Камерун потерял право проведения Кубка Африки по футболу: плохо готовились

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году сборная Камеруна выиграла Кубок Африки, обыграв в финале Египет

За полгода до начала Кубка африканских наций по футболу - самого престижного спортивного турнира на континенте - Африканская конфедерация футбола (КАФ) решила сменить страну-хозяйку, поскольку Камерун не выполнил ряд требований, и прогресса в подготовке кубка не наблюдается.

Решение было принято после мучительного 10-часового пленарного совещания в Гане.

В этом году такая же история произошла с чемпионатом Африки по футболу (он проходит раз в два года) - турнир отняли у Кении, которая не справилась с подготовкой, и передали Марокко.

В 2019 году Кубок африканских наций будет впервые проведен в июне и июле, и впервые в нем примут участие 24 сборные, а не 16, как раньше. До сих пор турнир, пользующийся бешеной популярностью на континенте, проводился в феврале.

Перенести турнир на более позднее время невозможно из-за контрактных обязательств, заявила конфедерация.

Новую страну-организатора Африканская конфедерация футбола выберет до Нового года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Матчи Кубка Африки смотрят более полумиллиарда телезрителей

Еще в 2017 году президент КАФ Ахмад Ахмад предупреждал камерунских чиновников, что стране еще надо будет доказать свою способность провести у себя Кубок Африки и что если подготовка будет отставать от графика, Камеруну грозят санкции.

Однако в августе этого года глава оргкомитета Кубка-2019 нигериец Амажу Пинник с уверенностью заявлял, что никто не отберет у Камеруна этот турнир.

По сведениям Би-би-си, принять у себя Кубок африканских наций через полгода готовы Марокко, ЮАР и Египет. КАФ заявляет, что в будущем Камерун будет вновь рассматриваться как серьезный кандидат.

Кубок африканских наций проводится с 1968 года, в последние десятилетия - с периодичностью раз в два года.

Не раз турнир приходилось переносить - например, в 2015 году из-за вспышки эболы Марокко отказалось принимать у себя футболистов из затронутых эпидемией стран, и кубок был перенесен в Экваториальную Гвинею. Из-за гражданской войны Ливия не смогла провести у себя Кубок Африки в 2011 году.