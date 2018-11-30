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Синод Вселенского патриархата одобрил текст томоса об автокефалии будущей единой украинской церкви, а также проект ее устава, однако не назвал дату проведения объединительного собора, на котором эта церковь должна быть учреждена. Многие наблюдатели, заинтересованно следившие за ходом синода как в самом Стамбуле, так и к северу от него, остались разочарованы.

Если бы синодам Вселенского патриархата давались имена, этот безусловно назвали бы "Мокрым".

Все эти три дня - со вторника по четверг - в Стамбуле практически непрерывно лил дождь: противный, холодный, в основном сверху, но временами и в горизонтальном направлении.

Журналисты, приехавшие в резиденцию Константинопольского патриарха, недовольно ютились в тесноватой комнате для прессы, изредка покидая ее лишь для того, чтобы включиться в прямой эфир своих телеканалов с многообещающим месседжем: "Ждем решения по Украине".

Больше не происходило, кажется, ничего.

Даже коты, превеликое множество которых обитает на территории патриархии - некоторые из них уже, кажется, отзываются на кличку Томос - пытались спрятаться от ливня внутри здания патриархата и не особо протестовали, когда их довольно бесцеременно изгоняли оттуда, судя по всему, специально обученные люди.

"Что в вашей культуре символизирует дождь? Деньги, скорбь, счастье, беду?" - во многом от безысходности обратился корреспондент Би-би-си на третий день дождя, то есть синода, к одному из сотрудников патриархии.

Грек по национальности, он отвечал философски: "Скорее, мы думаем о нем как о явлении, после которого всегда приходит улучшение. Что-то, после чего точно будет хорошая погода".

Ему хотелось верить. Но дождь все не прекращался, а новости все не появлялись.

Большие ожидания

Еще две недели назад Константинопольский патриархат заявил, что именно на этом заседании синода он определит дату объединительного собора еще не созданной автокефальной украинской церкви.

На него должны собраться епископы из непризнанных церквей плюс сторонники независимости украинской церкви из Московского патриархата.

Именно собор должен формально учредить церковь, принять ее устав и избрать предстоятеля: по сути, превратить сторонников автокефалии в единую структуру - будущую поместную церковь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие верующие в последние месяцы молятся о единении православных христиан на Украине

Но незадолго до синода киевские власти - а президент Украины является горячим сторонником автокефалии и вовсю использует соответствующие лозунги на своих предвыборных биллбордах - подняли ставки.

В прошлую пятницу Петр Порошенко заявил, что посылает на синод в Стамбул своего советника Ростислава Павленко, который давно и плотно занимается темой автокефалии.

"[Павленко] движется в Константинополь, чтобы участвовать в историческом синоде, где будет приниматься решение об утверждении томоса (грамоты о независимости церкви)", - заявил Порошенко.

То есть, от этого синода ожидали многого.

"Все будет хорошо"

Правообладатель иллюстрации Nikos Papachristou Image caption Вселенский патриарх Варфоломей надеется, что семейство поместных православных церквей пополнится еще одной в самом ближайшем времени

Но поначалу получили лишь противнейший дождь, который, казалось, отнимал всякое желание заниматься важными делами.

А украинский вопрос был делом, вне всякого сомнения, важным: это из-за него в прошлом месяце крупнейшая церковь православного мира - Русская - разорвала отношения с "первой по чести" православной церковью - Константинопольской.

Может, именно поэтому синод взялся за украинский вопрос только после обеда второго дня заседания - когда вроде как и оттягивать уже было некуда.

Патриаршие экзархи, посланные на Украину в сентябре и все это время интенсивно встречающиеся с представителями тамошней власти и духовенства, а сейчас - принимающие участие в заседаниях синода, выходя из патриархии, натянуто обещали журналистам: "Все будет хорошо".

Представитель украинской власти Ростислав Павленко, который в понедельник встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, тоже излучал оптимизм, обещая, что все будет не только хорошо, но и очень скоро.

Павленко, вопреки слухам, не участвовал в заседаниях синода, однако за четыре дня в Стамбуле провел целый ряд встреч, в том числе с высокими иерархами Константинополя. То есть, что-то знал.

Но решения синода, которое объясняло бы его оптимизм, все не было.

Даже когда синод завершил работу и его члены через дворик патриархии прошли в храм Святого Георгия на службу, журналисты ждали: коммюнике решения синода нужно было перевести с греческого на английский, а потом заверить у патриарха.

Гость из России

Image caption Вездесущие стамбульские коты давно стали визитной карточкой бывшей столицы Византии

А вот как раз это оказалось не так просто: сразу после богослужения у патриарха Варфоломея была запланирована встреча с делегацией Межпарламентской ассамблеи православия - читай, с ее главой, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

В ситуации нынешнего церковного кризиса между Москвой и Константинополем эта встреча была более чем важной.

Она продолжалась час. Говорили в основном об Украине. После аудиенции все остались на своих позициях.

"Все участники разговора были предельно вежливыми. Но мы не услышали ничего нового, Гаврилов продвигал месседжи, которые мы давно слышим от России", - рассказал Би-би-си источник во Вселенском патриархате.

"Варфоломей готовится в декабре решить вопрос по автокефалии... Он уверен, что Украина много пострадала, и ей нужна автокефалия. Считает, что Россия смирится с этим обстоятельством", - заявил Би-би-си по окончании встречи с патриархом Сергей Гаврилов.

Вскоре после того, как делегация во главе с депутатом Госдумы покинула патриархию, в пресс-центр, где уже несколько часов ждали вестей несколько десятков журналистов, внесли распечатанные пресс-релизы.

Image caption Участники синода подготовили текст томоса об автокефалии и проект устава будущей церкви

В углу, где сидели журналисты из Киева, - а украинские и российские журналисты заняли разные части зала - раздался разочарованный вздох.

Небольшое - меньше страницы - итоговое коммюнике содержало лишь один пункт, касающийся Украины, и в нем не было ни новостей о томосе, ни даты проведения собора.

"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения предоставить автокефалию церкви Украины и в подготовке издания... томоса... синод подготовил проект учредительного устава украинской церкви", - говорилось в нем.

"Зрада", - раздалось в "украинском углу".

Что не попало в коммюнике

Впрочем, уже очень скоро оказалось, что в пресс-релиз синода не попал целый ряд важнейших новостей по теме украинской автокефалии.

Первым их сообщил президент Украины Петр Порошенко: в необъявленном заранее обращении к народу он сказал, что синод Константинополя принял исторические решения: одобрил текст томоса о предоставлении независимости украинской церкви и назначил дату объединительного собора.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Петр Порошенко: "Остался только один шаг до окончания процесса"

"Москва - государство и российская церковь, ФСБ-шники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах - не боялись никакого греха, чтобы только сорвать это решение. Но Господь был с нами", - торжественно заявил Порошенко.

Источник Би-би-си во Вселенском патриархате, близкий к процессу принятия решения, подтвердил: синод действительно одобрил текст томоса и устав еще не созданной церкви.

Томос - по данным Би-би-си, это будет довольно короткий документ в три страницы текста - уже подготовлен в окончательном виде, в него не будут вноситься никакие изменения.

Он, по словам Ростислава Павленко, предусматривает полную независимость украинской церкви и вхождение ее в семью из четырнадцати ныне существующих поместных церквей на равноправной основе.

Устав новой церкви - светский "паспорт" церкви - базируется на идеологии томоса об автокефалии. Проект этого документа будет представлен к утверждению участникам собора, который создаст новую церковь.

И томос, и устав, утверждают собеседники Би-би-си, готовы.

"Государство сделало для (создания новой церкви) все, что могло и должно было сделать... Все от него зависящее сделал и Вселенский Престол... Остался только один шаг до окончания процесса. Теперь уже нашим православным иерархам нужно собраться и провести объединительный собор", - сказал украинский президент.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Объединительный собор новой церкви, как ожидается, пройдет в Святой Софии - соборе XI века в центре украинской столицы

Что дальше?

Собеседники Би-би-си в Киеве и Стамбуле утверждают, что синод Константинопольского патриархата, как и обещал, принял решение о конкретной дате проведения объединительного собора новой церкви, но эта информация была сознательно не включена в итоговое коммюнике синода.

И украинские, и константинопольские собеседники Би-би-си говорят, что Вселенский патриархат не собирается отступать от уже объявленного намерения провести это мероприятие в декабре этого года.

В конце концов, эту информацию по итогам переговоров с патриархом Варфоломеем подтверждает и Сергей Гаврилов.

Image caption Вручение томоса об автокефалии избранному на соборе предстоятелю новой укранской церкви должно будет состояться в Стамбуле

В ближайшее время на Украине должна начаться подготовка к собору. Все епископы всех православных юрисдикций, в том числе Московского патриархата, получат приглашения к участию в создании новой церкви.

По прогнозам Ростислава Павленко, конкретную дату собора Вселенский патриархат может сообщить общественности уже в начале следующей недели.

Желающие участвовать в соборе епископы прибудут в Киев: скорее всего, он пройдет в Софийском соборе XI века в центре украинской столицы, ныне являющимся историко-культурным заповедником и не использующимся ни одной православной церковью страны.

Повестку дня этого собрания сформирует представитель Вселенского патриархата, командированный для модерирования собора в Киев - по данным Би-би-си, речь, скорее всего, о митрополите Галльском Эммануиле (Адамакисе), которого называют куратором "украинского вопроса" в Константинополе. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что перед участниками собора будут стоять три первоочередные задачи: сформировать новую церковь, принять ее устав и избрать предстоятеля.

После этого новоизбранный предстоятель должен будет прибыть в Стамбул, где в рамках специальной процедуры, предусматривающей и его сослужение с Вселенским патриархом, он получит томос, подписанный всеми членами синода Константинопольского патриархата.

Именно вручение томоса можно будет считать моментом рождения независимой украинской церкви.

"Именно поэтому этот документ сейчас не показывают - потому что он является непубличным, уникальным документом, вручающимся один раз одному человеку", - терпеливо объяснял Ростислав Павленко перипетии создания новой церкви журналистам, ежащимся под проливным дождем неподалеку от резиденции Вселенского патриарха.

Когда последний журналист задал Павленко последний вопрос, он извинился: дескать, из-за нас, акул пера, вы так промокли.

Image caption Дожидаться оглашения итогов заседания синода журналистам пришлось в этот раз необычайно долго

Однако киевлянин, казалось, сиял от счастья.

"Дождь в дорогу - это к счастью", - улыбнувшись, сказал он и быстро направился к одной из узких стамбульских улочек.