На 90 месте по здоровью. Россияне живут дольше, но болеют по-прежнему много
Россия заняла 90-е место по критерию "здоровье" во всемирном рейтинге британского фонда Legatum. В пятерке лидеров рейтинга - Сингапур, Люксембург, Япония, Швейцария и Катар.
Два года назад Россия была на 101-м месте в этом списке.
Рейтинг благосостояния стран мира, который ежегодно составляет фонд Legatum, учитывает такие аспекты, как качество экономики, предпринимательство, государственное управление, личные свободы, социальный капитал, безопасность, образование и экология.
Всего в рейтинге 9 категорий. В этом году эксперты фонда изучали данные из 149 стран мира.
Из перечисленных аспектов у России самые лучшие показатели по критерию "образование". По этому пункту страна занимает 22-е место.
А по критерию "личные свободы" - Россия на 143-м месте, одном из последних в списке. По качеству экономики - на 63-м месте, по государственному управлению - на 124-м.
В этом году Россия заняла 90-ю строку в рейтинге по критерию "здоровье", занимая при этом 96-е место по сумме всех критериев.
В конце списка
За последний год Россия несколько продвинулась вверх в этом рейтинге. В прошлом году страна занимала 102-е место по здоровью и 101-е место в целом.
Британия по критерию "здоровье" на 26-м месте, США - на 35-м, Арабские Эмираты - на 10-м.
"Уровень развития здравоохранения в мире резко вырос за последнее десятилетие, но сейчас эта кривая линия превращается в прямую", - говорится в докладе, в котором отмечается, что темпы развития здравоохранения в мире стали снижаться.
Составители рейтинга благосостояния подробно изучали продолжительность жизни, уровень вакцинации населения, заболеваемости туберкулезом, диабетом, ожирением и другими социально значимыми болезнями.
Во внимание принимались также настроения людей, их удовлетворение уровнем оказания медицинской помощи, качество медучреждений.
|Развитие экономики
|Бизнес-климат
|Развитие институтов власти
|Уровень образования
|Уровень здравоохранения
|Безопасность
|Свобода личности
|Развитие общества
|Природа и окружающая среда
|1. Норвегия
|7
|11
|3
|4
|8
|1
|9
|3
|8
|2. Новая Зеландия
|14
|2
|2
|18
|17
|24
|2
|1
|4
|3. Финляндия
|12
|6
|1
|1
|25
|11
|11
|14
|3
|4. Швейцария
|4
|10
|4
|2
|4
|13
|21
|13
|10
|96. Россия
|63
|60
|124
|22
|90
|105
|143
|114
|78
|148. ЦАР
|143
|142
|139
|148
|149
|147
|137
|144
|123
|149. Афганистан
|130
|137
|143
|145
|135
|148
|148
|149
|147
Россия стабильно занимает довольно низкие позиции в рейтингах, оценивающих работу системы здравоохранения и состояние здоровья населения страны.
В рейтинге эффективности систем здравоохранения, который составляет агентство Блумберг, Россия в прошлом году заняла последнее 55-е место, в этом году четвертое с конца (53-е).
При этом в том же рейтинге в этом году Россия оставила позади не только Болгарию и Азербайджан, но и США.
В рейтинг эффективности систем здравоохранения агентство Блумберг включает страны с населением не менее 5 млн человек и средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 70 лет.
Это означает, что в рейтинг агентства не попадает большинство развивающихся стран, а также страны, находящиеся в состоянии войны.
При составлении рейтинга эксперты агентства учитывают ожидаемую продолжительность жизни, затраты на здравоохранение - в процентах от ВВП и на душу населения в абсолютном выражении.
Затраты на здравоохранение в России составили 5,6% от ВВП. В расчете на душу населения - 524 доллара. С учетом средней продолжительности жизни в 71,2 года Россия получила 31,3 балла за эффективность системы здравоохранения.
У лидера рейтинга Гонконга показатели следующие: средняя продолжительность жизни - 84,3 года, расходы на здравоохранение - 5,7% от ВВП или 2 222 доллара на душу населения. В итоге - 87,3 балла.
Глава Минздрава Вероника Скворцова, комментируя рейтинг за 2016 год, заявила, что специалисты агентства допустили ошибку при составлении рейтинга, так как воспользовались не официальной статистикой, а данными Всемирного банка.
Что такое эффективность?
"Эффективно тогда, когда меньше денег и лучше результат", - объяснила Скворцова.
Однако составителей рейтинга трудно упрекнуть в том, что они не учитывают соотношение затрат и продолжительности жизни населения.
Например, несмотря на высокие затраты на здравоохранение, США оказались в конце списка, заняв следующую за Россией строку.
В США ожидаемая средняя продолжительность жизни составила 78,7 лет, расходы на здравоохранение - 16,8% от ВВП или 9 536 на душу населения.
США - вторая страна по тратам в здравоохранении на душу населения - 9 536 долларов. Швейцария - единственная страна, которая обгоняет США по этому показателю (9 818 долларов).
"Разница составляет только 282 доллара, тогда как разница в средней продолжительности жизни более значительная: в Швейцарии она составляет почти 83 года, что на 4,2 года больше, чем в США", - говорится в пояснении к рейтингу.
По оценкам ООН, в 2017 году Россия заняла 125-е место по средней продолжительности жизни населения (всего в списке - 201 страна с численностью населения не менее 90 тысяч).
Рост или восстановление?
В последние годы Россия заметно улучшила показатели по средней продолжительности жизни. В 2015 году Россия вошла в первую пятерку 188 стран международного рейтинга по приросту ожидаемой продолжительности жизни.
Масштабный проект по оценке ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни в 188 странах мира был реализован группой международных исследователей.
Авторы исследования анализировали данные за периоды с 1990 по 2005 и с 2005 по 2013 годы.
Рост продолжительности жизни у мужчин в России составил +7,34 года. В США этот показатель был +1,29 года, в Германии - +1,59.
Однако надо заметить, что в России речь идет в основном о восстановлении прежних показателей продолжительности жизни после резкого падения в 1990-е годы. В 1960-х годах средняя продолжительность жизни в СССР составляла почти 70 лет.
Насколько обоснованы столь низкие позиции России в рейтингах, оценивающих работу системы здравоохранения и состояние здоровья населения?
Как подчеркивают эксперты, у российской системы здравоохранения есть свои сильные и слабые стороны.
По словам главного редактора журнала "Здравоохранение России" Елены Бакеевой, российская система здравоохранения сильно отличается от того, что есть в других странах. Своими преимуществами она в основном обязана еще советской системе.
По словам эксперта, участково-территориальный принцип работы поликлиник создает оптимальные возможности для непрерывного наблюдения за пациентом одним и тем же врачом. Существующий принцип диспансеризации, прививок оказался достаточно эффективным.
Научиться заботиться о своем здоровье
Однако, как говорит Елена Бакеева, система хорошо работает, когда речь идет о борьбе с заболеваниями, но гораздо хуже используются ее возможности для профилактики болезней.
"Если говорить о сокращении смертности от туберкулеза за последние 5 лет, Россия здесь обгоняет даже развитые страны. Очень хороших результатов за последние 10 лет удалось добиться по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. А вот, если говорить о трансплантологии - то да, мы здесь отстаем", - говорит Елена Бакеева.
Одна из основных проблем российской системы здравоохранения - это недостаток финансирования, из-за чего буксует программа модернизации, а в регионах из-за низких зарплат возникает нехватка врачей и медработников.
Еще одна проблема - это отношение людей к собственному здоровью, говорит Елена Бакеева.
"Нам еще надо учиться брать на себя ответственность за свое здоровье. Мы привыкли еще с советских времен, что ты приходишь к врачу на обязательный прием, и он говорит, что тебе делать", - отмечает эксперт.
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