Профессия - робот: с чем останется человек?

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Британия находится на пороге технологической революции. Машины и искусственный интеллект уже заменили людей во многих областях и продолжают наступление.

Готовы ли мы к самому грандиозному изменению в области работ? И чем займет человек высвободившееся время?

Репортер Би-би-си Рохан Сильва смотрит на разные профессии и пытается понять, исходит ли от роботов угроза, или, наоборот, они принесут пользу всем нам.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.