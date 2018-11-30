Пресса Британии: Запад должен противостоять российским издевательствам

В обзоре британской прессы:

Россия нуждается в усиленном давлении на нее

Times публикует статью редактора журнала Economist по вопросам обороны Шашанка Джоши под говорящим заголовком "Запад должен противостоять российским издевательствам".

По мнению автора статьи, провокационное нападение российских кораблей на украинские - это испытание готовности Запада защищать своих союзников по всему миру

Джоши перечисляет возможные цели, стоящие за этой вероломной эскападой. Одной из целей российской блокады, как считает автор статьи в Times, вероятно, является принуждение Украины восстановить энерго- и водоснабжение в Крым, чтобы облегчить жизнь жителей аннексированного полуострова.

Другая возможная цель - похоронить планы Украины по созданию новой военно-морской базы в Бердянске.

Третья цель - подорвать экономику Украины, ослабить страну, таким образом заставить ее власти смягчиться, пойти на уступки в отношении будущего восточных областей на любых переговорах.

"Какими бы ни были намерения России, почему ссоры в далеких водах имеют значение для Запада? - задается вопросом Джоши. - Азов - это, в конце концов, внутреннее море Украины и России, а не международные воды. Западные военные корабли не имеют права проходить через Керченский пролив. Украина не является членом НАТО и не имеет решающего значения для экономики Европы. В торговом обороте ЕС бизнес с Украиной составляет менее 1%. Но такие аргументы не учитывают более серьезных принципов, которые поставлены на карту".

Автор статьи напоминает, что до аннексии Крыма Азовское море совместно эксплуатировалось Украиной и Россией. Так что же получается, что агрессор может свободно захватить чужую территорию, а потом, на этом основании, закрыть ранее судоходные водные пути? Тогда то, что случилось где-то на подступах к Черному морю, может повториться в Южно-Китайском море в ближайшие годы.

Западные страны должны проявить твердость, вступиться за Украину и продолжить давление на Москву, говорится далее в статье.

"И хотя господина Порошенко следует отговорить от совершения каких-либо шагов, которые помешают проведению президентских выборов в марте следующего года, его вооруженные силы заслуживают большей поддержки, - считает автор статьи. - Британия обязалась усилить свою учебную миссию и отправить в следующем году корабль Королевского флота в Черное море. США, уже отправившие в прошлом году противотанковое оружие Украине, изучают возможности дальнейшей продажи оружия. Еще более полезной была бы западная помощь военно-морскому флоту Украины, поскольку она восстанавливает "комариный флот" - небольшие, дешевые и подвижные торпедные катера".

На политическом уровне растет поддержка идеи принятия ЕС закона, эквивалентного американскому закону Магнитского, направленному на отдельных российских чиновников, которые нарушают права человека.

"Москва может преуспеть в превращении Азовского моря в российское озеро, - говорится в заключение статьи в Times. - Задача состоит в том, чтобы эти тактические победы оказались пирровыми, лишь утяжеляя дипломатические и экономические жернова на шее Путина".

В деле против Вайнштейна нашли лжесвидетельства и злоупотребления

Daily Mail рассказывает, что юристы Харви Вайнштейна предупреждают, что возбужденные против него судебные дела начинают разваливаться и, возможно, не дойдут до судов.

Юристы сообщают, что в материалах следствия выявлены признаки коррупции и лжесвидетельств. По их словам, из-за огромного внимания к обвинениям реальные доказательства не были критически изучены или даже собраны из-за призывов общественности осудить кинопродюсера.

Как пишет издание, адвокаты получили доказательства того, что одна из женщин, назвавшая себя жертвой изнасилования, в последующие годы обменивалась с Вайнштейном любовными сообщениями, что идет вразрез с ее обвинениями в насильственных действиях продюсера.

Другая предполагаемая жертва насилия, по словам юристов, цитируемых изданием, пыталась сфабриковать доказательства в поддержку своих заявлений. А еще одну следователь попросил "почистить ее телефон", который, возможно, также содержал переписку, противоречащую ее обвинениям.

Наконец, один из следователей просил свидетельницу защиты придержать ее доказательства в пользу невиновности Вайнштейна.

Как пишет DM, уже в декабре судье предстоит принять решение, будет ли в такой ситуации дело Вайнштейна рассматриваться в суде.

Супербогатые открыли охоту на космический опыт

Financial Times рассказывает о набирающем популярность туристическом тренде среди супербогатых: они хотят отправиться на Марс.

Эксперты из сервисных компаний, обслуживающих миллионеров и миллиардеров, отмечают, что их клиенты все больше заказывают не традиционный отдых на эксклюзивных курортах, но что-то уникальное, аутентичное и экспериментальное.

Впрочем, многие из них уже бороздили дно океана на подводной лодке, плыли в Антарктиду на ледоколах и чувствуют, что исчерпали лимит доступных экстремальных экспериментов на Земле. И ищут нового, необычного - того, что не испытывал еще никто.

Именно для таких людей потенциальный космический туризм стал таким манящим, ведь это не только уникально и дорого, но также предполагает проверку на выносливость самого туриста, реальный "челлендж".

По данным издания, около 600 человек, включая знаменитостей типа Брэда Питта, Тома Хэнкса и Леонардо ДиКаприо уже забронировали места на будущие туры на орбиту компании Virgin Galactic, хотя никто не знает, когда именно полеты состоятся в реальности. Правда, по данным FT, это может произойти в ближайшие несколько месяцев.

Интересно, что для тех, кто просто хочет почувствовать себя космонавтом, компания Incredible Adventures всего за 3 тысячи долларов США предлагает стать "космонавтом на день".

Банки заявляют о готовности кредитовать космических туристов, когда, наконец, это направление начнет работать, и уверены, что спрос будет не только среди супербогатых, ведь индивидуальность и уникальность все более востребована у нового поколения. Как и интерес к космосу.