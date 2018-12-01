"Це дебилизм". Что происходит в поездах, едущих из России на Украину

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Объявление о запрете на въезд российских мужчин от 16 до 60 лет на Украину было неожиданным: многие к тому времени купили билеты и были на пути к родственникам и друзьям. Корреспондент Би-би-си сел на уходивший в пятницу поезд поезд Москва-Львов, чтобы посмотреть, что происходило на границе в ночь на субботу.

"Чай, кава!" Поезд 073 Украинских железных дорог во Львов отправляется из Москвы полупустым.

"Шоколадки, три за 100 рублей, белая, горькая, пористая, портативные зарядки!" - перед отправлением этот международный поезд немного напоминает пригородную электричку.

Женщины раскладывают еду, мужчины ругаются с продавцом, у которого они в прошлую поездку купили неработающую зарядку.

Поезд трогается. Становится понятно, что свободные места так и не заполнились. В титане горит живой огонь, проводница маленькой лопаткой закидывает в печку угли.

Это поезд, который отправляется из Москвы днем в пятницу и приезжает во Львов уже в субботу днем. Это довольно удобный маршрут для тех, кто хочет провести во Львове или Киеве выходные.

Media playback is unsupported on your device Москвичи и Киевляне о запрете на въезд на Украину

Но в эту пятницу вагоны почти пустые. В переговорах между собой пограничники обсуждают традиционное затишье в этот низкий сезон перед новым годом. По всей видимости, в этом году вагоны в начале декабря пустеют еще больше, чем обычно.

"Я езжу из Москвы в Киев пять лет, и в этот вечер с пятницы на субботу в первый раз в вагоне было достаточно много пустых мест", - говорит пассажирка другого ночного поезда Москва - Одесса.

"Нацики бегали"

В плацкартном вагоне поезда Москва-Львов мало мужчин, все они говорят в основном по-украински. Большинство мужчин запретного возраста направлялось в российский Брянск и до границы с Украиной не доехало.

Однако почти у каждого, кто едет в этом поезде, есть своя семейная история. Все они сходятся в том, что родственники, мужья и родители теперь будут разделены ограничениями на въезд.

"Муж родился в Черновцах. Я ездила к его родне, и еще в 90-е там были корни всего этого. Нацики уже тогда бегали... Ну что, разве не так?" - говорит одна из пассажирок, россиянка, которая едет до Брянска.

Называть свое имя она отказалась. Ее мужу уже исполнилось 60 лет, сыну сейчас 26.

"Муж хотел сыну показать Карпаты. Теперь уже, наверное, не покажет", - говорит она.

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Многие украинцы в поезде и вовсе не слышали о запрете на въезд для россиян на Украину.

"Ну конечно, це дебилизм, извините за такие слова", - одна из пассажирок из Украины сравнивает неожиданный запрет с другим решением властей, которое вызывает протесты в Западной Украине: законом о пошлинах на машины с еврономерами.

Граница проходит практически незаметно. Российские таможенники встречают пассажиров этого поезда около 9 вечера в Брянске, многие еще не спят. Пограничники спрашивают, что в сумках. Пассажиры привычно отвечают: "Личные вещи".

"Какие личные вещи? У каждого свои личные вещи. Может быть личная одежда, а может быть личный пистолет", - допытывается один из пограничников, осматривая сумку.

Украинскую границу пересекаем в полпервого ночи в практически спящем составе. В нашем вагоне с поезда никого не сняли.

Российских мужчин призывного возраста и раньше снимали с поездов, если они не могли доказать пограничникам цель своего визита.

Шансов нет

"Я украинка по национальности, уроженка города Новоград-Волынский. У меня остался там отец, он - военнослужащий, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид. Также у меня осталось там двое сестер, племянники, могила моей матери. Мне жаль, что я не имею возможности часто ездить", - говорит Елена, пассажирка поезда Москва-Львов.

Последний раз она была на Украине еще до событий на Майдане в 2014 году. Сейчас она по совету друзей не стала брать с собой мужа.

"У меня муж тоже учился в городе Новоград-Волынский, но я поехала одна. Мне отсоветовали брать с собой мужчину - на всякий случай", - говорит она.

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Проблемы с пересечением границы возникали и у женщин.

"Меня в прошлый раз уже развернули в конце ноября. Мне не хватило 10 дней до новых 90 дней", - рассказывает женщина, которая едет из России в родительский дом в Конотопе.

"Я провожу лето с внучкой в Конотопе - в конце августа мы вернулись, и после этого трех месяцев не прошло, - говорит она. - Я была в Конотопе, но ко мне приставили офицера и отправили обратно".

"Мужчина пришел к поезду в Москве, развернулся и ушел, - рассказывает проводник поезда Москва-Одесса. - Спросил меня, если ли шанс проехать. Я ему сказал, что нет".

Правда, он, как и другие проводники, не смог сказать, пришлось ли хоть одному мужчине вернуться от границы в первый день запрета.

В основном люди просто отказываются от поездок, говорит одна из проводниц: "Все знают. Никто не хочет рисковать".

За сутки, прошедшие с момента объявления об ограничениях на въезд, на Украину не пустили около 100 россиян, рассказал в субботу спикер Госпогранслужбы Украины Александр Демченко.