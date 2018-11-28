СМИ России: Европа не спешит вводить санкции из-за инцидента под Керчью

В обзоре российских газет 28 ноября:

"Коммерсант": Европа не спешит вводить санкции после морского инцидента

Вступило в силу одобренное Верховной радой Украины решение о введении военного положения в десяти областях страны сроком на 30 дней. "Коммерсант" на первой полосе сообщает подробности развития конфликта и делает предположения о развитии ситуации.

Первые последствия нового режима на российско-украинской границе ощутили еще во вторник: только за один день в двух аэропортах Киева попасть на территорию Украины не смогли более 70 россиян. Правоохранительные органы России и Украины выдвигают встречные обвинения против военнослужащих, ставших участниками событий у берегов аннексированного Крыма.

В условиях, когда Москва и Киев обмениваются обвинениями, ведущие мировые игроки продолжают реагировать на инцидент у берегов Крыма, предпринимая шаги по деэскалации. Как выяснилось, единой позиции по вопросу о том, кто несет главную ответственность за инцидент в Черном море и какие дальнейшие шаги необходимо предпринять, у Запада нет. Газета отмечает, что ключевым посредником в разрешении конфликта становится не США, а Европа.

Тема новых санкций против России, которые могут быть введены в связи с событиями прошлого воскресенья, в прозвучавших заявлениях западных политиков остается на втором плане. О готовности поддержать новые санкции заявили президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Эстонии Юри Луйк. Кроме того, возможность их введения допустила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Весьма сдержанная международная реакция на эскалацию у берегов Крыма показывает: инцидент не стал для Запада достаточно веским основанием для немедленного введения новых санкций против России, - пояснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Это не означает, что политика США и ЕС становится более дружественной к Москве. Причина в другом. Какие бы претензии ни предъявляли России на Западе по Крыму и Донбассу, здесь понимают: свалить на Россию всю вину за случившееся в Черном море невозможно".

"События у берегов Крыма вновь привлекли внимание Европы к проблеме Украины, о которой на Западе стали забывать на фоне других кризисов и конфликтов: Сирии, Договора о ракетах средней и меньшей дальности, непростой ситуации в отношениях между ЕС и США и внутри самого Евросоюза, где есть свои разделительные линии", - говорит завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова. По ее мнению, Европа не может остаться в стороне и пустить ситуацию на самотек.

С мыслью о том, что именно Европа будет играть все большую роль в украинском урегулировании, согласен Андрей Кортунов: "Хотя украинская сторона в своем конфликте с Россией в первую очередь пытается апеллировать к США, Америка далеко, а Европа близко. И планы интеграции с Западом Киев связывает именно с европейским проектом".

"Ведомости": "Евкуров - дипломат, но это может привести к проблемам"

В Конституционном суде России во вторник прошли публичные слушания по обращению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который попросил проверить сентябрьское соглашение о границе между Ингушетией и Чечней и ингушский закон о ратификации этого договора.

"Ведомости" пишут, что поводом для проверки стали проблемы с реализацией закона, возникшие после того, как конституционный суд Ингушетии признал его не соответствующим конституции республики, решив, что соглашение было принято без учета мнения жителей, так как не выносилось на референдум.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров были приглашены, но не приехали, их представляли адвокаты. На заседание были приглашены депутаты, инициировавшие запрос, сопредседатели Всемирного конгресса ингушского народа и представители старинных чеченских народов, живущих на спорной территории.

Представители властей обеих республик доказывали суду, что нет прямых указаний закона о необходимости референдума. Мнение жителей могут донести и местные орган власти. По мнению представителя Чечни к работе комиссии по определению границы привлекались и местные жители.

Когда закон о границе был принят, КС Ингушетии принял решение о несоответствии законам республики. Представитель Совета Федерации Андрей Клишас напомнил, что это является превышением полномочий - конституционный суд республики имеет право разбирать дела только о не вступивших в силу законах.

Конституционный суд РФ вынесет решение в течение месяца после слушаний. Каким бы решение ни было, оно поставит точку в этой истории, уверен политолог Алексей Малашенко: если дело дошло до КС, то оно дошло и до президента России Владимира Путина, и если суд подтвердит соглашение о границе, оно будет уже восприниматься, как решение верховной власти.

А от Евкурова потребуются жесткие меры по приведению этого решения в жизнь, в противном случае вопросы возникнут к нему самому, уверен эксперт.

"Мне жалко Евкурова - он дипломат, но мы видим, что в условиях местной политики это может привести к проблемам", - констатирует он

РБК: самозанятых выводят из "серой зоны"

Президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых, РБК объясняет суть нововведения.

Эксперимент рассчитан на десять лет, с января 2019 по декабрь 2028 года, его будут проводить в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Гражданам, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности, то есть оказывают услуги или продают товары, придется платить налог. К доходу, уточняет газета, относятся и средства, подученные от использования имущества.

Для работающих с физическими лицами налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, - 6%. Налоги выплачиваются по упрощенной процедуре, через мобильное приложение. Налоговые условия касаются тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Экспериментальный режим не применяется для некоторых категорий самозанятых - нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов (их деятельность регулируется отдельными законами), а также для тех, кто торгует подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин).

"Суть данного законопроекта - это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию", - сказал один из его авторов, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя проект коллегам на заседании Госдумы. По его словам, таким образом самозанятые граждане получают право выйти в легальное правовое поле из "серой" зоны.

Газета пишет и про штрафы: за первичную неуплату налога штраф составит 20% от нарушения, в дальнейшем - 100%.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си