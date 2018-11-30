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Тело бывшего президента Сербии Слободана Милошевича покоится под липой во дворе семейного дома в городе Пожаревац. А вот о том, где находится его мозг, до сих пор ходит много слухов.

Смерть сербского политика в тюремной камере в Гааге расследовали одновременно и комиссия Международного трибунала по бывшей Югославии, и власти Нидерландов: его тело сначало было отдано для вскрытия специалистам, а затем передано в опечатанном гробу его сыну Марко, прилетевшему для этого из Москвы.

Сразу несколько человек, работавших в то время в трибунале, подтвердили Би-би-си, что тело сразу было передано семье, но мозг осужденного сербского политика оставался у экспертов-криминалистов в Гааге.

С течением времени некоторые яды быстро выводятся из организма, в то время как их следы все еще могут быть заметны при исследовании тканей головного мозга.

Именно поэтому голландские патологоанатомы хотели провести более глубокий токсикологический анализ мозга, на что требовалось больше времени.

"Я помню, что в марте 2006-го года тело Милошевича было возвращено в Сербию без мозга", - рассказал Би-би-си Кристиан Шартье, который в то время был официальным представителем трибунала по контактам со СМИ.

"Я не знаю, что случилось потом - был ли мозг возвращен семье полностью или частями, остался ли он в институте криминалистики [в Гааге] или был уничтожен", - сказал он.

Ту же информацию Сербской службе Би-би-си подтвердила Флоренс Артман, в 2006 году работавшая пресс-секретарем главного прокурора МТБЮ Карлы дель Понте.

"Нидерландские законы о защите частной жизни очень строги, мы не имели возможности проверить, остался ли в Гааге мозг Милошевича или другие части его тела. Такую информацию могут получить только власти Нидерландов или Сербии или члены семьи", - заявила Артман.

Би-би-си связалась с Нидерландским институтом криминалистики и судебной экспертизы.

"К сожалению, мы не имеем права предоставлять информацию о частных случаях, кроме как по запросу специально уполномоченных для этого органов", - заявила представитель организации Ники Дженсен.

"Говоря о ситуации в целом, институт имеет право оставлять у себя определенные образцы для дальнейшего исследования, например, токсикологического анализа", - добавила она.

Смерть в камере

Субботним утром 11 марта 2006 года Слободан Милошевич был найден мертвым в своей камере в тюремном комплексе в Схевенингене - одном их районов Гааги.

Тело было найдено охранником, он попытался сделать Милошевичу искусственое дыхание и массаж сердца, но безуспешно.

После того как смерть была подтверждена главным доктором тюремного комплекса Паулем Фальке, камера была опечатана. Были выходные, поэтому прошло несколько часов, прежде чем пришел представитель суда, подписавший свидетельство о смерти.

Сразу после этого тело Милошевича было отправлено в Нидерландский институт криминалистики, одну из самых уважаемых во всем мире организаций подобного рода.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Процесс по делу Милогевича так и не был завершен, спустя три дня после его смерти трибунал закрыл дело

Поскольку в СМИ к этому моменту уже вовсю обсуждали, был ли Милошевич отравлен, председатель МТБЮ Фаусто Покар распорядился немедленно начать расследование. Руководить им было поручено судье Кевину Паркеру.

Результаты этого расследования, проводившегося параллельно с полицией Нидерландов, были опубликованы в мае 2006 года на сайте трибунала.

От чего умер Милошевич?

Согласно отчету Паркера, Милошевич умер между 7.30 и 8 часами утра, то есть примерно за час до того, как его нашел охранник.

Патологоанатомы пришли к выводу, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Токсикологическая экспертиза нашла в крови следы препаратов, назначенных тюремным кардиологом, а также других лекарств - преимущественно оказывающих седативный эффект - которые, как утверждается, Милошевич принимал по собственному желанию.

Но ни один из этих препаратов не мог привести к инфаркту, поэтому окончательным выводом было, что смерть наступила в результате естественных причин.

"Никакого яда или любого другого вещества, способного вызвать смерть, в теле найдено не было… Никаких следов насилия не было замечено", - говорится в отчете.

Расследование отмело и версию самоубийства.

"Ни один человек, контактировавший с Милошевичем в дни, предшествовавшие его смерти, не заметил ничего, что могло быть указывать на то, что с его стороны есть риск совершить самоубийство или как-либо навредить себе... Обстоятельства, при которых было найдено тело, а также результаты вскрытия не позволяют нам говорить о возможности самоубийства", - заявил судья Паркер.

Виски, сигареты и таблетки

Несмотря на эти выводы, расследование показало, что Милошевич мог непреднамеренно способствовать своей смерти, а именно - он не следовал советам врачей и принимал не прописанные ему лекарства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расследование пришло к выводу, что Милошевич умер от сердечного приступа, так как продолжал пить алкоголь, курить и принимал не прописанные ему препараты

Он отказывался соблюдать диету, продолжал курить, избегал любой физической активности, а также употреблять алкоголь, который ему доставляли прямо в камеру (в отчете говорится о нескольких задокументированных подобных случаях).

Доставить выпивку в камеру было несложно, потому что адвокаты Милошевича часто приносили с собой огромные коробки с документами, а охранники не слишком тщательно их досматривали, чтобы не нарушить конфиденциальность подготовки к защите.

В добавление ко всему Милошевич время от времени принимал таблетки, которые он сам заказывал вместо тех, которые ему были назначены, пришло к выводу расследование.

Согласно тому же отчету, в июле 2004 года во время обыска в комнате, где Милошевич с адвокатами обсуждал линию защиты, была найдена бутылка виски и две пачки таблеток мидалозама (снотворное) и презепама (успокоительное). Оба лекарства были произведены в Сербии.

Два года спустя, в феврале 2006-го, там же был найден конверт с теми же лекарствами, подписанный "Миша".

Расследование пришло к выводу, что эти лекарства в тюрьму принес официальное доверенное лицо Милошевича - Драгослав (Миша) Огнянович.

Огнянович был убит в Белграде в этом году в результате нападения, которое полиция все еще расследует.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гроб с телом Слободана Милошевича забирал из Гааги его сын Марко (на фото слева)

Попытка выехать в Россию

По всей видимости, набор лекарств, прописанный Милошевичу докторами в Гааге, поначалу работал эффективно, однако в месяцы, предшествовавшие смерти, необъяснимые скачки давления происходили все чаще и чаще.

Милошевич утверждал, что не получает необходимого ему лечения в Гааге и в декабре 2005-го года просил на время перевести его в Россию для оказания медицинской помощи. В тюрьму приезжала группа российских медиков, которая, осмотрев его, поддержала запрос.

Однако трибунал Милошевичу отказал, и на решение сильное влияние оказали результаты его анализа крови.

В его крови был обнаружен рифампицин, редкий антибиотик, используемый в частности для лечения туберкулеза. При этом в странах Европейского союза его не выписывают, а в некоторых медичинских отчетах говорится, что препарат способен снижать эффективность лекарств, направленных на понижение давления.

В письменном заявлении, а также письме, направленном российскому министерству иностранных дел за три дня до его смерти, Милошевич отрицал, что принимал рифампицин, утверждая, что кто-то возможно обманным путем заставил его принять лекарство.

Но судьи ему не поверили: рифампицин окрашивает мочу пациента в ярко-красный цвет, так что это Милошевич бы точно заметил и обратился к врачу, если только он не сам принимал лекарство.

До сих пор неясно, кто принес антибиотик в тюрьму. Впрочем, результаты вскрытия показали его незначительное присутствие в организме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По сербским законам, хоронить вне территории официальных кладбищ запрещено. Власти Пожареваца теоретически могут заставить родственников Милошевича его перезахоронить

Отказ в направлении на лечение в Россию Милошевич обжаловал, но апелляции не дождался.

Контейнер в контейнере

Спустя три дня после смерти Милошевича в Нидерланды из Москвы прилетел его сын Марко. Сразу по прилету в аэропорту Амстердама он заявил в интервью агентству Франс пресс: "Мой отец не умер, его убили". Больше Марко Милошевич смерть своего отца не комментировал.

В институт криминалистики в Гааге, куда он направился, чтобы забрать гроб с телом отца, его сопрождала команда адвокатов и российских врачей.

Врачи посмотрели видео предварительного вскрытия (только тела, не мозга) и осмотрели тело, прежде чем оно было положено в закрытый металлический контейнер, который был доставлен в аэропорт и до отправки рейса в Белград находился там в специальной комнате.

Марко Милошевич доставил гроб в Белград, передал родственникам и вернулся в Москву, где на тот момент ждал предоставления ему статуса политического беженца.

Из аэропорта Никола Теслы гроб отвезли в частный морг на окраине Белграда. Контейнер не стали открывать и там, хотя в СМИ вовсю циркулировали слухи, что Милошевич на самом деле жив, и его секретно вывезли в Москву.

"Много разных глупостей обсуждалось, но как вы себе представляете, чтобы мы открыли контейнер? Милошевич к этому моменту был мертв уже восемь дней", - заявил репортерам в день похорон, 18 марта, коллега Милошевича и видный функционер Социалистической партии Зоран Анджелкович.

Несколько часов гроб с телом простоял в центре Белграда на площади перед парламентом, после чего его на машине увезли в Пожаревац, где и похоронили.

"Никто не мог посмотреть, что внутри контейнера, потому что он был запаян. Никто, такие вещи всегда запаиваются особым способом", - заявил Радиша Михайлович-Дрнда, водитель Мерседеса, доставившего гроб в Пожаревац.

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Что дальше?

Теперь решение за чиновниками и семьей Милошевича. Сын Марко и его жена Мира Маркович все еще в Москве как политические беженцы, а дочь Мария живет в Черногории.

Они могут в любой момент направить запрос в институт криминалистики, чтобы им сообщили, осталось ли что-то в Гааге, а также потребовать эксгумации.

Впрочем, эксгумации или извлечения останков может потребовать и муниципалитет Пожареваца на основании того, что Милошевич был похоронен в нарушение закона, требующего хоронить только на кладбищах.

Пока же ничего из этого не произошло, тайна местонахождения мозга Милошевича таковой и останется.