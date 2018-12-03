"Деньги были, деньги будут": почему российские регионы не платят долги

Правообладатель иллюстрации Elena Kenunnen/TASS Image caption Бюджеты регионов могут избежать проблем за счет долгов перед поставщиками

Российские регионы пытаются расплатиться по долгам перед федеральным бюджетом и банками. Иногда для этого приходится не платить бизнесу.

Региональные власти задолжали компаниям-поставщикам товаров и услуг 34 млрд рублей по данным на конец августа, подсчитали в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".

Это деньги, которые в большинстве своем не получил российский бизнес за услуги, оказанные областным и муниципальным властям.

Большая часть долга приходится на муниципалитеты.

Почему так происходит?

Проблема актуальна прежде всего для 10 регионов, где долг перед поставщиками на конец августа этого года составлял более миллиарда рублей.

Русская служба Би-би-си направила запросы в министерства финансов этих регионов, а также в несколько компаний, которым регионы должны, и ожидает ответа.

Регионы с кредиторской задолженностью более 1 млрд рублей

Регионы Долг на 1 сентября 2018 года Забайкальский край 3,4 млрд рублей Курганская область 2,8 млрд рублей Хакасия 2,7 млрд рублей Ярославская область 2,6 млрд рублей Марий Эл 1,7 млрд рублей Якутия 1,6 млрд рублей Ульяновская область 1,6 млрд рублей Саратовская область 1,3 млрд рублей Ингушетия 1,3 млрд рублей Северная Осетия - Алания 1,2 млрд рублей

Долги перед бизнесом регионы резко увеличили в конце прошлого года и в начале этого. В последние месяцы эта задолженность немного снизилась.

Долги сосредоточены в нескольких регионах и для многих из них носят уже хронических характер, объясняет Александр Шураков, младший директор "Эксперт РА". "Деньги были, деньги будут, денег пока нет, поэтому подождите", - объясняет логику местных администраций Шураков из "Эксперт РА".

Саратовская область, к примеру, должна подрядчикам 1,3 млрд рублей по данным на 1 сентября. В минфине региона Би-би-си уточнили, что этот долг образовался из-за "кризисных явлений" в экономике в 2009-2011 годах и 2013-2015 годах. Из-за этого доходы бюджета снизились и денег стало не хватать.

Правительству региона удалось сократить этот долг с 1 января 2017 года по 1 октября 2018 года более чем в два раза. Поставщикам коммунальных услуг в области должны 262,2 млн рублей, а поставщикам товаров и услгу - 539 млн рублей. По заработной плате задолженностей в регионе нет, сообщили в министерстве финансов. Полностью долги регион собирается погасить к концу 2020 года.

Аналитик агентства Елена Анисимова считает, что за счет долга перед поставщиками услуг регионы могут избежать дефолта по основным долгам - перед федеральным бюджетом. Долги возникают в основном перед частными компаниями, так как регионы не могут позволить себе задерживать зарплаты служащим или отчисления в негосударственные фонды, объясняет она.

Регионы могут "придерживать платежи, чтобы оптимизировать расходы по обслуживанию долга", говорит аналитик Moody's Семен Исаков.

Кто должен больше всех

По данным на 1 сентября самая большая кредиторская задолженность у Забайкальского края. Регион задолжал подрядчикам более 3,3 млрд рублей, из которых примерно 1,8 млрд рублей приходится на бюджет региона, а остальное на муниципалитеты.

Судя по данным iMonitoring, которые собирает данные из консолидированных бюджетов регионов, Забайкальский край сокращает долги перед подрядчиками - к примеру, в августе прошлого года их объем был на 1 млрд рублей больше.

Однако задолженность уже несколько лет остается высокой. А в картотеке арбитражных судов можно найти десятки дел против муниципалитетов Забайкальского края. Поставщики продуктов и жилищно-коммунальных услуг, различные охранные предприятия пытаются получить с государственных учреждений в различных городах края по несколько десятков тысяч рублей.

Шураков объясняет это тем, что в регионе не очень развита экономика, а крупных налогоплательщиков тут немного. Такая же ситуация, по его словам, и в Курганской области.

Совсем иная ситуация в Якутии: за год с мая 2017 по май 2018 года кредиторская задолженность региона выросла с 58 млн рублей до 5,5 млрд. В июне этого года регион начал гасить задолженность и в августе она упала до 1,6 млрд рублей.

Произошло это потому, что в регионе сократился объем дотаций из федерального бюджета и снизились поступления от налога на прибыль, объясняет Шураков. "План по налоговым поступлениям не сошелся с фактом по не зависящим от них причинам", - соглашается Анисимова.

Похожая ситуация и в Хакасии: в августе долг тут составлял почти 2,8 млрд рублей, а в августе 2017 года - почти 4,2 млрд. Основные налогоплательщики в регионе - это угольные компании, алюминиевая компания "Русал" и Саяно-Шушенская ГЭС. В течение нескольких лет поступления в бюджет от угольщиков были небольшими, а при этом расходы региона росли, объясняет Шураков. Например, приходилось повышать зарплаты бюджетникам в рамках "майских указов" президента Владимира Путина от 2012 года.

Есть ли риски?

Бюджетный кризис, который бушевал в российских регионах в том году, практически закончился, написали ранее эксперты РАНХиГС. В этом году можно рассчитывать на рекордный прирост поступлений в региональные бюджеты, утверждали они.

Но рост этот связан с изменениями в налоговом законодательстве и высокими ценами на нефть. Оба эти фактора временные.

Общий объем долгов российских регионов снизился с 2,3 трлн рублей до чуть более 2,1 трлн рублей, следует из данных Счетной палаты. Согласно отчету ведомства, российские регионы активно заменяют дорогие банковские кредиты на сверхдешевые бюджетные кредиты - по ставке 0,1%.

Высокая кредиторская задолженность для федерального бюджета не представляет опасности, но на региональном уровне может вызвать проблемы.

По словам Анисимовой, региональные заказы от государства для местного бизнеса являются крупными и отказаться от них бизнесмены не могут.