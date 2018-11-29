Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Канатную дорогу планировали открыть к началу ЧМ-2018, но не успели

Новая канатная дорога на Воробьевых горах в Москве проработала всего два дня и закрылась. Компания-оператор дороги заявила, что причиной остановки стала хакерская атака. Ситуация вокруг канатки дала повод для шуток и возмущенных комментариев в соцсетях.

Канатная дорога, связывающая Лужники и Воробьевы горы, была торжественно открыта 26 ноября и на следующий день начала принимать посетителей. Оператор разрешил всем в течение месяца ездить бесплатно, и желающих опробовать новинку оказалось много.

Однако 28 ноября СМИ сообщили, что канатка приостановила свою работу. Позднее на сайте Московской канатной дороги (МКД) сообщили, что остановка произошла из-за компьютерного сбоя, вызванного хакерской атакой.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что киберпреступник якобы оставил электронное сообщение руководству компании.

"В нем (сообщении) говорилось, что все электронные файлы компьютера, который отвечает за работу канатной дороги, зашифрованы, а для их расшифровки нужно перевести автору письма биткоины", - сказал собеседник агентства.

Как отмечалось в сообщении, сумма выкупа зависит "от быстроты ответа на письмо".

О хакерской атаке на МКД в своем "Твиттере" сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Сроков возобновления работы дороги он не назвал.

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 ноября 2018 г.

Поломка канатки стала поводом для шуток в соцсетях.

Очереди и цены

Канатная дорога имеет протяженность 720 метров и состоит из трех станций: "Воробьевы горы" на улице Косыгина, "Новая лига" на Воробьевской набережной и "Лужники" на Лужнецкой набережной.

Однако во вторник основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев написал в своем "Твиттере", что ему удалось сесть на канатку только на станции "Ворьбьевы горы" и сойти там же, проехав по кругу без остановок.

Пропустить Twitter пост , автор: @usolt Прикол в том, что спуститься в Лужники нельзя, на набережную нельзя. Бесплатно можно только прокатиться от Воробьёвых до Воробьёвых круг — Саша Усольцев (@usolt) 27 ноября 2018 г.

Позднее пользователь "Инстаграма" Андрей Воронов сообщил, что станция "Лужники" была временно закрыта из-за матча Лиги чемпионов.

Мэрия Москвы сообщила, что в течение месяца поездки на МКД будут бесплатными. Практически сразу после запуска канатки у станции "Воробьевы горы" собралась огромная очередь.

С конца декабря проезд на канатной дороге станет платным. Многие пользователи возмущаются по поводу высоких цен на поездки: 400-500 рублей в один конец и 700-800 рублей "туда-обратно".

Пропустить Twitter пост , автор: @Olenevodic Москва не жирующая. А вот кто грести будет рублей 500 за 5 минут на этой дороге. Вот кто жирующий :)) Метро 36р, канатка 500р. Ну 400. — оленик (@Olenevodic) 26 ноября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @olik_turk Охренеть от цен! У турков в Денезли канатка 1400м билет туда обратно 75 руб., Анталия 1700 м цена туда обратно 180 руб. , Алания 900 м цена туда- обратно 180 руб. А вот цены за 737 м в Москве от @MosSobyanin . Я уверен, что и по стоимости строительства она самая дорогая вышла. pic.twitter.com/s98dFa9aZG — ☭☭☭ olik_turk ☭☭☭ (@olik_turk) 26 ноября 2018 г.

Оценки с пустых аккаунтов

Канатную дорогу на Воробьевых горах впервые открыли в 1953 году, однако в конце 1980-х годов она стала приходить в негодность и ее пришлось закрыть. Старый подъемник был демонтирован в 2016 году.

Новую канатку власти изначально планировали открыть к чемпионату мира по футболу летом 2018 года, однако в мае заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что объект будет сдан уже после ЧМ.

Оценить новое сооружение москвичи могут на портале московской мэрии "Активный гражданин". Однако, как заметил накануне портал TJournal, 27 ноября в "Твиттере" появились тысячи оценок МКД от пользователей с пустыми аккаунтами.

В планы московских властей входит постройка еще одной канатной дороги: линия длиной 2,3 км должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал" на северо-западе города. Сроки строительства пока не сообщаются.