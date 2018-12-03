"Союз" должен взлететь. Доверие НАСА полно, но небезгранично

Правообладатель иллюстрации NASA/Roscosmos Image caption Пункт назначения МКС: "Союз-138" должен стартовать с космодрома Байконур в Казахстане 3 декабря

Запуск космического корабля "Союз МС-11" с тремя космонавтами днем 3 декабря должен пройти настолько рутинно, насколько это возможно в космической индустрии. Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию с той же стартовой площадки, откуда Юрий Гагарин в 1961 году отправился в первый в истории комический полет.

Но два месяца назад из-за аварии при запуске "Союза МС-10" российские и американские космонавты вынуждены были совершить аварийную посадку.

Незадолго до этого экипаж МКС обнаружил таинственную дыру в пристыкованном "Союзе" после того, как давление воздуха на станции начало падать. Неполадка была успешно устранена.

Оба инцидента вызвали вопросы о состоянии российской космической отрасли - когда-то великой гордости сверхдержавы - и о будущем космического сотрудничества России с США.

Аварийная комиссия пришла к выводу, что причиной неудачи при запуске стал неисправный датчик на "Союзе".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал Би-би-си, что датчик, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней, был поврежден во время сборки. "Наша задача - предпринять шаги для обеспечения того, чтобы это не повторилось", - сказал он. Рогозин и его коллеги из НАСА говорят, что уверены в успехе предстоящей миссии.

Экспедиция 58 - кто отправляется на МКС?

Давид Сен-Жак (слева), 48 лет, канадский инженер, астрофизик, врач

Олег Кононенко (в центре), 54 года, россиянин, три миссии на МКС - 2008, 2011-12 и 2015 года, 534 дня на орбите, в том числе три выхода в открытый космос

Энн Макклейн, американка, 39 лет, опытный летчик-испытатель, выпускница британских университетов в Бате и Бристоле

Кто виноват в космических неудачах?

Некоторые эксперты считают, что проблемы российской космической индустрии куда больше, чем один неудачный запуск.

"[Неудачный старт] - сильный удар по российской космической отрасли и властям, - полагает политолог, эксперт по российским вооруженным силам Павел Лузин. - Две чрезвычайные ситуации за короткое время означают, что что-то идет не так".

Лузин говорит, что Москва ставит свою космическую программу в один ряд с ядерным арсеналом и местом в Совете Безопасности ООН и считает их тем необходимым, что предоставляет России Владимира Путина статус "великой державы", которого она так жаждет.

Image caption Павел Лузин считает, что международное сотрудничество в космосе не может не иметь большого будущего

Но авария и необъяснимая дыра на МКС послужили поводом для сообщений о низких зарплатах и минимальной мотивации в космическом секторе страны, который по-прежнему полностью управляется и финансируется государством.

"Между зарплатами боссов и инженерами существует большой разрыв, что не способствует добросовестной работе", - отмечает Иван Моисеев, руководитель Института космической политики в Москве.

Начальник Роскосмоса даже назвал "открытым вопросом" то, было ли повреждение датчика "Союза" во время сборки актом саботажа.

"Скорее всего, не было, - сказал Рогозин. - Но мы должны проверить".

Он задал аналогичный вопрос о двухмиллиметровой дыре, обнаруженной на МКС, которая, как заключили российские эксперты, была просверлена "трясущейся рукой".

Глава космического агентства утверждал, что не может быть исключено "преднамеренное вмешательство в космос", что является признаком напряженности в отрасли.

Одна из газет сообщила, что за закрытыми дверями Роскосмос практически обвинял американских астронавтов на МКС в создании дыры.

Сохранится ли сотрудничество США и России в космосе?

На публике обе стороны полны энтузиазма. "Мы полностью доверяем друг другу. Это единственный способ, которым мы можем отправить наших парней и девушек на орбиту", - сказал глава "Роскосмоса" Би-би-си на мероприятии, посвященном 20-летию МКС.

"Слава Богу, политические ветры нас не затрагивают", - добавил Дмитрий Рогозин.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Глава "Роскосмоса" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом (слева) полсе экстренной посадки "Союза" в октябре 2018 года

"Находящиеся во вне, вряд ли могут понять <...>, что существует доверие в этом море шума", - вторил ему руководитель пилотируемых программ НАСА Уильям Герстенмайер.

Скептицизм здесь определенно силен.

Поскольку отношения между США и Россией сильно напряжены в связи с утверждениями о вмешательстве в американские выборы и кризисом на Украине, отраслевые наблюдатели говорят, что признания в дружбе и доверии в значительной степени являются "вежливой дипломатией".

Космическая станция остается мощным и все более редким символом сотрудничества. Но она должна закончить свою работу в 2024 году.

"Политика не повлияет на работу на МКС, но маловероятно, что будущие проекты будут столь же масштабны", - считает Иван Моисеев.

Роль для России в проекте НАСА Lunar Gateway все еще обсуждается: Москва недовольна тем, что в ее роль в лунном проекте, которым руководят США, не очень-то велика.

"Для ученых лучше всего было бы сохранить МКС как можно дольше, но деньги дают политики, а именно у них проблемы", - объясняет Иван Моисеев.

Image caption Члены экипажа готовятся к запуску на симуляторе

Россия по-прежнему ведет себя как космическая сверхдержава. Дмитрий Рогозин настаивает на том, что тяжелая ракета "Ангара" будет запущена, хотя дата уже перенесена на 2028 год; с ней Россия связывает грандиозные планы по колонизации Луны.

Но у российской космической индустрии есть и длинный список того, что не удалось сделать, несмотря на все заявления.

Но есть то, чем несомненно, может похвастаться Москва: космический корабль "Союз" в настоящее время является единственным способом запуска экипажей на орбиту, поскольку США закрыли свою программу космических челноков в 2011 году.

"Мы уверены в этом аппарате; они быстро выяснили, что произошло, и почему, и как предотвратить это", - сказала астронавтка Энн Макклейн, обращаясь к многочисленным журналистам.

Затем она забралась в симулятор "Союза" для окончательной проверки навыков перед ее своим первым космическим полетом.

Но, как и с МКС, это сотрудничество с Москвой имеет дату окончания.

НАСА в следующем году планирует провести испытательные полеты двух коммерческих космических кораблей, которые сейчас находятся в разработке.

"Зачем тогда американцам и европейцам нужно будет сотрудничать с Россией? - спрашивает Павел Лузин. - Они не хотят зависеть от России. Это политический вызов для нас".