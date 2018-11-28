В обзоре британской прессы:

Дерипаску обвинили в рейдерстве перед британским судом

"Российский олигарх нанял вооруженных людей, для штурма завода конкурента", - сообщает Times о продолжающемся в британском Высоком суде разбирательстве между российским бизнесменом Олегом Дерипаской и бывшим заместителем министра финансов России Виктором Чернухиным.

Бывший председатель Внешэкономбанка Чернухин обвиняет Дерипаску в недружественном поглощении московской фабрики XIX века "Трехгорная мануфактура", которая находится на ценном участке земли недалеко от центра города.

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит "Трехгорная мануфактура". При этом доля Чернухина была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину, которая некоторое время занималась операционным управлением фабрикой. Однако затем отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились.

Причиной этого, как заявили в суде представители Чернухина, была попытка структур Дерипаски в 2010 году осуществить рейдерский захват фабрики.

Как говорится в показаниях, представленных адвокатом бывшего главы ВЭБа, "вечером 14 декабря 2010 года, после того как большая часть персонала фабрики ушла домой, группа из более чем 30 человек, по меньшей мере часть из которых были вооружены, вошла на территорию и физически устранила охрану".

Глава охраны фабрики как утверждают при этом был ранен, а записи камер внутреннего наблюдения отредактированы.

После этого, заявил адвокат Чернухина Джонатан Кроу, на фабрику перестали пускать представителей Чернухина, а самого его отстранили от управления.

Третья сторона в разбирательстве - Лолита Данилина, которая утверждает, что именно она, а не Чернухин, была реальным партнером структур Дерипаски в управлении "Трехгоркой". Она требует от Чернухина компенсации за нарушение договора о разделе активов. Услуги ее адвокатов оплачивает Дерипаска, который согласился купить ее долю в фабрике за 10 млн долларов, если она выиграет спор о хозяйстве.

Представители Дерипаски отрицают обвинения в рейдерском захвате. Высокий суд принял решение вызвать олигарха в качестве свидетеля по делу, но когда он предстанет перед судьями, пока не ясно.

Это дело может еще сильнее подмочить репутацию российского олигарха, уже попавшего под санкции США, указывает Times.

Facebook еще в 2014 году предупреждали о сборе данных Россией

Дата-инженер компании Facebook еще в 2014 году пытался предупредить начальство, что пользователи из России собирают огромные массивы информации о пользователях соцсети, пишет Guardian. Такие показания представитель соцсети Ричард Аллан дал комитету Палаты общин и парламентариям из восьми других европейских стран.

Комитет также вызывал на допрос основателя соцсети Марка Цукерберга, но тот не пришел, и его место с именной табличкой оставалось пустым на протяжении всего заседания.

Аллен подтвердил, что в октябре 2014 года такое действительно произошло, однако настаивал, что это был не взлом, а легальный запрос данных.

Вероятно, в распоряжении парламента появились внутренние документы компании, относящиеся к иску фирмы Six4Three против соцсети, поданному в 2015 году. Считается, что в этих документах содержится детальная информация о механизмах защиты данных, используемых в Facebook и о том, как менеджмент реагировал на информацию о сборе данных.

"В Facebook делают вид, что все обвинения [в неспособности противостоять российским хакерам] безосновательны, а документы специально отобраны, чтобы создавать неверное впечатление. Я считаю, что это неправда", - заявил по окончании заседания член Палаты общин Дэмиэн Коллинз.

В ходе беседы с парламентариями Аллан согласился, что соцсеть должна более плотно контролироваться законодателями.

Сильнее всех Facebook критиковал канадский депутат Чарли Ангус, который заявил, что монополия компании над интернет-общением миллиардов людей беспрецедентна. "Проблема - это Facebook", заявил он, призвав разбить компанию на несколько частей.

Британское правительство не в состоянии справиться с Кремлем

По мере того как путинская угроза возрастает, становится все очевиднее, что Британии нужна новая система оценки угроз безопасности, пишет колумнист Daily TelegraphКон Кофлин.

Стандартная реакция Кремля на обвинения в его адрес давно известна. Либо он врет и все отрицает, либо начинает оскорблять самих обвинителей. Никто не пользуется этим незамысловатым набором приемов лучше, чем Владимир Путин.

Его способность говорить явную неправду ярко проявилась во время кризиса 2014 года, когда он категорически отрицал, что Россия может быть виновна в уничтожении лайнера MH-17.

Что до насмешек, их мы видели множество, взять хотя бы реакцию российского посольства в Лондоне на заявление Терезы Мэй о том, что Россия стоит за отравлением в Солсбери.

Теперь мишенью кремлевских шуток стал генерал Карлтон-Смит, начальник генштаба.

Россия представляет собой большую угрозу безопасности Британии и ее союзников, чем исламистские группировки вроде "Исламского государства" или "Аль-Каиды", заявил он в интервью Daily Telegraph, после чего в "Твиттере" российского посольства его обвинили в том, что ему "наплевать на ИГИЛ". Странное обвинение в адрес человека, который лично заведовал уничтожением провозглашенного на территории Сирии и Ирака "халифата", отмечает газета.

Боевитый российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции в Португалии усомнился в интеллектуальных способностях и вменяемости генерала.

Сомневаюсь, что эти детские выпады всерьез обеспокоили человека, проведшего карьеру на фронте и возглавлявшем наши силы особого назначения, пишет Кон Кофлин.

Россия действительно сменила ИГ в качестве основной угрозы для Британии, когда осуществила самое смертоносное нападение на британской земле в новейшей истории с помощью "Новичка".

Однако глядя на то, как угрозы сменяют друг друга, остается ощущение, что правительство реагирует на них очень медленно.

Британии нужна новая структура по анализу угроз безопасности. Существующая слишком неповоротлива и не может адаптироваться к быстро меняющейся среде, резюмирует обозреватель Daily Telegraph.