ
9/12 Егор Крид Санкт-Петербург ПО РАСПИСАНИЮ
12/12 Хаски Москва ПО РАСПИСАНИЮ
12/12 Егор Крид Белгород ПО РАСПИСАНИЮ
13/12 Элджей Ставрополь ПО РАСПИСАНИЮ
13/12 Френдзона Иркутск ПО РАСПИСАНИЮ
14/12 Френдзона Хабаровск ПО РАСПИСАНИЮ
14/12 Хаски Санкт-Петербург ПО РАСПИСАНИЮ
14/12 Элджей Ростов-на-Дону ПО РАСПИСАНИЮ
15/12 IC3PEAK Санкт-Петербург ПО РАСПИСАНИЮ
15/12 Френдзона Владивосток ПО РАСПИСАНИЮ
19/12 Егор Крид Сургут ПО РАСПИСАНИЮ
21/12 Хаски Архангельск ПО РАСПИСАНИЮ
21/12 Френдзона Воронеж ПО РАСПИСАНИЮ
22/12 IC3PEAK Рязань ПО РАСПИСАНИЮ
22/12 Френдзона Тула ПО РАСПИСАНИЮ
23/12 Френдзона Рязань ПО РАСПИСАНИЮ
2019 год
5/1 Элджей Воронеж ПО РАСПИСАНИЮ
16/2 Элджей Калининград ПО РАСПИСАНИЮ
22/2 Егор Крид Архангельск ПО РАСПИСАНИЮ
23/2 Элджей Нижний Новгород ПО РАСПИСАНИЮ
16/3 Элджей Казань ПО РАСПИСАНИЮ
30/3 Егор Крид Магнитогорск ПО РАСПИСАНИЮ

Источники: prokazatour.ru, vk.com/frendzona, sayonaratour.ru, black-star.ru, страницы событий vk.com, сообщения СМИ.

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