Джордж Буш-старший: жизнь в фотографиях

  • 1 декабря 2018
A portrait of American politician George Herbert Walker Bush, the 41st President of the United States, in the Oval Office, Washington, D.C., 1991. Правообладатель иллюстрации Getty Images

Джордж Герберт Уокер Буш скончался на 95-м году жизни. Жизнь Буша-старшего, бывшего директора ЦРУ, вице-президента США и 41-го президента страны - в фотогалерее Би-би-си.

Джордж Буш-старший родился в 1924 году. Со своей будущей женой Барбарой Пирс он познакомился на танцах в 1941 году. Бушу тогда было 17 лет, Пирс - 16. Спустя четыре года они поженились. Джордж и Барбара Буш пробыли вместе 73 года. В апреле этого года она умерла.

буш с женой Правообладатель иллюстрации AFP

Карьерный рост Буша был быстрым. Его политическая карьера началась в середине 1960-х годов с места в Палате представителей. В 1976 году, после нескольких лет службы на различных дипломатических должностях при президенте Ричарде Никсоне, следующий президент США Джеральд Форд назначил Буша директором ЦРУ.

Президент Форд Правообладатель иллюстрации White House
Image caption Президент Форд во время встречи с директором ЦРУ Бушем в Овальном кабинете Белого дома, 1976 год

Буш участвовал в президентских выборах в 1980 году, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. Рейган назначил его вице-президентом США, на этом посту Буш проработал до 1989 года.

A cabinet meeting in the family quarters of the White House, Washington DC. From left to right: James Baker, Edwin Meese, Vice-President George HW Bush, Reagan and Caspar Weinberger, 1 Apr 1981 Правообладатель иллюстрации Hulton Archive
Image caption Вице-президент США Джордж Буш (в центре) и Рональд Рейган (второй справа) в Белом доме, 1981 год

В 1988 году Буш снова участвует в выборах президента и побеждает. В январе 1989 года Рейган передал ему свои полномочия.

Former US President Ronald Reagan greets newly-inaugurated President George H W Bush as first lady Barbara Bush applauds during Bush's swearing-in ceremony, 20 January 1989, in Washington, DC. Правообладатель иллюстрации Orlando Sentinel/Getty Images

Наибольшие успехи Буш совершил в области внешней политики. Некоторые эксперты приписывают ему восстановление международного авторитета США и залечивание ран войны во Вьетнаме.

George HW Bush wife Barbara in Tiananmen Square in Beijing during a visit to China IN 1989 Правообладатель иллюстрации Diana Walker/Time Life Pictures/Getty Images

Предшественник Буша Рональд Рейган называл СССР "империей зла". Однако в период президентства Буша отношения США с Советским Союзом и его лидером Михаилом Горбачевым потеплели.

George Bush Snr with Mikhail Gorbachev, 03/12/1989 Правообладатель иллюстрации AFP

Главным событием в области внешней политики в период президентсва Буша стала война в Персидском заливе, которая закончилась победой международной коалиции во главе с США.

George HW Bush celebrating Thanksgiving with the troops in Saudi Arabia during Desert Shield, November 22, 1990 Правообладатель иллюстрации Presidential Library

Во время президентской кампании 1992 года рейтинг Буша среди населения упал из-за его внутренней политики, в том числе из-за повышения налогов. В результате президентом страны стал Билл Клинтон.

George HW Bush (L) greets President-elect Bill Clinton (R) upon his arrival 20 January, 1993 to the White House in Washington Правообладатель иллюстрации AFP

Однако после ухода Буша с поста президента США сеймья Бушей продолжила заниматься политикой. Его сын, Джордж Буш-младший был избран президентом в 2000 году и занимал этот пост два срока подряд.

George W Bush and his father George HW Bush wave to the crowd before the Texas Rangers host the San Francisco Giants in Game Four of the 2010 MLB World Series at Rangers Ballpark in Arlington on October 31, 2010 in Arlington, Texas. Правообладатель иллюстрации Getty Images

Буш-старший продолжал играть активную роль в общественной жизни США. В 2011 году Барак Обама, возглавлявший тогда страну, наградил его орденом Свободы.

US President Barack Obama presents the 2010 Medal of Freedom to former President George HW Bush in this February 15, 2011 Правообладатель иллюстрации AFP

В апреле 2018 года Барбара Буш умерла в возрасле 92 лет. На следующий день после ее похорон Буша-старшего госпитализировали из-за пониженного артериального давления.

Former US President George H W Bush accompanied by former US First Lady Barbara Bush, during the evening session of the 2000 Republican National Convention in Philadelphia's First Union Center 31 July, 2000. Правообладатель иллюстрации Getty Images

На похоронах Барбары Буш, которые прошли в Хьюстоне, Буша-старшего сфотографировали с тремя бывшими президентами США - собственным сыном, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а также с их супругами. На сделанном снимке также присутствует жена действующего президента США Меланья Трамп. Сам Дональд Трамп на церемонию не приехал.

Former US Presidents and former US first ladies Laura Bush, George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, and US first lady Melania Trump posed with former US President George HW Bush at the funeral of former first lady Barbara Bush in Houston, Texas. Правообладатель иллюстрации Office of George H W Bush/REUTERS

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