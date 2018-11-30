Профессия - робот: с чем останется человек?
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Британия находится на пороге технологической революции. Машины и искусственный интеллект уже заменили людей во многих областях и продолжают наступление.
Готовы ли мы к самому грандиозному изменению в области работ? И чем займет человек высвободившееся время?
Репортер Би-би-си Рохан Сильва смотрит на разные профессии и пытается понять, исходит ли от роботов угроза, или, наоборот, они принесут пользу всем нам.
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