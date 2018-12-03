"Союз" должен взлететь. Доверие НАСА полно, но небезгранично
Запуск космического корабля "Союз МС-11" с тремя космонавтами днем 3 декабря должен пройти настолько рутинно, насколько это возможно в космической индустрии. Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию с той же стартовой площадки, откуда Юрий Гагарин в 1961 году отправился в первый в истории комический полет.
Но два месяца назад из-за аварии при запуске "Союза МС-10" российские и американские космонавты вынуждены были совершить аварийную посадку.
Незадолго до этого экипаж МКС обнаружил таинственную дыру в пристыкованном "Союзе" после того, как давление воздуха на станции начало падать. Неполадка была успешно устранена.
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Оба инцидента вызвали вопросы о состоянии российской космической отрасли - когда-то великой гордости сверхдержавы - и о будущем космического сотрудничества России с США.
Аварийная комиссия пришла к выводу, что причиной неудачи при запуске стал неисправный датчик на "Союзе".
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал Би-би-си, что датчик, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней, был поврежден во время сборки. "Наша задача - предпринять шаги для обеспечения того, чтобы это не повторилось", - сказал он. Рогозин и его коллеги из НАСА говорят, что уверены в успехе предстоящей миссии.
Экспедиция 58 - кто отправляется на МКС?
- Давид Сен-Жак (слева), 48 лет, канадский инженер, астрофизик, врач
- Олег Кононенко (в центре), 54 года, россиянин, три миссии на МКС - 2008, 2011-12 и 2015 года, 534 дня на орбите, в том числе три выхода в открытый космос
- Энн Макклейн, американка, 39 лет, опытный летчик-испытатель, выпускница британских университетов в Бате и Бристоле
Кто виноват в космических неудачах?
Некоторые эксперты считают, что проблемы российской космической индустрии куда больше, чем один неудачный запуск.
"[Неудачный старт] - сильный удар по российской космической отрасли и властям, - полагает политолог, эксперт по российским вооруженным силам Павел Лузин. - Две чрезвычайные ситуации за короткое время означают, что что-то идет не так".
Лузин говорит, что Москва ставит свою космическую программу в один ряд с ядерным арсеналом и местом в Совете Безопасности ООН и считает их тем необходимым, что предоставляет России Владимира Путина статус "великой державы", которого она так жаждет.
Но авария и необъяснимая дыра на МКС послужили поводом для сообщений о низких зарплатах и минимальной мотивации в космическом секторе страны, который по-прежнему полностью управляется и финансируется государством.
"Между зарплатами боссов и инженерами существует большой разрыв, что не способствует добросовестной работе", - отмечает Иван Моисеев, руководитель Института космической политики в Москве.
Начальник Роскосмоса даже назвал "открытым вопросом" то, было ли повреждение датчика "Союза" во время сборки актом саботажа.
"Скорее всего, не было, - сказал Рогозин. - Но мы должны проверить".
Он задал аналогичный вопрос о двухмиллиметровой дыре, обнаруженной на МКС, которая, как заключили российские эксперты, была просверлена "трясущейся рукой".
Глава космического агентства утверждал, что не может быть исключено "преднамеренное вмешательство в космос", что является признаком напряженности в отрасли.
Одна из газет сообщила, что за закрытыми дверями Роскосмос практически обвинял американских астронавтов на МКС в создании дыры.
Сохранится ли сотрудничество США и России в космосе?
На публике обе стороны полны энтузиазма. "Мы полностью доверяем друг другу. Это единственный способ, которым мы можем отправить наших парней и девушек на орбиту", - сказал глава "Роскосмоса" Би-би-си на мероприятии, посвященном 20-летию МКС.
"Слава Богу, политические ветры нас не затрагивают", - добавил Дмитрий Рогозин.
"Находящиеся во вне, вряд ли могут понять <...>, что существует доверие в этом море шума", - вторил ему руководитель пилотируемых программ НАСА Уильям Герстенмайер.
Скептицизм здесь определенно силен.
Поскольку отношения между США и Россией сильно напряжены в связи с утверждениями о вмешательстве в американские выборы и кризисом на Украине, отраслевые наблюдатели говорят, что признания в дружбе и доверии в значительной степени являются "вежливой дипломатией".
Космическая станция остается мощным и все более редким символом сотрудничества. Но она должна закончить свою работу в 2024 году.
"Политика не повлияет на работу на МКС, но маловероятно, что будущие проекты будут столь же масштабны", - считает Иван Моисеев.
Роль для России в проекте НАСА Lunar Gateway все еще обсуждается: Москва недовольна тем, что в ее роль в лунном проекте, которым руководят США, не очень-то велика.
"Для ученых лучше всего было бы сохранить МКС как можно дольше, но деньги дают политики, а именно у них проблемы", - объясняет Иван Моисеев.
Россия по-прежнему ведет себя как космическая сверхдержава. Дмитрий Рогозин настаивает на том, что тяжелая ракета "Ангара" будет запущена, хотя дата уже перенесена на 2028 год; с ней Россия связывает грандиозные планы по колонизации Луны.
Но у российской космической индустрии есть и длинный список того, что не удалось сделать, несмотря на все заявления.
Но есть то, чем несомненно, может похвастаться Москва: космический корабль "Союз" в настоящее время является единственным способом запуска экипажей на орбиту, поскольку США закрыли свою программу космических челноков в 2011 году.
"Мы уверены в этом аппарате; они быстро выяснили, что произошло, и почему, и как предотвратить это", - сказала астронавтка Энн Макклейн, обращаясь к многочисленным журналистам.
Затем она забралась в симулятор "Союза" для окончательной проверки навыков перед ее своим первым космическим полетом.
Но, как и с МКС, это сотрудничество с Москвой имеет дату окончания.
НАСА в следующем году планирует провести испытательные полеты двух коммерческих космических кораблей, которые сейчас находятся в разработке.
"Зачем тогда американцам и европейцам нужно будет сотрудничать с Россией? - спрашивает Павел Лузин. - Они не хотят зависеть от России. Это политический вызов для нас".