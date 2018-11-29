Неонацистский фестиваль вызвал протесты в немецком городке на границе с Польшей
Ева Хауптфляйш в прошлом месяце вернулась в старый дом своих родителей в маленьком восточногерманском городе Остриц, чтобы присоединиться к протестам против неонацистов. И она была не одна.
Около трех тысяч человек вышли на улицы, чтобы выступить против фестиваля "Щит и меч" (SS), который проходил в отеле за городом, в считаных метрах от польской границы.
"Почему Остриц?" - спросил журналист у Торстена Хайзе, возглавляющего ультраправую Национал-демократическую партию (НДП) в соседней земле Тюрингия. Он был одним из организаторов неонацистского мероприятия.
"Почему нет? - ответил Хайзе. - В Саксонии мало что происходит, мы оживляем тут политику".
Поддержка ультраправых партий здесь на пике. В 2017 году на выборах более 30% жителей этого района проголосовали за крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ).
Но многие горожане и их сторонники не хотят, что бы Остриц стал витриной крайне правых.
Взлет крайне правых на востоке
В Острице живет 2,4 тыс. человек, город находится в Саксонии, земле, которая стала колыбелью крайне правых идей в Германии после ее объединения.
В Восточной Германии множество людей до сих пор чувствуют на себе перемены, которые пришли с развалом коммунистического блока в 1989 году.
Когда закрылись заводы, тысячи восточных немцев уехали на запад, включая родителей Евы Хауптфляйш, которые переехали во Франкфурт, где она позже и родилась.
Многие из оставшихся здесь потеряли средства к существованию, когда их новые сограждане с запада скупили здесь предприятия и недвижимость. 28 лет спустя многие восточные немцы подходят к пенсионному возрасту на грани бедности.
Решение Ангелы Меркель принять миллион беженцев в Германию в 2015 году подстегнуло страхи на востоке страны: люди боялись, что расходы на мигрантов будут оплачены за их счет.
Демонстрация в конце октября стала вторым случаем за год, когда Ева Хауптфляйш вернулась в Остриц для участия в протестах.
Она, как и другие активисты, приезжала сюда и в апреле, чтобы протестовать против первого мероприятия неонацистов в их городе.
"Город спал, - говорит она. - Многие люди здесь подавлены, потому что потеряли работу, у них нет шанса куда-то уехать".
Но возвращение ультраправых разбудило Остриц.
Крайне правые в восточной Германии
- Депутатов от неонацистской НДП избирали в парламент Саксонии в 2004 и 2009 годах
- Число ее сторонников упало в два раза после того, как крайне правая АдГ начала показывать первые успехи на выборах
- АдГ набрала 13% на выборах в немецкий парламент в 2017 году, заняв 92 места и став крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге
- Поддержка АдГ на востоке страны в среднем в два раза выше, чем на западе, но партия представлена во всех 16 землях
В выходные, когда проходило мероприятие неонацистов, мощенная булыжником городская площадь была заполнена молодыми семьями. Процессия с радужными транспарантами, которую ведет мужчина в леопардовом костюме, танцуя, идет по городу.
"Мы должны действовать, чтобы сохранить нашу демократию, которой угрожают неонацисты, ультраправые экстремисты и их соратники в наших земельных парламентах и в правительстве", - говорит собравшимся Михаэль Шлитт, организатор акции. - Нельзя добровольно давать им пространство - ни одного метра".
Сотни вооруженных полицейских окружили фестиваль неонацистов, проходивший в обрызганном краской отеле "Найссеблик".
Внутри молодые парни и девушки просматривают стойки с приуроченными к мероприятию товарами, например, дисками популярных "хейткорных" групп. В текстах их песен - образы разрушенной в войну Германии, которую защищают патриоты.
На футболках - слоганы с едва скрываемыми нацистскими месседжами. Татуировки с запрещенным символами, вроде свастики, заклеены скотчем.
"Мы проснулись"
Владелец отеля Ханс-Петер Фишер говорит, что рад возвращению неонацистов в Остриц, потому что их фестиваль приносит ему доход.
"Это единственный способ зарабатывать здесь", - говорит он, отмечая, что ему никто не компенсировал ущерб от недавнего наводнения.
Четыре похожих мероприятия запланированы в отеле на следующий год.
Но город будет против них, обещает мэр Острица Марион Пранге.
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В один из вечеров Марион Пранге присоединяется к горожанам, которые поют, зажигают свечи и ставят их на площади под присмотром полиции.
"Моя работа не закончена, но мы уже получили опыт, который можем передать другим городам, - говорит она. - Мы показали, что есть границы. Мы проснулись".