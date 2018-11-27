"Народ не понимает ход мыслей": что говорят в Ингушетии о переносе границы с Чечней

Тысячи человек вышли на протесты в Назрани во вторник, 27 ноября, когда Конституционный суд России рассматривал спорный вопрос об изменении границы Чечни и Ингушетии. Русская служба Би-би-си пообщалась с участниками митинга и спросила их о том, что будет после решения суда.

"Ни один ингуш не может согласиться с тем, что территория, на которой похоронены отцы и деды, в один час будет вот так передана… Вот представьте: вы живете в квартире, и ваш, допустим, отец говорит, что ванную из этой квартиры мы передадим соседу. Вы бы согласились? Это наша территория и наш дом", - объясняет Малика.

Во время протестного митинга у дома культуры в Назрани она с большинством других женщин стоит неподалеку от сцены отдельно от мужчин и рассказывает, что "с первого дня с народом" - присоединилась к протестам в начале октября.

4 октября, в день голосования в парламенте, тысячи жителей республики вышли на улицу в Магасе с требованием отменить соглашение, по которому Чечне, как считают активисты, несправедливо будут переданы земли в Сунженском районе.

За прошедшие с тех пор полтора с лишним месяца Конституционный суд республики успел назвать соглашение о границе с Чечней неправомерным, а подписавший это соглашение глава республики Юнус-бек Евкуров - обратиться в Конституционный суд России, заявив, что это он должен решать территориальный спор.

В отличие от первых акций, митинг 27 ноября был заранее согласован с властями - протестующим выделили небольшую огороженную площадь у Дома культуры.

Власти приняли серьезные меры безопасности: еще накануне вечером у ДК появились полицейские машины. Силовики дежурили на прилегающей территории и на самой площадке в течение всей акции. Как и во время предыдущих протестов самого утра в Назрани фактически был недоступен мобильный интернет.

"Для народа это решение ничего не значит"

Многие из тех, кто 27 ноября пришел на девятичасовую акцию протеста в Назрани, были уверены, что решение КС России ничего не изменит, поскольку право последнего слова в этом споре - за республиканским судом. КС Ингушетии 30 октября назвал соглашение антиконституционным и указал, что решения о границе должно приниматься на референдуме.

"По закону КС [России] не имел права принимать эту жалобу. От него ничего не зависит. Для народа это решение ничего не значит. Поддержит нас - хорошо, значит он на стороне правда, не поддержит - значит, мы живём в не очень правовом государстве" - считает лидер движения "Машр" Магомед Муцольгов.

"Какое бы решение Конституционный суд России не принял, есть решение Конституционного суда Ингушетии, над которым нет вышестоящей организации, - говорит член совета тейпов ингушского народа Тамерлан Абулиев, - Как бы оно ни было, ингуши будут придерживаться решения КС Ингушетии и никогда не согласятся с такой предательской передачей [территории]".

Пока в Назрани протестующие требовали провести общенародное голосование, адвокат Евкурова Александр Орлов в зале суда в Петербурге представлял позицию главы республики. Закон не предусматривает "учета мнения населения при установлении границ", а Конституционный суд Ингушетии вышел за пределы своих полномочий, вынося решение о легитимности соглашения, утверждал в суде представитель Евкурова.

Но едва ли не чаще, чем требование отменить соглашение о границе, звучал другой призыв - от Юнус-бека Евкурова требовали уйти в отставку.

Image caption Участники митинга голосуют за отречение Евкурова от ингушского народа

"Отнимут земли, а потом скажут - давайте вас объединим"

Требование отставки главы республики прозвучало в первые же минуты митинга.

"Тяжело говорить, что глава нашей республики не считается с Конституцией, на которой он клялся, на которой он принес присягу своему народу!.. Он должен уйти в отставку со своими подчиненными!" - заявил со сцены один из лидеров протестных акций Ахмед Барахоев.

Призыв к отставке Евкурова вошел в резолюцию митинга - вместе с требованиями отмены соглашения о границе и исполнения закон о реабилитацией репрессированных народов. Принятый 26 лет назад документ оставляет за такими народами право на восстановление своей территориальной целостности, существовавшей до насильственного перекраивания границ.

Image caption Во время девятичасовой акции протеста участники совершали два раза прерывались на молитву

"Хочется, чтобы он [Евкуров] не шел против своего народа, чтобы все-таки одумался. У него ещё есть возможность спасти свое лицо. На его месте я бы отозвал запрос. Одно решение которое он может принять - уйти в отставку", - размышляет адвокат Магомед Беков, который сейчас живет за пределами республики, но приехал, чтобы поддержать протесты против соглашения.

Не все участники были настроены так радикально. Микаил Хучиев в разговоре с Русской службой Би-би-си рассказывает, что три года в качестве чиновника работал с главой республики.

Он предполагает, что у Евкурова могли быть какие-то причины для подписания соглашения, которые "которые нельзя объяснить напрямую народу". "Я надеюсь, что он и народ найдут общий язык. Но народ не понимает сейчас его ход мыслей", - говорит Хучиев.

Договоренности, которые закрепят право Чечни на спорные земли в Сунженском районе, могут открыть дорогу для других территориальных претензий, опасаются противники соглашения.

Тамерлан Абулиев из совета тейпов ингушского народа опасается, что решение главы республики - "это первый шаг к развалу республики Ингушетия". Самого Евкурова он называет "политическим трупом".

"Там откусили, тут откусили… Отнимут [земли], а потом нам скажут - у вас нет земли, вы дотационная республика, давайте вас объединим… Это уже было [во время Чечено-Ингушской АССР], хотя самому чеченскому народу это не надо", - размышляет Абулиев.