Джордж Буш-старший: жизнь в фотографиях
Джордж Герберт Уокер Буш скончался на 95-м году жизни. Жизнь Буша-старшего, бывшего директора ЦРУ, вице-президента США и 41-го президента страны - в фотогалерее Би-би-си.
Джордж Буш-старший родился в 1924 году. Со своей будущей женой Барбарой Пирс он познакомился на танцах в 1941 году. Бушу тогда было 17 лет, Пирс - 16. Спустя четыре года они поженились. Джордж и Барбара Буш пробыли вместе 73 года. В апреле этого года она умерла.
Карьерный рост Буша был быстрым. Его политическая карьера началась в середине 1960-х годов с места в Палате представителей. В 1976 году, после нескольких лет службы на различных дипломатических должностях при президенте Ричарде Никсоне, следующий президент США Джеральд Форд назначил Буша директором ЦРУ.
Буш участвовал в президентских выборах в 1980 году, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. Рейган назначил его вице-президентом США, на этом посту Буш проработал до 1989 года.
В 1988 году Буш снова участвует в выборах президента и побеждает. В январе 1989 года Рейган передал ему свои полномочия.
Наибольшие успехи Буш совершил в области внешней политики. Некоторые эксперты приписывают ему восстановление международного авторитета США и залечивание ран войны во Вьетнаме.
Предшественник Буша Рональд Рейган называл СССР "империей зла". Однако в период президентства Буша отношения США с Советским Союзом и его лидером Михаилом Горбачевым потеплели.
Главным событием в области внешней политики в период президентсва Буша стала война в Персидском заливе, которая закончилась победой международной коалиции во главе с США.
Во время президентской кампании 1992 года рейтинг Буша среди населения упал из-за его внутренней политики, в том числе из-за повышения налогов. В результате президентом страны стал Билл Клинтон.
Однако после ухода Буша с поста президента США сеймья Бушей продолжила заниматься политикой. Его сын, Джордж Буш-младший был избран президентом в 2000 году и занимал этот пост два срока подряд.
Буш-старший продолжал играть активную роль в общественной жизни США. В 2011 году Барак Обама, возглавлявший тогда страну, наградил его орденом Свободы.
В апреле 2018 года Барбара Буш умерла в возрасле 92 лет. На следующий день после ее похорон Буша-старшего госпитализировали из-за пониженного артериального давления.
На похоронах Барбары Буш, которые прошли в Хьюстоне, Буша-старшего сфотографировали с тремя бывшими президентами США - собственным сыном, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а также с их супругами. На сделанном снимке также присутствует жена действующего президента США Меланья Трамп. Сам Дональд Трамп на церемонию не приехал.
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