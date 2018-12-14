Жизнь с аутизмом: документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

В 1960-х годах Ута Фрит, специалист по психологии развития, столкнулась с группой ясноглазых детей, которые казались совершенно оторванными от остального мира.

Чуть позже выяснилось, что им только что поставили тогда еще новый диагноз - аутизм. Ута захотела узнать больше об этих детях и их способностях. Именно они вдохновили Уту Фрит посвятить карьеру изучению аутизма.

Этот фильм показывает, как наблюдение за жизнью людей с аутизмом в штате Юта изменило общее понимание этого состояния.

Ута показывает, как люди с аутизмом воспринимают мир, как они взаимодействуют со своим окружением и как им видится окружающая реальность. Ута встречает людей с аутизмом, иногда обладающих необычайными талантами, и объясняет, почему они зачастую не понимают шуток.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.