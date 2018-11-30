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Публиковать комментарии или иную информацию на форумах белорусских сайтов с 1 декабря смогут только пользователи, прошедшие идентификацию.

Форумчане возмущаются наступлением властей на свободу слова. Власти настаивают: все делается для порядка и защиты публики от противозаконных, злонамеренных и неприличных высказываний.

Редакции белорусских сайтов прикидывают, как из скромных бюджетов выкроить средства на неизбежные траты, связанные с обязательной идентификацией пользователей.

Откуда напасти

Меры по идентификации интернет-комментаторов были предусмотрены в новой редакции белорусского закона о СМИ, принятой парламентом в середине июня.

Правительство в связи с этим разработало и опубликовало на днях положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.

"Белорусская ассоциация журналистов, интернет-сообщество на стадии разработки и номинального общественного обсуждения поправок в закон о СМИ выступали против усиления и без того чрезмерного государственного контроля за информационной сферой, интернетом, в том числе против введения идентификации интернет-пользователей. И в парламент, и в правительство были отправлены наши замечания и возражения. Но это никак не повлияло на суть принятого закона", - отмечает Андрей Бастунец, глава Белорусской ассоциации журналистов.

Как это должно работать

С 1 декабря каждый комментатор обязан заключить с интернет-площадками, где желает высказаться, пользовательское соглашение.

Нечто подобное существует и сейчас - обычно это называется "правилами форума", с которыми сайты предлагают согласиться при регистрации комментаторов.

Но для того, чтобы зарегистрироваться на форуме с 1 декабря, комментатор обязан сообщить редакции номер своего телефона. На этот номер придет СМС-сообщение с кодом, позволяющим регистрацию.

На один телефонный номер запрещено регистрировать несколько аккаунтов. Зарубежные номера к регистрации принимаются, и юрист, эксперт правозащитной организации Human Constanta в области персональных данных Алексей Козлюк полагает, что часть белорусов будет использовать зарубежные "симки", чтобы не очень "светиться".

"Паспорт" пользователя в виде его телефонного номера и прочих данных в учетной записи редакция сайта должна хранить на размещенных в Беларуси серверах и предоставить "по требованию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси", сообщается в постановлении правительства.

В документе, впрочем, предусмотрено использование "иных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя".

Но замминистра информации Павел Легкий, объясняя нововведения, подчеркнул: "Основной способ идентификации комментаторов на форумах, который предлагает государство, это СМС-индентификация".

Владелец форума может идентифицировать пользователя через соцсети, но все равно понесет ответственность за такого комментатора.

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Как накажут

За распространение гражданином информации, запрещенной белорусским законодательством (экстремистские призывы, унижение национального достоинства, разжигание розни и прочее), белоруским законодательством давно установлена уголовная и административная ответственность.

Владельцы сайтов и форумов и до нынешнего постановления Совмина были обязаны и предоставляли правоохранительным органам данные о комментаторах, нарушающих законодательство, в соответствии с утвержденной законом процедурой.

Теперь же сайт могут заблокировать за предоставление форумной площадки неидентифицированным пользователям. Каждый такой случай "левого" высказывания чреват предупреждением со стороны министерства информации. Три официальных предупреждения - повод для закрытия сайта.

Правила идентификации распространяются на сайты и форумы в зонах by и БЕЛ. Сайтов вне этих зон, в том числе соцсетей (собственной соцсети в Беларуси нет), белорусские нововведения не должны коснуться, полагают эксперты.

Опасения редакций

Кто понесет ответственность, если человек, зарегистрировавшись по новым правилам, сменит телефонный номер? Или зарегистрирует аккаунт на кого-то иного, чей номер ему известен?

Как исполнить требование о предоставлении данных пользователя министерству информации, если белорусскими законами пока не установлен порядок, по которому это министерство может такие данные запросить?

Владельцы белорусских сайтов готовы быть законопослушными (иного не остается), но не находят ответа на ряд вопросов.

Редакции беспокоит также, где взять средства на отправку обязательных СМС и в какие масштабы выльются эти расходы.

"Так, как есть сейчас, тоже оставлять нельзя, - отмечает руководитель сайта talks.by (форум портала TUT.BY) Ольга Сытько. - Если бы не работали модераторы, общество ужаснулось бы от того, что на самом деле пишут. Наше общество, если судить по форумам, совершенно непримиримое к меньшинствам, к многодетным. Люди постоянно сталкиваются лбами и в социальной сфере: богатые против бедных, пациенты против врачей, учителя против родителей и наоборот".

"Никто форумы не закрывает и не запрещает о чем-то говорить, но, может быть, у человека благодаря привязке аккаунта к номеру телефона включится какой-то внутренний цензор", - полагает Сытько.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Офис портала TUT.BY, которому принадлежит один из крупнейших белорусских форумов talks.by

Владельцы сайтов и форумов, впрочем, прогнозируют заметное сокращение комментариев. Некоторые и вовсе планируют отказаться от апробированной функции "обратной связи".

"Самый опасный момент - и мы вместе с коллегами неоднократно об этом говорили - не в факте принятия чиновниками какого-то закона или сложностях его технического внедрения. Главное - как и в каких масштабах нормы будут использованы в реальной жизни, - отмечает в комментарии "Белорусским новостям" главный редактор Onliner.by Николай Козлович. - Неоднозначность формулировок нового законодательства не дает четкого ответа на вопрос об ответственности площадки. Ожидаем пресловутую "практику применения" с настороженностью".

Реакция в сетях

На пока еще "вольной" площадке "Тут говорят" портала TUT.BY - более 500 откликов на сообщение о порядках, вводимых с 1 декабря.

"Для того, чтобы перестали писать всякое такое для кого-то обидное, сначала нужно перестать издавать дебильные законы!", - возмущается пользователь Сергей Суховерхов.

"В принципе, можно прокомментировать и что-то хорошее. Но это пресно и невкусно. Любая полемика, любая медийная новость подразумевает наличие конфликта. В этом и смысл любого интернет-форума, и мотивация любых попыток заткнуть рты", - полагает Greg_Tarry_talks57.

"Останутся одни тролли. БРСМ (провластная молодежная организация - ред.) и Ольгино. Вот только кто вас будет читать? Останетесь без работы", - предупреждает редакцию пользователь под ником signs.

"Будет смешней. Приличные люди либеральных взглядов найдут для себя площадки со свободой слова, а затем туда притянутся абсолютно те же совецкие бабушки, которые сейчас тут ликуют, что наконец они останутся тут без оппонентов. Потому что даже совецким застабильным бабушкам хоть немного, но тоже хочется общечеловеческого: новой информации, другого мнения, конфронтации, спора", - полагает клаус (орфография и стиль сохранены - ред).

Комментаторы на "Нашай Ніве" традиционно более политизированы и радикальны в своих оценках.

"А нельзя сразу в КГБ стать на учёт и писать без всяких кодов?", - ёрничает пользователь под ником "Депутат".