Пресса Британии: президенты России и Украины затеяли опасную игру

В обзоре британской прессы:

Неясные мотивы и их опасные последствия

Guardian анализирует причины нового витка эскалации российско-украинского конфликта. Поступившая буквально через несколько дней после стычки в Керченском проливе информация о том, что уже в этом году Россия разместит в Крыму зенитно-ракетную систему C-400, звучит пугающе, пишет издание. И на первый взгляд российский президент Владимир Путин выбрал путь эскалации и бросает вызов.

Но первый взгляд может вводить в заблуждение, продолжает Guardian. Все стороны конфликта Крым-Донбасс заинтересованы в привлечении внешнего внимания и формировании определенного мнения за пределами страны. И все это не то, чем кажется.

На самом деле Россия с 2014 года разместила уже три таких системы в Крыму и теперь добавляет четвертую. Это, конечно, не та новость, которой можно радоваться, но она не обязательно является прелюдией к тотальной войне.

Есть разные мнения о мотивах Путина, говорится далее в статье. Западные аналитики предполагают, что он хочет блокировать индустриальные порты на Азовском море и на востоке Украины, тем самым экономически ослабив Киев и продемонстрировав превосходящий контроль Москвы. Также это может быть реакцией на план Украины по созданию новой военно-морской базы на Азовском море. Такая реакция, в свою очередь, может быть частью долгосрочной стратегии России по вытеснению НАТО из черноморского региона.

С другой стороны, продолжает издание, внутрироссийский рейтинг доверия Путину снижается из-за пенсионной реформы и экономических проблем, вызванных санкциями. После аннексии Крыма в 2014 году рейтинг президента взлетел с 30% до 80%. "Возможно, он пытается повторить этот трюк и повышает ставки. Если это так, то это опасная игра".

У президента Украины мотивы схожие, считает Guardian. "Президент Украины предупредил на этой неделе о "полномасштабной войне", заявив, что обнаружил недавнее наращивание числа российских танков на границе. Но фактически Россия начала перемещать армейские подразделения ближе к Украине четыре года назад. По словам Гарфердского Белфер-центра, это со временем привело к существенному расширению военного присутствия России. То есть, ничего нового".

"Намеренно ли Порошенко преувеличивает неизбежность российской угрозы?" - задается вопросом издание. В марте следующего года у него есть шансы проиграть президентские выборы. Его оппоненты в разговоре с изданием предположили, что акцент на угрозу безопасности Украины и навязывание военного положения могут поставить под угрозу демократический процесс в стране. По словам одного из таких оппонентов, чье мнение цитирует газета, переизбрание Порошенко основывается на националистической триаде: "язык, вера, армия".

Наконец и западные мотивы, по мнению газеты, также подозрительны. Ястребы Пентагона заинтересованы в укреплении поддержки Дональда Трампа для НАТО в целом и Украины как страны, стремящейся в НАТО, в частности. Нынешний кризис можно было бы использовать для сближения США и Европы и укрепить ситуацию с продажей западных вооружений Украине, даже для прямого вмешательства.

"Если Путин надеялся продемонстрировать противоречия Запада и использовать амбивалентность Трампа, он преуспел, - говорится в заключение статьи в Guardian. - Если Порошенко, запустив то, что Москва называет провокацией, хотел повысить шансы на собственное политическое будущее, он, возможно, тоже преуспел. А может быть, все проще. Возможно, легковозбудимые российские командиры среднего уровня просто превысили свои полномочия. Это правдоподобно. И вот именно так-то и начинаются войны".

ЕС не торопится с санкциями

Daily Telegraph обращается к той же теме последствий очередного витка российско-украинской конфронтации. Газета пишет о том, что Британия, Польша и страны Балтии оказывают давление на другие страны ЕС, настаивая на необходимости полномасштабного ответа на действия России в Керченском проливе.

По сведениям издания, противоречия по этому вопросу станут очевидны во время встречи лидеров стран в Аргентине на форуме G20.

Британия и поддерживающие ее страны настаивают на том, чтобы срочно ввести новый раунд антироссийских санкций.

Как пишет газета, этот призыв поддержали США, предложившие странам ЕС не только ужесточить санкции, но и вновь обдумать проект "Северный поток-2".

Италия, Греция, Болгария и Кипр в целом скептически оценивают санкционный режим и настаивают на его смягчении.

Представитель немецкого правительства сказал, что "Северный поток", как и другие схожие проекты, воспринимаются как экономические, и ничего не изменилось в отношении к ним.

Европейский дипломат, мнение которого также цитирует издание, заявил, что никто не собирается быстро вводить какие бы то ни было новые санкции. Может быть когда-нибудь позже, а пока страны ЕС сконцентрированы на деэскалации конфликта.

Румыния не против ограничить свободу передвижения своих граждан

Как рассказывает Financial Times, в то время как граждане "предбрекситовой" Британии озабочены потенциальным окончанием эры свободной трудовой миграции в страны ЕС, некоторые страны ЕС озаботились ограничением "утечки рук и мозгов" из своих стран.

Так Румыния, которая с тех пор как стала полноправным членом ЕС, испытывает большие проблемы нехватки работников во всех сферах экономики, раздумывает о том, как бы вернуть своих граждан домой.

Министр финансов этой страны Евген Теодоровичи предложил ввести невозобновляемое пятилетнее разрешение для граждан Румынии работать в других странах ЕС.

По данным статистики с 2007 года Румынию покинуло около 16% граждан, что плохо отражается на экономике.

Теодоровичи признает, что это ограничительная мера, но считает ее вынужденной и необходимой и даже обсудил ее со своими коллегами из других стран Евросоюза.

По мнению экспертов, эта мера не решит проблему нехватки рабочих рук: нужно что-то менять в самой Румынии, чтобы ее граждане хотели возвращаться назад.

Представитель Еврокомиссии сказал FT, что свободное передвижение людей - фундаментальное право граждан ЕС, одно из основных, и, как показывают опросы, одно из самых привлекательных для людей.

По данным издания, около 3,6 млн граждан Румынии за последние 10 лет уехали на заработки в Европу - прежде всего, в Германию, Италию и Испанию.