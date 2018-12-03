СМИ России: цена керченского абордажа

В обзоре российских газет 30 ноября:

"Ведомости": цена тарана

Центральные СМИ обсуждают реакцию России на запрет украинских властей на въезд в Украину российских граждан: с минувшей пятницы въезд в страну запрещен всем без исключения российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Представитель российского МИДа Мария Захарова в тот же день заявила, что Россия не будет отвечать зеркальными мерами. В субботу эту позицию подтвердил на пресс-конференции в Аргентине и президент Владимир Путин.

Запрет, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, стал реакцией на задержание 25 ноября на подходе к Керченскому проливу российскими военными экипажей двух украинских бронекатеров и буксира, направлявшихся в Азовское море.

Такой обобщенный, тотальный запрет на въезд взрослых мужчин, считает газета "Ведомости", несомненно, усиливает ощущение угрозы для Украины со стороны России.

"Объявление военного положения, приведение армии в полную боеготовность, возможность мобилизации резервистов и проч. - все это создает у Запада реалистическую картинку надвигающейся войны, а российские заявления о сугубо пограничном характере инцидента в проливе выглядят далеко не так убедительно, как и обещания не вводить зеркальных запретов для граждан Украины", - пишут "Ведомости" в редакционном комментарии.

Цена керченского абордажа для Кремля растет как на дрожжах, и дело отнюдь не только в отмененной в последний момент встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Аргентине, которой так хотела Москва, пишет издание. Вслед за Трампом требование освободить украинских моряков повторили в ЕС и НАТО, а на очереди - ужесточение санкций, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и другие последствия демонстрации силы.

"Не слишком ли большую цену заломило руководство страны за свое право чувствовать себя большими плохими парнями?", - задается вопросом газета.

"Коммерсант": коллективный выход

США, судя по всему, удалось убедить союзников по НАТО в том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как ожидается, во вторник на встрече глав МИДов государств-членов НАТО будет принято заявление с резкой критикой действий Москвы. Об этом в свежем номере пишет газета "Коммерсант".

Ранее лидеры ряда европейских стран осудили анонсированное президентом США Дональдом Трампом решение о выходе из этого договора, отмечает издание. И, чтобы позиция Вашингтона стала позицией всего Североатлантического альянса, американцы решились на то, чего избегали пять лет: они поделились с союзниками разведданными и обнародовали свою версию российского "нарушения".

По версии Вашингтона, Москва нарушила обязательство "не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет".

Речь идет о спутниковой съемке, якобы доказывающей, что Россия испытала крылатую ракету наземного базирования на запрещенную дальность.

По словам директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, на которого ссылается "Коммерсант", новая ракета понадобилась России, поскольку Москва более не желает быть связанной ограничениями Договора о РСМД и хочет обладать возможностью нанесения удара по европейским странам-членам НАТО. Директор национальной разведки США утверждает, что Россия уже оснастила новой ракетой 9М729 несколько дивизионов.

Сомнений в правоте США, по данным издания, у стран-членов НАТО нет, и теперь вопрос лишь в том, войдет ли в текст пассаж о контрмерах, на которые может пойти альянс, чтобы противостоять российской угрозе, считает издание.

"Даже если Россия решит представить подробную информацию о ракете или устроить ее показ, сами по себе такие шаги, скорее всего, будут использованы США для подкрепления своих претензий, - прокомментировал "Коммерсанту" руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг. - Пожалуй, единственный реальный вариант разрешения нынешнего спора заключается в достижении политической договоренности о сохранении Договора о РСМД. Если таковая будет достигнута, то будет найден и способ решить все технические вопросы - возможности для этого есть".

Но для этого, по словам Павла Подвига, нужны взаимное желание сохранить договор, довольно высокий уровень доверия и готовность к определенным уступкам. "К сожалению, именно эти условия сегодня отсутствуют", - констатирует эксперт.

"Ведомости": запретный плод

В редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости" обсуждает запреты властей на проведение концертов популярных молодежных исполнителей. Но возвращение советских запретов при нынешнем развитии коммуникаций скорее подогреет интерес к творчеству "неразрешенных" групп и усилит негативное отношение молодежи к государству, считает издание.

Отмена концерта арестованного на 12 суток и вскоре освобожденного рэпера Хаски в Краснодаре стала самым заметным, но далеко не единственным проявлением сложившейся в последние месяцы системы запретов выступлений "нежелательных" исполнителей и групп. Юристы и журналисты из "Команды 29" насчитали 15 случаев отмены и запрета концертов только в октябре - ноябре 2018 года. Источник в музыкальной среде назвал количество отмененных под давлением местной администрации и правоохранительных органов концертов беспрецедентным.

"Команда 29" указывает, что главным инструментом властей и бдительной общественности стал принятый в 2010 г. закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", список вредной для детей и подростков информации не раз расширялся.

Пространство для административного усмотрения велико, отмечают "Ведомости": можно требовать не исполнять строки Александра Пушкина "Выпьем с горя, где же кружка, сердцу станет веселей" или песню военных лет "Давай закурим, товарищ, по одной": первая побуждает употреблять алкоголь, вторая табак - и то и другое официально под запретом.

Устроители концертов не всегда точны в возрастной маркировке, но главные причины запретов - в настроениях не способных повлиять на детей родителей и властей. Первые надеются, что отмена концерта снизит интерес к творчеству исполнителей и запретным плодам - алкоголю, курению, сексу, "неправильному" поведению, вторые полагают, что их умение "тащить и не пущать" заметят наверху, пишет газета.

По информации юриста Павла Чикова, в последние недели ФСБ подготовила список нежелательных групп, что может повлечь усиление давления на устроителей концертов.

"Это повторение в эпоху интернета советских практик, когда ЦК ВЛКСМ и минкульт запрещали исполнение и тиражирование песен зарубежных и отечественных рок-групп из-за выявленной религиозности, сексуальности, насилия или антисоветизма, - считают "Ведомости". - Запреты не отвадили молодежь от любимой музыки, зато наверняка укрепили восприятие власти как группы косных и не понимающих ее чаяния стариков".

Нынешние чиновники повторяют те ошибки, предупреждает газета.

"Известия": где на Руси жить хорошо?

О том, где самые высокие и самые низкие зарплаты в России, рассказывает газета "Известия". Исследование провело "РИА Рейтинг", которое учитывало долю работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 15 тысяч рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Лидером по доле высоких зарплат стал Ямало-Hенецкий автономный округ. Там более 100 тыс. рублей получают свыше 27% работников. На втором месте Чукотка (26%), на третьем и четвертом - Hенецкий АО и Магаданская область соответственно. Год назад тройку замыкала Москва, в этот раз столица оказалась лишь на пятом месте с результатом в 17,6%.

Самая низкая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Республике Адыгея - 0,59%. В среднем же по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату 17-44 тысяч рублей в месяц, пишут "Известия".

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си