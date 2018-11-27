"Экстремальный бизнес": шесть графиков о том, чем недовольны предприниматели в России

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Российские бизнесмены жалуются, что в России становится все сложнее заниматься бизнесменом, а бизнес становится все более похожим на экстремальный вид спорта, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией PwC.

Так, 88% бизнесменов, опрошенных аудиторской компанией PwC и аналитическим центром НАФИ, считают, что в России вести бизнес сложно или очень сложно.

Всего в опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1001 компании с середины сентября до начала ноября этого года.

Среди опрошенных президент "Интерроса" Владимир Потанин, глава Сбербанка Герман Греф и другие представители российского бизнеса.

Один из опрошенных, по словам управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова, сказал, что бизнес в России вести экстремально сложно.

"Раньше был экстремальный спорт, теперь у нас экстремальный бизнес", - иронизирует Лотаков.

Глава АКРА Екатерина Трофимова говорит, что никто не видит причин для изменения ситуации.

Бизнес жалуется на налоги и кадры

Традиционно легкость ведения бизнеса оценивают с помощью рейтинга Doing Business от Всемирного банка. Уровень комфортности ведения бизнеса измеряется по 11 показателям, к примеру, по легкости открытия своей компании и регистрации имущества.

С 2012 года Россия поднялась со 120-го места на 31-е. В этом году она обогнала Францию. Но рейтинг Всемирного банка учитывает скорее качество бюрократических процедур, чем настроения бизнесменов.

В PwC и НАФИ спросили бизнесменов о том, что же мешает им работать. На первом месте оказалось налогообложение, а в конце списка - коррупция и низкая производительность труда.

Среди актуальных проблем для бизнеса также оказались бюрократия и нехватка квалифицированных кадров. По словам Лотакова, рынок труда, в том числе молодые специалисты, не готовы к изменениям, которые происходят в экономике.

При этом в ходе дискуссии многие бизнесмены пожаловались на другие факторы, которые мешают им вести бизнес.

Председатель совета директоров группы компаний "Велком" Раиса Демина заявила, что в августе цены на свинину выросли на 40%. Этот рост цен привел к проблемам у компании, которая производит колбасу и другие мясные изделия. "Велком" превратилась в последние месяцы в "компанию в условиях выживания", жалуется Демина.

"Весь август, сентябрь, октябрь, ноябрь мы ушли ниже координаты ноль. Это шок для нас, для сотрудников", - объяснила она. Она не уверена, что будет в 2019 году. По ее словам, с похожими проблемами столкнулись и другие производители продуктов питания.

Президент компания Finn Flare Ксения Рясова пожаловалась на конкуренцию с иностранными товарами, например, с китайскими, которые сейчас можно заказать по почте и которые дешевле того, что продается в России.

Партнер компании "Варданян, Бройтман и партнеры" Румен Варданян назвал основной проблемой то, что в стране не защищен институт частной собственности.

А президент "Управляющей компании "Грейн Холдинг" Алексей Деменов рассказал, что малому и среднему бизнесу сложно выживать в регионах. Мелкие магазины не выдерживают конкуренции с федеральными торговыми сетями, приходящими в регионы. Одежду многие жители глубинки научились покупать в онлайн-магазинах. По его словам, из мелкого торгового бизнеса выживают только аптеки.

Бизнес не верит в исполнение целей Владимира Путина

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал так называемый майский указ. В нем было прописано, что Россия к 2024 году должна войти в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечить себе темпы роста экономики выше среднемировых.

43% бизнесменов считают, что через шесть лет темпы роста ВВП будут ниже среднемирового показателя. Лишь 9% респондентов верят, что через шесть лет они будут выше.

Подобные оценки дают и некоторые чиновники. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду заявил, что за последние 10 лет средние темпы роста российской экономики составили 1% - такого не было со времен Второй мировой войны. Позже он уточнил, что сделал исключение для периода с 1990 по 1998 годы, когда ВВП упал после распада СССР. По словам Кудрина, российская экономика попала в "застойную яму", а ее потенциал роста составляет 1,6%.

В PwC также спросили у бизнесменов, насколько, по их мнению, реалистично увеличить ВВП России в 1,5 раза в ближайшие шесть лет. 39% опрошенных считают, что это нереалистично, а 48% полагают, что этого можно добиться при выполнении нескольких условий. Например, в случае реформы налоговой системы и поддержки производителей.

Бизнес не верит в реформы

Российские бизнесмены оказались пессимистичны и по поводу предстоящих реформ российской экономики.

Около 60% не ожидают, что будут проведены успешные реформы в сфере государственного управления, образования и здравоохранения.

В российской экономике кризис доверия

Правительству не доверяют 60% опрошенных бизнесменов.

Около 67% респондентов уверены, что уровень доверия общества к бизнесу так же низкий, да и в самом бизнес-сообществе предприниматели не особенно доверяют друг другу.

Похожий опрос был проведен в США - и там похожие цифры, сообщил Лотаков. "Там они это называет кризисом доверия", - пояснил представитель PwC.

Этот кризис заставляет бизнес все больше и больше обращаться к теме доверия, пояснил он. По его словам, не случайно, весь прошлый Санкт-Петербургский экономический форум был посвящен теме доверия.

Санкции влияют на бизнес

Не обошли бизнесмены и тему санкций.

Лишь пятая часть опрошенных видит какие-то позитивные последствия санкций. В основном это компании из сельского хозяйства - здесь доля компаний, оценивающих последствия санкций позитивно, составляет 35%. В обрабатывающей промышленности доля таких компаний составила 15%.

Екатерина Трофимова из Аанлитического кредитного рейтингового агентства приводит в пример исследования агентства. По нему напрямую пострадали от санкций только компании, производящие 20-25% ВВП.

Все остальные, по ее словам, испытывают косвенное влияние, к примеру, через ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налогов. Но вопрос, связаны ли эти факторы именно с санкциями или с общим замедлением экономики, которые началось еще до санкций, остается открытым.

Варданян считает, что из-за санкций становится сложнее привлечь финансирование.

Бизнесмены просто "варятся в собственном соку", - сетует он.

Большинство российских компаний считает, что главным их партнером через три года станет Китай. Страны ЕС в качестве своих партнеров видят лишь 12%.