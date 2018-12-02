“У меня был выкидыш”: как не бояться расссказывать о пережитом

Правообладатель иллюстрации ASHLEY MACLURE

Книга Мишель Обамы, в которой она призналась, что пережила выкидыш, вызвала на Западе бурную дискуссию о том, почему женщины до сих пор не решаются открыто говорить об этой теме. Выход книги совпал с публичными признаниями российских знаменитостей, которые тоже пережили потерю неродившегося ребенка.

В своей биографической книге "Становление" бывшая первая леди США впервые рассказала, что до рождения дочерей, которые были зачаты с помощью ЭКО, у нее был выкидыш.

"Я чувствовала себя потерянной и одинокой. Мне казалось, что это моя проблема. Тогда я не знала, насколько распространены выкидыши. Мы не говорим об этом в обществе. Мы, женщины, храним эту боль в себе. Мне кажется, это самое страшное, что мы сами делаем с собой - не делимся друг с другом правдой о нашем теле и о том, где бывают сбои", - рассказала экс-первая леди в интервью телекомпании Эй-би-си.

Признание Мишель Обамы неожиданно отозвалось в России. На прошлой неделе актриса Эвелина Бледанс записала в своем "Инстаграме" видеобращение к подписчикам с просьбой не спрашивать ее о беременности, потому что "у нее не получилось иметь девочек" (ранее актриса публично заявила, что беременна двойней) .

Спустя несколько дней на телеканале НТВ появилось интервью бывшего депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой, которая рассказала, как на втором месяце беременности перенесла выкидыш.

Правообладатель иллюстрации ASHLEY MACLURE

В западных медиа идет дискуссия о том, почему сегодня, когда женщины постепенно отвоевывают право голоса во всех сферах жизни, о выкидыше они все еще говорят шепотом, а большинство не говорит совсем.

"В этом есть какая-то ужасная ирония - миллионы женщин во всем мире переживают прерванную беременность, и никто об этом не говорит вслух, - пишет Telegraph - Чувство вины, которое женщина держит в себе, не длится какой-то промежуток времени - оно может преследовать ее всю жизнь. Постепенно она просто учится с этим жить".

Что чувствует женщина?

"Выкидыш - это одинокий, болезненный и разрушающий тебя изнутри - практически на клеточном уровне - опыт", - пишет в книге Мишель Обама.

"Выкидыш - это страх. Моим фанатам, которые ходили на мои концерты, наверное, сложно в это поверить, но во время второй беременности, когда я пела и танцевала на сцене, я постоянно чувствовала внутри этот парализующий страх, который рождается в тебе, когда ты теряешь ребенка. Страх потери еще одного", - вспоминает певица Бейонсе, которая ранее тоже призналась, что пережила выкидыш.

"Выкидыш - это когда ты чувствуешь себя недоженщиной, потому что ты не смогла выносить ребенка. Тебе кажется, что твое собственное тело виновато, оно тебя подвело", - говорит художница Эшли Маклюр.

Правообладатель иллюстрации ASHLEY MACLURE

"Это настоящее горе. По-другому не объяснить. В тот момент главное, о чем я думала, - что у меня не получится родить и в следующий раз. Все-таки и возраст уже. Я смогла это пережить только потому, что забеременела после очень быстро - через три месяца. Если бы не забеременела, то я бы себя сгрызла, наверное", - вспоминает Мария Максакова.

Несмотря на отсутствие публичной дискуссии, на российских форумах и в группах в социальных сетях можно найти сотни комментариев женщин, которые пытаются пережить выкидыш и понять, как рассказать об этом родителям, родственникам, друзьям и новым партнерам.

Почему она это чувствует?

"Всем женщинам сложно говорить о выкидышах - это очень личная тема. Они винят в этом, в первую очередь, себя, не понимая, что причина может крыться, например, в хромосомных нарушениях в самом эмбрионе, что напрямую не зависит от женщины", - рассказала Русской службе Би-би-си врач-гинеколог Елена Гришанова.

По ее словам, женщины в России часто боятся, что мужчины уйдут от них, если узнают, что они у них был выкидыш. "Женщины считают это своим дефектом", - говорит Гришанова.

Правообладатель иллюстрации ASHLEY MACLURE

Психологи отмечают, что информационный вакуум влияет не только на самих женщин, но и на их партнеров, которые тоже переживают серьезный стресс, и на общество, которое зачастую не знает, как реагировать, когда женщина все же решается рассказать о своем опыте. Большинство просто не понимают, что говорить женщине в этой ситуации и как ее поддержать.

А что на самом деле?

Беременность и рождение ребенка зачастую окутаны предрассудками и суевериями. Считается, что нельзя, например, фотографировать аппарат УЗИ, многие не рекомендуют стричься во время беременности, высоко поднимать руки (не держаться за поручень в автобусе) - и конечно, не принято объявлять о своей беременности на ранних сроках.

Причем последнее - далеко не только российское явление. Газета Guardian отмечает, что в Англии многие женщины тоже умалчивают о беременности в первые недели и месяцы - на всякий случай, мало ли что может случиться...

Правообладатель иллюстрации ASHLEY MACLURE

Случиться действительно может. В Великобритании это случается с каждой четвертой беременностью. В России сосчитать количество выкидышей непросто - Росстат объединяет в одну строку и естественное прерывание беременности (выкидыши), и искусственное (аборты). В документах минздрава России говорится, что 10-20% клинически диагностированных беременностей заканчиваются выкидышем.

Врачи отмечают, что реальная цифра может быть выше и включает процент не диагностируемых случаев - не все женщины обращаются к врачу.

Одна из главных причин выкидыша - это генетические нарушения у плода, также существенны и другие факторы: иммунологическая несовместимость пары, стрессы, инфекции и лекарственные препараты.

Британская ассоциация помощи женщинам, пережившим выкидыши, подчеркивает, что важно помнить: вероятность потери ребенка из-за действий - или бездействия - самой женщины крайне мала.

Правообладатель иллюстрации ASHLEY MACLURE

Врачи призывают женщин не забивать боль внутрь и не замалчивать эту тему, а делиться своим опытом с близкими, и особенно - со своими подрастающими детьми.

В США началась дискуссия о том, как именно учителя должны рассказывать школьникам о выкидышах на уроках сексуального воспитания.

"Тема естественного прерывания беременности должна быть больше интегрирована в наше представление о самом процессе беременности, - пишет Washington Post. Тексты в учебниках, сайты по половому воспитанию, пособия по биологии и брошюры о беременности должны предоставлять нам и нашим детям точную информацию. Сегодня схемы развития эмбриона, нарисованные в учебниках, показывают, будто оплодотворенная яйцеклетка всегда становится ребенком. Но мы ведь знаем, что это не так".

В статье использованы рисунки художницы Эшли Маклюр. Публикуются с разрешения автора. Все права защищены.