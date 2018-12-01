Джордж Буш-старший: жизнь в фотографиях

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Джордж Герберт Уокер Буш скончался на 95-м году жизни. Жизнь Буша-старшего, бывшего директора ЦРУ, вице-президента США и 41-го президента страны - в фотогалерее Би-би-си.

Джордж Буш-старший родился в 1924 году. Со своей будущей женой Барбарой Пирс он познакомился на танцах в 1941 году. Бушу тогда было 17 лет, Пирс - 16. Спустя четыре года они поженились. Джордж и Барбара Буш пробыли вместе 73 года. В апреле этого года она умерла.

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Карьерный рост Буша был быстрым. Его политическая карьера началась в середине 1960-х годов с места в Палате представителей. В 1976 году, после нескольких лет службы на различных дипломатических должностях при президенте Ричарде Никсоне, следующий президент США Джеральд Форд назначил Буша директором ЦРУ.

Правообладатель иллюстрации White House Image caption Президент Форд во время встречи с директором ЦРУ Бушем в Овальном кабинете Белого дома, 1976 год

Буш участвовал в президентских выборах в 1980 году, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. Рейган назначил его вице-президентом США, на этом посту Буш проработал до 1989 года.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Вице-президент США Джордж Буш (в центре) и Рональд Рейган (второй справа) в Белом доме, 1981 год

В 1988 году Буш снова участвует в выборах президента и побеждает. В январе 1989 года Рейган передал ему свои полномочия.

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Наибольшие успехи Буш совершил в области внешней политики. Некоторые эксперты приписывают ему восстановление международного авторитета США и залечивание ран войны во Вьетнаме.

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Предшественник Буша Рональд Рейган называл СССР "империей зла". Однако в период президентства Буша отношения США с Советским Союзом и его лидером Михаилом Горбачевым потеплели.

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Главным событием в области внешней политики в период президентсва Буша стала война в Персидском заливе, которая закончилась победой международной коалиции во главе с США.

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Во время президентской кампании 1992 года рейтинг Буша среди населения упал из-за его внутренней политики, в том числе из-за повышения налогов. В результате президентом страны стал Билл Клинтон.

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Однако после ухода Буша с поста президента США сеймья Бушей продолжила заниматься политикой. Его сын, Джордж Буш-младший был избран президентом в 2000 году и занимал этот пост два срока подряд.

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Буш-старший продолжал играть активную роль в общественной жизни США. В 2011 году Барак Обама, возглавлявший тогда страну, наградил его орденом Свободы.

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В апреле 2018 года Барбара Буш умерла в возрасле 92 лет. На следующий день после ее похорон Буша-старшего госпитализировали из-за пониженного артериального давления.

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На похоронах Барбары Буш, которые прошли в Хьюстоне, Буша-старшего сфотографировали с тремя бывшими президентами США - собственным сыном, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а также с их супругами. На сделанном снимке также присутствует жена действующего президента США Меланья Трамп. Сам Дональд Трамп на церемонию не приехал.

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