СМИ России: избирательная мини-реформа от Кремля

В обзоре российских газет 29 ноября:

"Ведомости": масштабной реформы не будет

Кремль готов к избирательной реформе, пишут "Ведомости". Однако радикальных изменений ожидать вряд ли приходится, газета называет предстоящие изменения в законодательстве мини-реформой, и рассказывает о ее сути.

Скорее всего, нововведения коснутся переноса единого дня голосования и смягчения муниципального фильтра. Заседание рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, пройдет 21 декабря, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, в оставшееся время будет подготовлена позиция по наиболее острым вопросам, в частности, по переносу дня голосования. Для определения оптимального дня будут запущены исследования, фокус-группы, опросы.

Сейчас единый день голосования, когда назначаются выборы руководителей регионов, законодательных собраний субъектов и муниципальные выборы, - второе воскресенье сентября. Политики и эксперты неоднократно выступали за перенос этой даты - избирательная кампания, проходящая в период отпусков, считается одной из причин низкой явки. В мае фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переносе этой даты на третье воскресенье марта.

Член рабочей группы, эксперт по выборам Аркадий Любарев считает, что нужны экстренные точечные поправки - тогда они смогут заработать уже в следующем году. При этом радикальных изменений сразу вряд ли удастся добиться, предупреждает он.

Политолог Дмитрий Орлов тоже считает, что говорить о масштабной реформе избирательного законодательства не приходится - с высокой долей вероятности все сведется к отдельным изменениям, не затрагивающим системы. Отмены муниципального фильтра, по его прогнозам, не произойдет, разве что переход к фильтру дифференцированному: требования по количеству подписей будут варьироваться в зависимости от субъекта выдвижения.

"Коммерсант": встреча Трампа и Путина затмит официальную повестку

Президент России Владимир Путин не теряет надежду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в рамках открывающегося в пятницу в Аргентине двухдневного саммита "Большой двадцатки" (G20), пишет "Коммерсант".

О надежде на встречу заявил сам Путин уже после того, как его визави не исключил возможности отмены переговоров из-за инцидента в Керченском проливе. Но в любом случае близкие к администрации США собеседники предостерегают от завышенных ожиданий - по большинству вопросов позиции сторон расходятся.

Газета напоминает, что в повестке встречи были три вопроса: будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), ситуация в Сирии и мировые цены на нефть.

О том, что Вашингтон готовится к переговорам, заявляли советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс. Уточнялась только дата встречи.

В Москве и Вашингтоне отмечают, что новая встреча двух президентов станет продолжением их переговоров, состоявшихся в Хельсинки 16 июля. "Думаю, президенты будут обсуждать все вопросы, которые есть в сфере безопасности, контроля над вооружениями, в региональной сфере, включая и Ближний Восток", - заявил Джон Болтон. Президент Путин же в среду призвал США искать точки соприкосновения, отметив: "Мы к этому готовы и хотим этого".

По словам источника, близкого к администрации президента США, главной проблемой в ходе подготовки к саммиту стали уже привычные разногласия между Москвой и Вашингтоном. "Представители Кремля, как это уже было накануне встречи в Хельсинки, настаивали на принятии совместной декларации по итогам встречи. Но для того чтобы утвердить подобный документ, нужно попытаться достичь соглашения хотя бы по одной из позиций", - посетовал неназванный собеседник газеты.

По словам близкого к администрации Дональда Трампа источника, Москва настаивает на обсуждении возможностей возобновления двусторонних контактов в сфере бизнеса, культуры и науки, а также на начале переговоров о стратегической стабильности - включая продление еще на пять лет Договора СНВ-3 и сохранение Договора о РСМД.

Одновременно с этим, по словам собеседника, российская сторона выразила желание вдохнуть новую жизнь в договоренность о деятельности российско-американской группы по кибербезопасности (о ее создании президенты договорились еще в июле 2017 года). Еще одна потенциальная тема для обсуждения - объемы и способы доставки гуманитарной помощи в Сирию, а также инвестиции в восстановление ее разрушенной инфраструктуры.

При этом уже началась проработка возможных будущих встреч. По словам источника, близкого к Госдепартаменту США, с точки зрения американской стороны, дальнейший график контактов мог бы выглядеть так: "В первой половине 2019 года Владимир Путин посещает с визитом Вашингтон, а во второй половине Дональд Трамп наносит ответный визит в Москву". Источник, близкий к Кремлю, не исключил такого развития событий.

Встреча президентов РФ и США может затмить официальную повестку саммита, которую организатор встречи президент Аргентины Маурисио Макри формулирует довольно расплывчато - фразами вроде такой: "Придерживаясь ориентированных на человека подходов, Аргентина ставит развитие, справедливость и устойчивость в центр повестки G20", - заключает издание.

РБК: около миллиона россиян заражены ВИЧ

Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе, пишет РБК.

В России в прошлом году выявляли более 70 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек. В стране было зафиксировано 104 тыс. новых диагнозов, при этом по Европе в целом - 160 тыс.

Эти данные за 2017 год обнародованы в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

При этом в целом специалисты отметили снижение количества новых случаев в Западной Европе. Среди причин называются программы, предлагающие более частые и целенаправленные тесты на ВИЧ. "Это позволяет быстро связываться с системой здравоохранения и немедленно приступать к антиретровирусному лечению лиц, тесты которых показали положительные результаты", - приводятся в докладе слова директора ECDC Андреа Аммон.

В России есть сложности с лечением людей с ВИЧ-инфекцей, говорит региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана.

"Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей с ВИЧ было почти 1 млн человек, то охваченных лечением порядка 400 тыс. человек, то есть 40%", - сказал он, отметив, что России нужно принять срочные меры и разработать федеральную программу, которая обеспечила бы всех людей с ВИЧ в России непрерывным лечением. По мнению эксперта, низкие показатели лечения можно объяснить нехваткой ресурсов.

По данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре на 2017 год, в России с ВИЧ-инфекций живет около 1 млн человек.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си