25 лет назад умер Пабло Эскобар: кто на самом деле застрелил легендарного наркобарона?
2 декабря 1993 года жизнь человека, который на тот момент считался самым разыскиваемым преступником в мире, завершилась выстрелом в голову. С тех пор прошло ровно 25 лет, но споры о том, кто же нажал на курок, продолжаются и сегодня.
Существует целый ряд теорий по поводу того, как умер один из самых известных наркобаронов в мировой истории, и некоторые из этих предположений не совпадают с официальной версией колумбийских властей.
Согласно этой версии, главу Медельинского кокаинового картеля убил сотрудник полиции. Однако существуют рассказы о том, что это могли сделать вооруженные группировки. Есть версия и о том, что наркобарон мог покончить с собой.
Доподлинно известно то, что знаменитый Пабло Эскобар умер 2 декабря 1993 года в возрасте 44 лет в городе, который он превратил в свое убежище и крепость.
Четверть века спустя испаноязычная служба Би-би-си Mundo вспоминает, как произошел крах преступника, которого называли "Хозяином", и который обагрил кровью целое десятилетие в истории Колумбии.
1. Официальная версия
Самая популярная версия смерти Эскобара, рассказанная в десятках книг, сериалов и фильмов, состоит в том, что его застрелил майор полиции Уго Агилар вместе с другими сотрудниками колумбийских служб безопасности.
Позднее Агилар дослужился до подполковника, был депутатом и губернатором департамента Сантандер, а в 2011 году попад под суд за связь с военизированными группировками.
В феврале этого года он снова был задержан по обвинению в незаконном обогащении.
"Я взял рацию и прокричал "Да здравствует Колумбия!", - так Агилар описывает момент смерти наркобарона в своей книге "Как я убил Пабло Эскобара", опубликованной в 2015 году.
Экс-полицейский утверждает, что именно он произвел выстрелы, после которых Эскобар скончался.
До своей смерти наркобарону удавалось в течение нескольких месяцев скрываться от полиции, армии и элитного подразделения, известного как "Особая поисковая группа".
США отправили в Колумбию агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Федерального бюро расследований (ФБР) для помощи в поимке главаря картеля.
Правительство Колумбии плохо контролировало ситуацию: в 1992 году Эскобару и его подельникам удалось без особых проблем сбежать из тюрьмы.
Наркобарон провел в тюрьме "Ла Катедраль" менее 13 месяцев, он договорился с властями об условиях своего содержания. Тюрьма контролировалась людьми самого Эскобара, и поэтому, как позднее выяснилось, там были роскошные условия содержания.
Уже после побега преступника полиция Колумбии выяснила, что дни своего заключения он проводил между играми в футбол, вечеринками и встречами с родственниками и подельниками по наркобизнесу.
В стенах "Ла Катедраль" были обнаружены тайники для денег и наркотиков, также в тюрьме нашли роскошную мебель, оружие, звуковое оборудование, огромные телеэкраны и кровати шириной в три метра.
После побега Эскобара его розыск стал национальным приоритетом: наркобарон, начавший свой жизненный путь на улицах крохотного городка Рионегро, превратился в самого разыскиваемого преступника в мире.
К тому моменту его жена и дети прятались в одном из отелей Боготы, а большинство его подельников либо были убиты, либо сидели в тюрьме. У Эскобара оставался лишь один путь: отправиться в Медельин и затаиться там.
Загнанный в угол наркобарон совершил роковую ошибку, пытаясь вывезти свою семью из Колумбии. Это помогло спецслужбам определить его местонахождение.
Согласно официальной версии, "Особой поисковой группе" и спецслужбам Колумбии удалось выследить его и ликвидировать.
2. "Лос Пепес"
Группировка "Лос Пепес" (акроним из испанской фразы "Perseguidos por Pablo Escobar" - "Преследуемые Пабло Эскобаром") представляла собой альянс противников Медельинского картеля из числа наркоторговцев и членов различных вооруженных групп.
Они рассказывают совсем другую историю краха знаменитого наркобарона, утверждая, что его удалось ликвидировать в первую очередь благодаря им.
Согласно рассказам некоторых членов группировки (которые даже написали книги на эту тему), "Лос Пепес" сыграли ключевую роль в ослаблении картеля, который некогда контролировал 90% мирового оборота кокаина.
Один из лидеров "Лос Пепес" Диего Мурильо, известный как Дон Берна, утверждает, что пулю, которая пронзила череп Эскобара, выпустил его брат.
В своей книге "Как мы убили "Хозяина", выпущенной в 2014 году, он рассказывает свою версию того, что произошло в последние часы жизни Эскобара. Он утверждает, что был свидетелем убийства наркобарона.
"Его главные подельники были убиты, некоторые сидели в тюрьме. В послании "Лос Пепес" четко говорилось: кто окажет помощь "Хозяину", тот умрет", - пишет Дон Берна.
Мурильо, который в 2008 году был экстрадирован в США по делу о контрабанде наркотиков, говорит, что его группировка поддерживала контакты с полицией в течение всей операции по розыску Эскобара.
Он также отмечает, что именно "Лос Пепес" удалось загнать в угол и найти самого разыскиваемого в мире преступника, а отнюдь не "Особой поисковой группе".
"Он (Эскобар) двигался медленно из-за лишнего веса. Он поднялся на второй этаж, потому что там было окошко, выходившее на крышу соседнего дома. Пабло бежал по крыше, когда мой брат добрался до окна, прицелился и выстрелил ему в голову из своей винтовки М16 калибра 5.56", - рассказывает Дон Берна.
Бывший лидер "Лос Пепес" также вспоминает, что в тот же день, 2 декабря 1993 года, все руководители группировки отметили это событие с бутылкой французского вина урожая 1948 года.
Другие члены "Лос Пепес" в различных интервью или на судебных допросах говорили, что смертельный выстрел сделал Карлос Кастаньо, известный лидер Объединенных сил самообороны Колумбии.
3. Самоубийство
Одним из самых известных высказываний Пабло Эскобара стала фраза: "Я бы предпочел могилу в Колумбии, чем тюрьму в США".
С этим девизом наркобарон начал кровопролитную войну против властей Колумбии и превратил Медельин в мировую столицу убийств в середине 1980-х годов.
Эта же знаменитая фраза дала повод предполагать, что Эскобар покончил с собой на крыше, по которой он попытался сбежать, когда увидел увидел, что все выходы перекрыты.
Версия о том, что Пабло Эскобар сам свел счеты с жизнью, поддерживается и родственниками наркобарона, в том числе его племянником Николасом Эскобаром, который присутствовал при эксгумации останков своего дяди и на примере его простреленного черепа утверждал, что это было самоубийство.
Супруга Эскобара Мария Виктория Энао и его старший сын Себастьян Маррокин, опубликовавшие книги о жизни главы семьи, также допускают вероятность того, что жизнь Эскобара завершилась именно таким образом.
"Мой отец всегда говорил нам, что телефон является символом смерти, поскольку нас легко могут выследить, а в день своей смерти он так часто нам звонил, что я подумал, что он сам хотел привлечь к себе полицию и умереть в бою. Это тоже своего рода самоубийство", - отмечет Маррокин, чье настоящее имя Хуан-Пабло Эскобар.
На похороны бывшего главаря Медельинского картеля пришли сотни людей. Эскобар похоронен в Медельине, в городе, где он обрел власть, где он изо всех сил боролся с колумбийскими властями и где - уже загнанный и больной - провел последние месяцы своей жизни.
До сих пор по этому городу ходит множество историй о жизни, преступлениях, расточительности и жестокости самого разыскиваемого человека на земле.
Эти рассказы балансируют между легендой и реальностью; впрочем, только такими и могут быть истории о том дне, когда умер "Хозяин".