"Экстремальный бизнес": шесть графиков о том, чем недовольны предприниматели в России
Российские бизнесмены жалуются, что в России становится все сложнее заниматься бизнесменом, а бизнес становится все более похожим на экстремальный вид спорта, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией PwC.
Так, 88% бизнесменов, опрошенных аудиторской компанией PwC и аналитическим центром НАФИ, считают, что в России вести бизнес сложно или очень сложно.
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Всего в опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1001 компании с середины сентября до начала ноября этого года.
Среди опрошенных президент "Интерроса" Владимир Потанин, глава Сбербанка Герман Греф и другие представители российского бизнеса.
Один из опрошенных, по словам управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова, сказал, что бизнес в России вести экстремально сложно.
"Раньше был экстремальный спорт, теперь у нас экстремальный бизнес", - иронизирует Лотаков.
Глава АКРА Екатерина Трофимова говорит, что никто не видит причин для изменения ситуации.
Бизнес жалуется на налоги и кадры
Традиционно легкость ведения бизнеса оценивают с помощью рейтинга Doing Business от Всемирного банка. Уровень комфортности ведения бизнеса измеряется по 11 показателям, к примеру, по легкости открытия своей компании и регистрации имущества.
С 2012 года Россия поднялась со 120-го места на 31-е. В этом году она обогнала Францию. Но рейтинг Всемирного банка учитывает скорее качество бюрократических процедур, чем настроения бизнесменов.
В PwC и НАФИ спросили бизнесменов о том, что же мешает им работать. На первом месте оказалось налогообложение, а в конце списка - коррупция и низкая производительность труда.
Среди актуальных проблем для бизнеса также оказались бюрократия и нехватка квалифицированных кадров. По словам Лотакова, рынок труда, в том числе молодые специалисты, не готовы к изменениям, которые происходят в экономике.
При этом в ходе дискуссии многие бизнесмены пожаловались на другие факторы, которые мешают им вести бизнес.
Председатель совета директоров группы компаний "Велком" Раиса Демина заявила, что в августе цены на свинину выросли на 40%. Этот рост цен привел к проблемам у компании, которая производит колбасу и другие мясные изделия. "Велком" превратилась в последние месяцы в "компанию в условиях выживания", жалуется Демина.
"Весь август, сентябрь, октябрь, ноябрь мы ушли ниже координаты ноль. Это шок для нас, для сотрудников", - объяснила она. Она не уверена, что будет в 2019 году. По ее словам, с похожими проблемами столкнулись и другие производители продуктов питания.
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Президент компания Finn Flare Ксения Рясова пожаловалась на конкуренцию с иностранными товарами, например, с китайскими, которые сейчас можно заказать по почте и которые дешевле того, что продается в России.
Партнер компании "Варданян, Бройтман и партнеры" Румен Варданян назвал основной проблемой то, что в стране не защищен институт частной собственности.
А президент "Управляющей компании "Грейн Холдинг" Алексей Деменов рассказал, что малому и среднему бизнесу сложно выживать в регионах. Мелкие магазины не выдерживают конкуренции с федеральными торговыми сетями, приходящими в регионы. Одежду многие жители глубинки научились покупать в онлайн-магазинах. По его словам, из мелкого торгового бизнеса выживают только аптеки.
Бизнес не верит в исполнение целей Владимира Путина
В мае этого года президент России Владимир Путин подписал так называемый майский указ. В нем было прописано, что Россия к 2024 году должна войти в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечить себе темпы роста экономики выше среднемировых.
43% бизнесменов считают, что через шесть лет темпы роста ВВП будут ниже среднемирового показателя. Лишь 9% респондентов верят, что через шесть лет они будут выше.
Подобные оценки дают и некоторые чиновники. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду заявил, что за последние 10 лет средние темпы роста российской экономики составили 1% - такого не было со времен Второй мировой войны. Позже он уточнил, что сделал исключение для периода с 1990 по 1998 годы, когда ВВП упал после распада СССР. По словам Кудрина, российская экономика попала в "застойную яму", а ее потенциал роста составляет 1,6%.
В PwC также спросили у бизнесменов, насколько, по их мнению, реалистично увеличить ВВП России в 1,5 раза в ближайшие шесть лет. 39% опрошенных считают, что это нереалистично, а 48% полагают, что этого можно добиться при выполнении нескольких условий. Например, в случае реформы налоговой системы и поддержки производителей.
Бизнес не верит в реформы
Российские бизнесмены оказались пессимистичны и по поводу предстоящих реформ российской экономики.
Около 60% не ожидают, что будут проведены успешные реформы в сфере государственного управления, образования и здравоохранения.
В российской экономике кризис доверия
Правительству не доверяют 60% опрошенных бизнесменов.
Около 67% респондентов уверены, что уровень доверия общества к бизнесу так же низкий, да и в самом бизнес-сообществе предприниматели не особенно доверяют друг другу.
Похожий опрос был проведен в США - и там похожие цифры, сообщил Лотаков. "Там они это называет кризисом доверия", - пояснил представитель PwC.
Этот кризис заставляет бизнес все больше и больше обращаться к теме доверия, пояснил он. По его словам, не случайно, весь прошлый Санкт-Петербургский экономический форум был посвящен теме доверия.
Санкции влияют на бизнес
Не обошли бизнесмены и тему санкций.
Лишь пятая часть опрошенных видит какие-то позитивные последствия санкций. В основном это компании из сельского хозяйства - здесь доля компаний, оценивающих последствия санкций позитивно, составляет 35%. В обрабатывающей промышленности доля таких компаний составила 15%.
Екатерина Трофимова из Аанлитического кредитного рейтингового агентства приводит в пример исследования агентства. По нему напрямую пострадали от санкций только компании, производящие 20-25% ВВП.
Все остальные, по ее словам, испытывают косвенное влияние, к примеру, через ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налогов. Но вопрос, связаны ли эти факторы именно с санкциями или с общим замедлением экономики, которые началось еще до санкций, остается открытым.
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Варданян считает, что из-за санкций становится сложнее привлечь финансирование.
Бизнесмены просто "варятся в собственном соку", - сетует он.
Большинство российских компаний считает, что главным их партнером через три года станет Китай. Страны ЕС в качестве своих партнеров видят лишь 12%.