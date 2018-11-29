Image caption "Надоели нацисты". Жители Острица вышли протестовать против незваных гостей

Ева Хауптфляйш в прошлом месяце вернулась в старый дом своих родителей в маленьком восточногерманском городе Остриц, чтобы присоединиться к протестам против неонацистов. И она была не одна.

Около трех тысяч человек вышли на улицы, чтобы выступить против фестиваля "Щит и меч" (SS), который проходил в отеле за городом, в считаных метрах от польской границы.

"Почему Остриц?" - спросил журналист у Торстена Хайзе, возглавляющего ультраправую Национал-демократическую партию (НДП) в соседней земле Тюрингия. Он был одним из организаторов неонацистского мероприятия.

"Почему нет? - ответил Хайзе. - В Саксонии мало что происходит, мы оживляем тут политику".

Image caption В Острице живет меньше 2,4 тыс. человек, он находится к западу от польской границы

Поддержка ультраправых партий здесь на пике. В 2017 году на выборах более 30% жителей этого района проголосовали за крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ).

Но многие горожане и их сторонники не хотят, что бы Остриц стал витриной крайне правых.

Взлет крайне правых на востоке

В Острице живет 2,4 тыс. человек, город находится в Саксонии, земле, которая стала колыбелью крайне правых идей в Германии после ее объединения.

В Восточной Германии множество людей до сих пор чувствуют на себе перемены, которые пришли с развалом коммунистического блока в 1989 году.

Когда закрылись заводы, тысячи восточных немцев уехали на запад, включая родителей Евы Хауптфляйш, которые переехали во Франкфурт, где она позже и родилась.

Многие из оставшихся здесь потеряли средства к существованию, когда их новые сограждане с запада скупили здесь предприятия и недвижимость. 28 лет спустя многие восточные немцы подходят к пенсионному возрасту на грани бедности.

Решение Ангелы Меркель принять миллион беженцев в Германию в 2015 году подстегнуло страхи на востоке страны: люди боялись, что расходы на мигрантов будут оплачены за их счет.

Демонстрация в конце октября стала вторым случаем за год, когда Ева Хауптфляйш вернулась в Остриц для участия в протестах.

Image caption На фестивале неонацистов было много полиции и СМИ

Она, как и другие активисты, приезжала сюда и в апреле, чтобы протестовать против первого мероприятия неонацистов в их городе.

"Город спал, - говорит она. - Многие люди здесь подавлены, потому что потеряли работу, у них нет шанса куда-то уехать".

Но возвращение ультраправых разбудило Остриц.

Крайне правые в восточной Германии

Депутатов от неонацистской НДП избирали в парламент Саксонии в 2004 и 2009 годах

Число ее сторонников упало в два раза после того, как крайне правая АдГ начала показывать первые успехи на выборах

АдГ набрала 13% на выборах в немецкий парламент в 2017 году, заняв 92 места и став крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге

Поддержка АдГ на востоке страны в среднем в два раза выше, чем на западе, но партия представлена во всех 16 землях

В выходные, когда проходило мероприятие неонацистов, мощенная булыжником городская площадь была заполнена молодыми семьями. Процессия с радужными транспарантами, которую ведет мужчина в леопардовом костюме, танцуя, идет по городу.

"Мы должны действовать, чтобы сохранить нашу демократию, которой угрожают неонацисты, ультраправые экстремисты и их соратники в наших земельных парламентах и в правительстве", - говорит собравшимся Михаэль Шлитт, организатор акции. - Нельзя добровольно давать им пространство - ни одного метра".

Image caption На улицы Острица вышла молодежная демонстрация в радужных цветах

Сотни вооруженных полицейских окружили фестиваль неонацистов, проходивший в обрызганном краской отеле "Найссеблик".

Внутри молодые парни и девушки просматривают стойки с приуроченными к мероприятию товарами, например, дисками популярных "хейткорных" групп. В текстах их песен - образы разрушенной в войну Германии, которую защищают патриоты.

На футболках - слоганы с едва скрываемыми нацистскими месседжами. Татуировки с запрещенным символами, вроде свастики, заклеены скотчем.

"Мы проснулись"

Владелец отеля Ханс-Петер Фишер говорит, что рад возвращению неонацистов в Остриц, потому что их фестиваль приносит ему доход.

"Это единственный способ зарабатывать здесь", - говорит он, отмечая, что ему никто не компенсировал ущерб от недавнего наводнения.

Image caption По контрасту с радужной демонстрацией снаружи основной цвет фестиваля - черный

Четыре похожих мероприятия запланированы в отеле на следующий год.

Но город будет против них, обещает мэр Острица Марион Пранге.

В один из вечеров Марион Пранге присоединяется к горожанам, которые поют, зажигают свечи и ставят их на площади под присмотром полиции.

"Моя работа не закончена, но мы уже получили опыт, который можем передать другим городам, - говорит она. - Мы показали, что есть границы. Мы проснулись".