"Корзина свободы": что мешает женщинам в XXI веке?

Макияж "Мужчин не осуждают за то, что они выходят на улицу без косметики" Узнать больше Макияж

Неудобная одежда "Не могу понять, почему их носят. От них болят ноги, они неудобны и могут вредить здоровью" Узнать больше Неудобная одежда

Готовка "Я устала от того, что утверждение "место женщины - на кухне" считается нормой", - Эмма Узнать больше Готовка

Домашнее хозяйство "Равенство начинается с семьи, так что беритесь за тряпку, мужчины, и приступайте к уборке" Узнать больше Домашнее хозяйство

Бюстгальтер "Меня не должны заставлять выглядеть "хорошенькой". Я красива и умна и без этого" - Лиза Узнать больше Бюстгальтер

Культ знаменитостей "Все модели имеют одну и ту же фигуру и выглядят несчастными - как это скучно!" - Венди Узнать больше Культ знаменитостей

Брак "Я считаю, что обручальное кольцо - образец антифеминизма. Оно символизирует принадлежность женщины с кольцом другому человеку" - Матильда Узнать больше Брак

Социальные сети "Социальные сети токсичны для психического здоровья молодежи, особенно девушек. Они постоянно видят перед собой нереалистичные и опасные идеалы" - Рошан Узнать больше Социальные сети

Гендерно ориентированные игрушки "Все гендерно ориентированные игрушки диктуют мальчикам и девочкам, что им должны нравиться лишь определенные вещи" - Анна Узнать больше Гендерно ориентированные игрушки