Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наркобарон Пабло Эскобар со своей супругой Марией Викторией Энао

2 декабря 1993 года жизнь человека, который на тот момент считался самым разыскиваемым преступником в мире, завершилась выстрелом в голову. С тех пор прошло ровно 25 лет, но споры о том, кто же нажал на курок, продолжаются и сегодня.

Существует целый ряд теорий по поводу того, как умер один из самых известных наркобаронов в мировой истории, и некоторые из этих предположений не совпадают с официальной версией колумбийских властей.

Согласно этой версии, главу Медельинского кокаинового картеля убил сотрудник полиции. Однако существуют рассказы о том, что это могли сделать вооруженные группировки. Есть версия и о том, что наркобарон мог покончить с собой.

Доподлинно известно то, что знаменитый Пабло Эскобар умер 2 декабря 1993 года в возрасте 44 лет в городе, который он превратил в свое убежище и крепость.

Четверть века спустя испаноязычная служба Би-би-си Mundo вспоминает, как произошел крах преступника, которого называли "Хозяином", и который обагрил кровью целое десятилетие в истории Колумбии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Колумбийский художник Фернандо Ботеро изобразил смерть Пабло Эскобара на одной из своих картин

1. Официальная версия

Самая популярная версия смерти Эскобара, рассказанная в десятках книг, сериалов и фильмов, состоит в том, что его застрелил майор полиции Уго Агилар вместе с другими сотрудниками колумбийских служб безопасности.

Позднее Агилар дослужился до подполковника, был депутатом и губернатором департамента Сантандер, а в 2011 году попад под суд за связь с военизированными группировками.

В феврале этого года он снова был задержан по обвинению в незаконном обогащении.

"Я взял рацию и прокричал "Да здравствует Колумбия!", - так Агилар описывает момент смерти наркобарона в своей книге "Как я убил Пабло Эскобара", опубликованной в 2015 году.

Экс-полицейский утверждает, что именно он произвел выстрелы, после которых Эскобар скончался.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В какой-то момент у Колумбии появилось достаточно ресурсов для того, чтобы поймать главаря Медельинского картеля

До своей смерти наркобарону удавалось в течение нескольких месяцев скрываться от полиции, армии и элитного подразделения, известного как "Особая поисковая группа".

США отправили в Колумбию агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Федерального бюро расследований (ФБР) для помощи в поимке главаря картеля.

Правительство Колумбии плохо контролировало ситуацию: в 1992 году Эскобару и его подельникам удалось без особых проблем сбежать из тюрьмы.

Наркобарон провел в тюрьме "Ла Катедраль" менее 13 месяцев, он договорился с властями об условиях своего содержания. Тюрьма контролировалась людьми самого Эскобара, и поэтому, как позднее выяснилось, там были роскошные условия содержания.

Уже после побега преступника полиция Колумбии выяснила, что дни своего заключения он проводил между играми в футбол, вечеринками и встречами с родственниками и подельниками по наркобизнесу.

В стенах "Ла Катедраль" были обнаружены тайники для денег и наркотиков, также в тюрьме нашли роскошную мебель, оружие, звуковое оборудование, огромные телеэкраны и кровати шириной в три метра.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знаменитая вилла "Наполес" была одним из любимых мест Эскобара

После побега Эскобара его розыск стал национальным приоритетом: наркобарон, начавший свой жизненный путь на улицах крохотного городка Рионегро, превратился в самого разыскиваемого преступника в мире.

К тому моменту его жена и дети прятались в одном из отелей Боготы, а большинство его подельников либо были убиты, либо сидели в тюрьме. У Эскобара оставался лишь один путь: отправиться в Медельин и затаиться там.

Загнанный в угол наркобарон совершил роковую ошибку, пытаясь вывезти свою семью из Колумбии. Это помогло спецслужбам определить его местонахождение.

Согласно официальной версии, "Особой поисковой группе" и спецслужбам Колумбии удалось выследить его и ликвидировать.

2. "Лос Пепес"

Группировка "Лос Пепес" (акроним из испанской фразы "Perseguidos por Pablo Escobar" - "Преследуемые Пабло Эскобаром") представляла собой альянс противников Медельинского картеля из числа наркоторговцев и членов различных вооруженных групп.

Они рассказывают совсем другую историю краха знаменитого наркобарона, утверждая, что его удалось ликвидировать в первую очередь благодаря им.

Согласно рассказам некоторых членов группировки (которые даже написали книги на эту тему), "Лос Пепес" сыграли ключевую роль в ослаблении картеля, который некогда контролировал 90% мирового оборота кокаина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на в целом негативное отношение с Эскобару, его портреты часто можно увидеть на различных предметах одежды в разных городах Колумбии

Один из лидеров "Лос Пепес" Диего Мурильо, известный как Дон Берна, утверждает, что пулю, которая пронзила череп Эскобара, выпустил его брат.

В своей книге "Как мы убили "Хозяина", выпущенной в 2014 году, он рассказывает свою версию того, что произошло в последние часы жизни Эскобара. Он утверждает, что был свидетелем убийства наркобарона.

"Его главные подельники были убиты, некоторые сидели в тюрьме. В послании "Лос Пепес" четко говорилось: кто окажет помощь "Хозяину", тот умрет", - пишет Дон Берна.

Мурильо, который в 2008 году был экстрадирован в США по делу о контрабанде наркотиков, говорит, что его группировка поддерживала контакты с полицией в течение всей операции по розыску Эскобара.

Он также отмечает, что именно "Лос Пепес" удалось загнать в угол и найти самого разыскиваемого в мире преступника, а отнюдь не "Особой поисковой группе".

"Он (Эскобар) двигался медленно из-за лишнего веса. Он поднялся на второй этаж, потому что там было окошко, выходившее на крышу соседнего дома. Пабло бежал по крыше, когда мой брат добрался до окна, прицелился и выстрелил ему в голову из своей винтовки М16 калибра 5.56", - рассказывает Дон Берна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На похороны Пабло Эскобара пришли сотни людей

Бывший лидер "Лос Пепес" также вспоминает, что в тот же день, 2 декабря 1993 года, все руководители группировки отметили это событие с бутылкой французского вина урожая 1948 года.

Другие члены "Лос Пепес" в различных интервью или на судебных допросах говорили, что смертельный выстрел сделал Карлос Кастаньо, известный лидер Объединенных сил самообороны Колумбии.

3. Самоубийство

Одним из самых известных высказываний Пабло Эскобара стала фраза: "Я бы предпочел могилу в Колумбии, чем тюрьму в США".

С этим девизом наркобарон начал кровопролитную войну против властей Колумбии и превратил Медельин в мировую столицу убийств в середине 1980-х годов.

Эта же знаменитая фраза дала повод предполагать, что Эскобар покончил с собой на крыше, по которой он попытался сбежать, когда увидел увидел, что все выходы перекрыты.

Версия о том, что Пабло Эскобар сам свел счеты с жизнью, поддерживается и родственниками наркобарона, в том числе его племянником Николасом Эскобаром, который присутствовал при эксгумации останков своего дяди и на примере его простреленного черепа утверждал, что это было самоубийство.

Супруга Эскобара Мария Виктория Энао и его старший сын Себастьян Маррокин, опубликовавшие книги о жизни главы семьи, также допускают вероятность того, что жизнь Эскобара завершилась именно таким образом.

"Мой отец всегда говорил нам, что телефон является символом смерти, поскольку нас легко могут выследить, а в день своей смерти он так часто нам звонил, что я подумал, что он сам хотел привлечь к себе полицию и умереть в бою. Это тоже своего рода самоубийство", - отмечет Маррокин, чье настоящее имя Хуан-Пабло Эскобар.

На похороны бывшего главаря Медельинского картеля пришли сотни людей. Эскобар похоронен в Медельине, в городе, где он обрел власть, где он изо всех сил боролся с колумбийскими властями и где - уже загнанный и больной - провел последние месяцы своей жизни.

До сих пор по этому городу ходит множество историй о жизни, преступлениях, расточительности и жестокости самого разыскиваемого человека на земле.

Эти рассказы балансируют между легендой и реальностью; впрочем, только такими и могут быть истории о том дне, когда умер "Хозяин".