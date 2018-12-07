Нефть Амазонки: закон джунглей

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

В 2008 году правительство Перу разделило 70 процентов территории страны на 100 с лишним частей и продало права на использование этой земли транснациональным корпорациям. Большая часть этой территории - тропические леса, Чем больше таких компаний, тем больше рек загрязняются нефтью.

Группа представителей коренных народов в знак протеста захватила территорию аэродрома, который использует нефтяной гигант Pluspetrol. Был убит полицейский, индейцев обвинили в терроризме и посадили в тюрьму.

В фильме рассказана история борьбы индейцев, пытающихся очистить свои имена в суде. Единственная надежда обвиняемых - идейный адвокат защиты, и показания очевидца. Но его запугали и не ясно, даст ли он показания.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.