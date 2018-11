СМИ России: президентов России и США разделил Керченский пролив

В обзоре российских газет 30 ноября:

"Коммерсант", "Ведомости", РБК: встречи не будет

Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным, намеченную на субботу во время саммита G20 в Аргентине. Причиной, как пишет газета "Ведомости", Трамп назвал инцидент в Керченском проливе, который Трамп оценил как российскую агрессию.

Впрочем, по замечанию "Ведомостей", экспертное сообщество в США изначально негативно восприняло идею российско-американского саммита, о котором Путин и Трамп предварительно договорились 11 ноября в Париже.

"Улучшение российско-американских отношений возможно, только когда Россия будет соблюдать нормы международного права. Это касается и Донбасса, и Сирии, и Северной Кореи, и кибербезопасности, и вмешательства в выборы", - приводят "Ведомости" слова исследователя Центра Евразии Атлантического совета Андерса Ослунда. По его мнению, в сложившейся ситуации встреча с Путиным [для Трампа] была "ужасной идеей".

Встреча с Трампом - это всегда лотерея, считает политолог Федор Лукьянов. По вопросу стратегической стабильности сотрудничество сейчас фактически невозможно, и США явно дали это понять.

Схожего мнения придерживаются и эксперты, опрошенные газетой "Коммерсант": отмена встречи не станет сильным ударом по российско-американским отношениям, пишет издание. Наоборот, после предыдущих встреч на высшем уровне эти отношения заметно обострялись.

Ведущий эксперт российского Центра актуальной политики Виктор Олевич в разговоре с "Коммерсантом" отметил, что для Дональда Трампа каждая встреча с Владимиром Путиным является минусом в условиях внутриполитического кризиса в США. "Каждый раз, когда Трамп встречается с российским президентом, по возвращении в Вашингтон он становится объектом нападок и достаточно агрессивной критики - как со стороны СМИ, так и со стороны политической оппозиции, которая обвиняет его в том, что президент якобы сдает американские позиции в угоду интересам Российской Федерации", - считает политолог.

По мнению эксперта, при наличии "явных минусов" встреча с Владимиром Путиным не могла принести Трампу никаких договоренностей, которые он мог бы "показать американскому народу как свое достижение для оправдания таких встреч".

Отмена переговоров в Аргентине вряд ли повлияет на отношения России и США, соглашается аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс, мнение которого приводит РБК.

"Путин может воспринять отмену встречи как личное оскорбление или очередное доказательство слабости Трампа, однако, полагаю, что он [Путин] и так знает, что Трамп не способен реализовывать собственную политику в отношении России", - объяснил аналитик.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, все это не означает, что президенты не встретятся в ближайшем будущем. "Возможно, американский президент не готов в данный момент к переговорам, понимает, то придется на них брать обязательства, которые он не сможет выполнить. У него же до сих пор логика бизнесмена", - считает Мартынов.

"Ведомости": консолидация протеста

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии свежего номера пишет о новой стратегии, которую обнародовал оппозиционный политик Алексей Навальный: он намерен консолидировать протестные голоса, чтобы лишить "Единую Россию" монополию на власть.

"Ведомости" считают, что фактически Навальный делает попытку упорядочить спонтанное протестное голосование осени 2018 года, которое привело к поражению кандидатов в четырех регионах страны и вызвало нервную реакцию кураторов выборов в Москве.

Эта стратегия также напоминает стратегию сторонников политика на парламентских выборах 2011 года, когда прозвучал призыв голосовать за любую партию, кроме "Единой России". В результате этого КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР значительно улучшили свои результате, отмечает издание.

Этот план Навальный предлагает опробовать и на выборах в Москве и Санкт-Петербурге осенью следующего года: не распылять голоса между кандидатами от оппозиции, а организованно голосовать за одного из них. Управляемость и соглашательство системной оппозиции он объясняет доминированием партии власти, а получив больше голосов, "она [системная оппозиция] быстро перестанет быть такой уж трусливой".

По мнению политолога Александра Пожалова, план Навального может сработать, но для этого уровень политизации раздраженного действиями власти общества должен сохраниться на столь же высоком уровне. А это, с учетом долгосрочного тренда роста социального пессимизма, вполне вероятно, допускает эксперт.

"В любом случае все это может повысить градус неопределенности будущих кампаний, что само по себе должно раздражать Кремль, - считают "Ведомости". - Даже если это окажется единственным результатом стратегии, Навальный сможет записать кремлевский невроз в счет своих побед".

Forbes: рейтинг процветания

Россия заняла 96 место (между Кенией и Руандой) в мировом рейтинге Legatum Prosperity Index, который ежегодно готовит Legatum Institute. В так называемый "рейтинг процветания", рассказывает журнал Forbes, в этом году вошло 149 стран. Авторы сравнивают страны по 9 критериям: уровню развития экономики, бизнес-среды, эффективности госуправления, по уровню образования, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по критериям развития социального капитала и экологической среды.

Лучшую позицию Россия занимает по критерию образования - здесь она стоит на 22-м месте. Самая большая слабость - это система госуправления, по которой Россия находится аж на 124-м месте, и уровень личной свободы — страна стоит в шести шагах от конца рейтинга, на 143-м месте. Хуже, чем в России, ситуация с персональной свободой обстоит только в Мавритании, Алжире, Йемене, Судане, Афганистане и Египте.

Место в любом рейтинге зависит от критериев оценки, так что говорить, что Россия хуже или лучше кого-то, нужно с оговорками, считает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. "В одних рейтингах, - например, рейтинге развитых стран, который делал Bloomberg, - упор делается на свободу экономической деятельности. В других - на уровень образования и свободы самовыражения. По ним уровень развития может быть очень разным, это нужно иметь в виду", - объясняет он.

Так, например, в рейтинге Doing Business Россия занимает 31 место, в то время как субрейтинге Legatum Institute по критерию развития бизнес-среды - 60-ю строчку. А в рейтинге Freedom in the World, оценивающем уровень политических и гражданских свобод, Россия заняла в 2017 году 180-е место.

"Нужно учитывать и эффект низкой базы. В предыдущие годы были гигантские геополитические риски, было страшно, что начнется война. А после встречи Путина и Трампа в этом году все-таки есть ощущение, что хуже уже не будет", - говорит LIFA, эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Несмотря на такое скромное место (96-е), по сравнению с прошлыми годами позиции России улучшились, отмечает Forbes Так, в 2017 году страна заняла в рейтинге 99-е место, а еще 10 лет назад, в 2007 году - 108-е место. Россию обогнали в этот раз такие страны, как Индия, Турция, Сальвадор, Иордания, Непал, Беларусь и Гватемала. При этом Россия опередила в рейтинге, например, Украину, Египет и Тунис.

По словам Владимира Рожанковского, Иордания и Индия - достойные страны, но вот то, что Россия отстает от Гватемалы, это "слегка позорно".

"Известия": сколько стоит красивый номер

Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства, выход которого запланирован на осень 2019 года сейчас готовит Минэкономразвития. Об этом рассказывает газета "Известия".

Однако, пока еще не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, поступающих на продажу. В этом случае в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первый вариант - абсолютно все автономера выставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй - лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Еще один вариант - покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

Впрочем, отмечают "Известия", купить желаемую комбинацию букв и цифр для машины можно и сейчас - есть несколько схем. Самая распространенная - через приобретение подержанного автомобиля с удачным номером. То есть гражданин находит машину с желаемой комбинацией букв и цифр, договаривается с ее владельцем, покупает авто, оставляет номер себе, а машину продает обратно ее хозяину.

Найти автовладельца с желаемым знаком можно в интернете. Для этого есть специальные сайты, которые поисковики выдают при первом запросе. "Известия" ознакомились с ними. Расценки варьируются от 20 тыс. рублей до 3 млн. Одними из самых дешевых оказались номера, которые начинаются на цифру 0. Их стоимость до 100 тыс. рублей. Самыми дорогими - с буквами ХХХ (3 млн рублей), более доступны комбинация ААА (от 1 млн рублей) и ООО (от 200 тыс. рублей).

Из комбинаций цифр самая высокая стоимость у московского номера 777 с кодом региона также 777 — 965 тыс. рублей. Точно такой же номер, но еще и с буквами ХАМ обойдется уже в 1,2 млн рублей. Цифры 666, 444, 999, 555 и 111 с произвольными буквами стоят не больше 300 тыс. рублей.

Бизнес по продаже красивых номерных знаков остается в "серой" зоне, прокомментировал "Известиям" руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Эксперт подтвердил газете, что стоимость красивого номера может достигать 3 млн рублей, а сам рынок он оценил в десятки миллиардов рублей.

Обзор подготовил Олег Савин , Служба мониторинга Би-би-си