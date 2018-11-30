На 90 месте по здоровью. Россияне живут дольше, но болеют по-прежнему много

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Россия заняла 90-е место по критерию "здоровье" во всемирном рейтинге британского фонда Legatum. В пятерке лидеров рейтинга - Сингапур, Люксембург, Япония, Швейцария и Катар.

Два года назад Россия была на 101-м месте в этом списке.

Рейтинг благосостояния стран мира, который ежегодно составляет фонд Legatum, учитывает такие аспекты, как качество экономики, предпринимательство, государственное управление, личные свободы, социальный капитал, безопасность, образование и экология.

Всего в рейтинге 9 категорий. В этом году эксперты фонда изучали данные из 149 стран мира.

Из перечисленных аспектов у России самые лучшие показатели по критерию "образование". По этому пункту страна занимает 22-е место.

А по критерию "личные свободы" - Россия на 143-м месте, одном из последних в списке. По качеству экономики - на 63-м месте, по государственному управлению - на 124-м.

В этом году Россия заняла 90-ю строку в рейтинге по критерию "здоровье", занимая при этом 96-е место по сумме всех критериев.

В конце списка

За последний год Россия несколько продвинулась вверх в этом рейтинге. В прошлом году страна занимала 102-е место по здоровью и 101-е место в целом.

Британия по критерию "здоровье" на 26-м месте, США - на 35-м, Арабские Эмираты - на 10-м.

"Уровень развития здравоохранения в мире резко вырос за последнее десятилетие, но сейчас эта кривая линия превращается в прямую", - говорится в докладе, в котором отмечается, что темпы развития здравоохранения в мире стали снижаться.

Составители рейтинга благосостояния подробно изучали продолжительность жизни, уровень вакцинации населения, заболеваемости туберкулезом, диабетом, ожирением и другими социально значимыми болезнями.

Во внимание принимались также настроения людей, их удовлетворение уровнем оказания медицинской помощи, качество медучреждений.

Развитие экономики Бизнес-климат Развитие институтов власти Уровень образования Уровень здравоохранения Безопасность Свобода личности Развитие общества Природа и окружающая среда 1. Норвегия 7 11 3 4 8 1 9 3 8 2. Новая Зеландия 14 2 2 18 17 24 2 1 4 3. Финляндия 12 6 1 1 25 11 11 14 3 4. Швейцария 4 10 4 2 4 13 21 13 10 96. Россия 63 60 124 22 90 105 143 114 78 148. ЦАР 143 142 139 148 149 147 137 144 123 149. Афганистан 130 137 143 145 135 148 148 149 147

Россия стабильно занимает довольно низкие позиции в рейтингах, оценивающих работу системы здравоохранения и состояние здоровья населения страны.

В рейтинге эффективности систем здравоохранения, который составляет агентство Блумберг, Россия в прошлом году заняла последнее 55-е место, в этом году четвертое с конца (53-е).

При этом в том же рейтинге в этом году Россия оставила позади не только Болгарию и Азербайджан, но и США.

В рейтинг эффективности систем здравоохранения агентство Блумберг включает страны с населением не менее 5 млн человек и средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 70 лет.

Это означает, что в рейтинг агентства не попадает большинство развивающихся стран, а также страны, находящиеся в состоянии войны.

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption В рейтинге эффективности систем здравоохранения, который составляет агентство Блумберг, Россия в прошлом году заняла последнее 55-е место, в этом году - четвертое с конца

При составлении рейтинга эксперты агентства учитывают ожидаемую продолжительность жизни, затраты на здравоохранение - в процентах от ВВП и на душу населения в абсолютном выражении.

Затраты на здравоохранение в России составили 5,6% от ВВП. В расчете на душу населения - 524 доллара. С учетом средней продолжительности жизни в 71,2 года Россия получила 31,3 балла за эффективность системы здравоохранения.

У лидера рейтинга Гонконга показатели следующие: средняя продолжительность жизни - 84,3 года, расходы на здравоохранение - 5,7% от ВВП или 2 222 доллара на душу населения. В итоге - 87,3 балла.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, комментируя рейтинг за 2016 год, заявила, что специалисты агентства допустили ошибку при составлении рейтинга, так как воспользовались не официальной статистикой, а данными Всемирного банка.

Что такое эффективность?

"Эффективно тогда, когда меньше денег и лучше результат", - объяснила Скворцова.

Однако составителей рейтинга трудно упрекнуть в том, что они не учитывают соотношение затрат и продолжительности жизни населения.

Например, несмотря на высокие затраты на здравоохранение, США оказались в конце списка, заняв следующую за Россией строку.

В США ожидаемая средняя продолжительность жизни составила 78,7 лет, расходы на здравоохранение - 16,8% от ВВП или 9 536 на душу населения.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Stock Image caption В США расходы на здравоохранение составляют 9 536 долларов на душу населения, в Швейцарии - 9 818 долларов

США - вторая страна по тратам в здравоохранении на душу населения - 9 536 долларов. Швейцария - единственная страна, которая обгоняет США по этому показателю (9 818 долларов).

"Разница составляет только 282 доллара, тогда как разница в средней продолжительности жизни более значительная: в Швейцарии она составляет почти 83 года, что на 4,2 года больше, чем в США", - говорится в пояснении к рейтингу.

По оценкам ООН, в 2017 году Россия заняла 125-е место по средней продолжительности жизни населения (всего в списке - 201 страна с численностью населения не менее 90 тысяч).

Рост или восстановление?

В последние годы Россия заметно улучшила показатели по средней продолжительности жизни. В 2015 году Россия вошла в первую пятерку 188 стран международного рейтинга по приросту ожидаемой продолжительности жизни.

Масштабный проект по оценке ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни в 188 странах мира был реализован группой международных исследователей.

Авторы исследования анализировали данные за периоды с 1990 по 2005 и с 2005 по 2013 годы.

Рост продолжительности жизни у мужчин в России составил +7,34 года. В США этот показатель был +1,29 года, в Германии - +1,59.

Однако надо заметить, что в России речь идет в основном о восстановлении прежних показателей продолжительности жизни после резкого падения в 1990-е годы. В 1960-х годах средняя продолжительность жизни в СССР составляла почти 70 лет.

Насколько обоснованы столь низкие позиции России в рейтингах, оценивающих работу системы здравоохранения и состояние здоровья населения?

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption За последние несколько лет России удалось добиться значительного прогресса в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

Как подчеркивают эксперты, у российской системы здравоохранения есть свои сильные и слабые стороны.

По словам главного редактора журнала "Здравоохранение России" Елены Бакеевой, российская система здравоохранения сильно отличается от того, что есть в других странах. Своими преимуществами она в основном обязана еще советской системе.

По словам эксперта, участково-территориальный принцип работы поликлиник создает оптимальные возможности для непрерывного наблюдения за пациентом одним и тем же врачом. Существующий принцип диспансеризации, прививок оказался достаточно эффективным.

Научиться заботиться о своем здоровье

Однако, как говорит Елена Бакеева, система хорошо работает, когда речь идет о борьбе с заболеваниями, но гораздо хуже используются ее возможности для профилактики болезней.

"Если говорить о сокращении смертности от туберкулеза за последние 5 лет, Россия здесь обгоняет даже развитые страны. Очень хороших результатов за последние 10 лет удалось добиться по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. А вот, если говорить о трансплантологии - то да, мы здесь отстаем", - говорит Елена Бакеева.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feokistov/ TASS Image caption Россиянам еще нужно научиться самостоятельно заботиться о своем здоровье

Одна из основных проблем российской системы здравоохранения - это недостаток финансирования, из-за чего буксует программа модернизации, а в регионах из-за низких зарплат возникает нехватка врачей и медработников.

Еще одна проблема - это отношение людей к собственному здоровью, говорит Елена Бакеева.

"Нам еще надо учиться брать на себя ответственность за свое здоровье. Мы привыкли еще с советских времен, что ты приходишь к врачу на обязательный прием, и он говорит, что тебе делать", - отмечает эксперт.

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