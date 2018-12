В США с эфира сняли песню 40-х годов. Решили, что она оскорбляет движение #MeToo

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эта песня была написана в сороковые годы и получила "Оскара" за лучшую оригинальную песню (фильм "Дочь Нептуна")

Песня Baby It's Cold Outside ("Детка, на улице холодно") уже более полувека традиционно звучит в рождественский период в универмагах Соединенных Штатов и многих других стран. Но радиостанция в Кливленде, штат Огайо, решила снять ее с эфира в ответ на жалобы некоторых слушателей.

Слушателям не понравились кое-какие строчки в тексте песни, которые, по их мнению, бросают вызов принципам движения #MeToo в защиту женщин, подвегшихся насилию.

Гленн Андерсон, ведущий радиостанции Star 102, написал в "Твиттере", что хотя песня и была написана в другую историческую эпоху, ее текст кажется сейчас морально ущербным.

"Мир, в котором мы живем, в высшей степени чувствителен к таким темам, а люди легко обижаются. Но в мире, где движение #MeToo наделило женщин голосом, которого они достойны, эта песня не имеет права на существование", - написал Гленн.

Однако опрос, проведенный на странице радиостанции в "Фейсбуке", показал, что подавляющее большинство слушателей не поддерживает этот запрет. Результат можно увидеть ниже:

А ведь когда-то, пишет газета Washington Post, эта песня была гимном прогрессивной женщины. Так в чем же дело?

"Детка, на улице холодно" была написана Фрэнком Лёссером еще в сороковые годы прошлого века, ее пело множество известных исполнителей, среди которых Леди Гага, Том Джонс, Майкл Бубле, а также актеры Уилл Феррелл и Зои Дешанель, спевшие ее в фильме "Эльф".

Песня появилась в кинокартине "Дочь Нептуна", вышедшей в прокат в 1949 году, и годом позже даже получила "Оскара" за лучшую песню к фильму.

Текст песни - это диалог между мужчиной и женщиной, часто она исполняется на два голоса.

Сюжет песни - о том, как мужчина пытается уговорить свою подругу не уходить, поскольку на улице ужасная погода, и остаться у него до утра, а она отказывается: "Я должна идти (Но детка, за окном так холодно). Нет-нет, я должна идти (Но детка, там так холодно)".

Критики посчитали эту сцену неприемлемой в наше время. Но особенно их возмутили следующие слова: "Скажи, что в этом напитке? (Такси в это время не поймать!)". Они решили, что мужчина подсыпал своей подруге в бокал снотворное, чтобы ее усыпить и изнасиловать.

Другие, впрочем, указывают, что фраза "Скажи, что в этом напитке?" (Say what's in this drink?) в 30-е годы имела совершенно другое значение, и что смысл песни сложнее, чем кажется на первых взгляд.

"Как я от этого устал, - пишет актер Йен Киркмэн. - "Скажи, что в этом напитке" - это известная фраза из кино 30-х, означающая "Я говорю правду". Она хотела остаться, но боялась за свою репутацию".

Действительно, эта фраза "Скажи, что в этом напитке" имела в те годы определенное значение и относилась к ситуации, когда человек делает что-то, на что он в других обстоятельствах вряд ли бы решился.

Но смысл этих слов еще и в том, что в напитке на самом-то деле ничего такого нет. Напиток - это лишь оправдание.

Эту фразу часто использовали не только в подобных романтических ситуациях.

И тем не менее, многие считают, что слова этой песни нужно критически оценивать с современных позиций.

"В тексте этой песни женщина ясно говорит "нет", - заявила Сондра Миллер, президент Кливлендского центра помощи изнасилованным женщинам. - А нам тут заявляют: не означает ли "нет" на самом деле "да"? Я думаю, в 2018 году все согласны с тем, что "нет" значит "нет", и тут нужно сразу остановиться".

Споры об этой песне разгорелись в социальных сетях, и некоторые американцы теперь весьма холодно отнесутся к этой мелодии, когда услышат ее во время рождественского шопинга.

Что же касается героев песни Baby It's Cold Outside, они в итоге соглашаются с тем, что на улице-таки действительно ужасная погода.