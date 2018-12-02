Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У многих регги прочно ассоциируется с именем Боба Марли

Музыкальное направление регги, возникшее на Ямайке в 60-е годы, недавно пополнило список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО как международное культурное сокровище, которое нужно всячески охранять и пропагандировать.

Включение регги в список ЮНЕСКО совпало с десятилетним юбилеем самого списка - это сравнительно новое направления деятельности ООН по охране нематериальных объектов культуры.

Впрочем, если с музыкальной ямайской традицией все понятно - в конце концов этот музыкальный стиль, благодаря таким звездам как Боб Марли и Джимми Клифф, давно стал мейнстримом - то другие культурные жемчужины, попавшие в список, могут вызвать у вас неподдельное удивление.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эта каталонская традиция существует несколько сотен лет

Каталонские кастели - "башни из людей"

Пирамиды с участием живых людей - традиционный атрибут праздников и фестивалей в испанском регионе Каталония. Целые команды соревнуются в скорости построения и высоте сооружения.

"Человеческие башни" могут достигать высоты 10-этажного дома, и в них участвуют абсолютно все - мужчины, женщины и дети.

Первые упоминания о кастелях встречаются в документах XVIII века, но возможно, эта забава намного старше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Берегитесь мяча - он может лететь со скоростью автомобиля

Хёрлинг - спорт кельтов

Хёрлингу 4000 лет. Сегодня он сохранился преимущественно в Ирландии и в 2018 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это нечто среднее между футболом, хоккеем и регби. Для игры в хёрлинг используют деревянные клюшки, мяч и ворота. По мячу можно бить клюшками, ногами, а также ловить его руками.

При хорошем ударе по мячу он может лететь со скоростью 150 км. в час.

Правообладатель иллюстрации Turkish Ministry of Tourism Image caption Убьет ли мобильный телефон древнюю традицию общения посредством свиста

Турецкий "язык птиц"

Жители деревень на черноморском побережье на севере Турции используют весьма изощренную систему свиста, с помощью которого они общаются на большом расстоянии.

Неудивительно, что в век мобильных телефонов такое средство коммуникации оказалось под угрозой исчезновения. Оно было внесено в список ЮНЕСКО в 2017 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вращение пиццы по-неаполитански также стало предметом заботы со стороны ЮНЕСКО

Неополитанская пицца

Здесь не имеется в виду само блюдо по названием пицца - речь о кулинарной традиции ее приготовления, тесно связанной с итальянским городом Неаполь.

По данным ЮНЕСКО, в Неаполе живут и работают более 3000 пиццайоло - мастеров приготовления пиццы. Свои кулинарные секреты они передают тем же методом, что и в средние века: подмастерья наблюдают за тем, как работают маэстро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Система правления гадаа до сих пор частично практикуется народом оромо

Племенная система управления

Народ оромо - этническая группа в Эфиопии - до сих пор сохранил систему управления, которую создали их предки и которая называется гадаа.

Эта система подразумевает, что должность старейшины - сменяемая. Человек, в настоящий момент облеченный властью, регулирует политическую, экономическую, социальную и религиозную жизнь общины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Козы и люди совместно пользуются деревьями аргании

Козы, лазающие по деревьям, и семена аргании

Аргановое масло очень ценится у любителей здорового образа жизни и особенно у женщин, которые хотят придать своим волосам блеск и шелковистость. А добывается это масло из плодов аргании - дерева, растущего в Марокко.

При этом особо ценятся семена, которые прошли "обработку" у коз. Животные с легкостью забираются на ветви деревьев и поедают плоды. Затем, конечно, плоды и семена аргании проходят через пищеварительный тракт и выходят наружу.

Такая очистка семян от мякоти упрощает работу людей, к тому же знатоки утверждают, что пройдя через козий желудок, семена приобретают дополнительные полезные качества.

Весь процесс производства арганового масла, включая козий этап, был внесен в список наследия ЮНЕСКО в 2014 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Народ калашей в Пакистане исповедует язычество и считает себя потомками воинов Александра Македонского

Сури Жагек (наблюдение за солнцем)

Сури Жагек - это метеорологическая и астрономическая практика, основанная на наблюдении за расположением солнца, луны и звезд по отношению к местной топографии. Эта традиция присуща калашам - немногочисленному коренному пакистанскому народу, который исповедует язычество.

Сопоставляя положение небесных светил, калаши определяют время уборки урожая, религиозных праздников и иных значимых календарных событий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди ныряльщиц острова Чечжудо встречаются и очень пожилые женщины

Корейские ныряльщицы хэнё

На острове Чечжудо в Южной Корее существует давнее сообщество женщин-ныряльщиц хэнё.

Женщины погружаются на глубину 10-20 метров без какого-либо специального оборудования и находятся под водой по 2-3 минуты, собирая морепродукты.

Некоторые ныряльщицы продолжают спускаться в глубины до 80 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Китае по-прежнему широко применяются счеты

Китайские счеты

Хотя о происхождении самих счетов до сих пор идут споры, никто не ставит под сомнение тот факт, что китайцы достигли совершенства в использовании этого древнего арифметического инструмента.

Благодаря методу чжусуань на таких счетах можно не только выполнять простейшие арифметические действия вроде сложения или вычитания, но и проделывать более сложные математические операции. Надо только знать легкозапоминающиеся устные формулы, которые передаются из поколения в поколение.

Метод чжусуань по-прежнему изучается и используется в Китае.