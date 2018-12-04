Профессор из Петербурга раскритиковал сделанную его вузом экспертизу. Его уволили

Правообладатель иллюстрации Alexander Panchenko Image caption Александр Панченко считает, что его увольнение связано с экспертизой по делу религиозной литературы

Преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Александр Панченко сообщил, что еще летом его уволили из университета. По его мнению, это связано с тем, что он написал часть экспертизы по судебному делу пятидесятнической церкви - но в самом вузе это отрицают.

Это не первый случай, когда преподаватели российских вузов неожиданно оказываются без работы после публичных выступлений.

"Серьезные проблемы стороне обвинения"

В ноябре прошлого года санкт-петербургская прокуратура попросила суд признать экстремистскими книги американца Уильяма Бранхама - христианского миссионера, который жил еще в прошлом веке и называл себя "пророком". Об иске со ссылкой на заявление прокуратуры тогда писал "Коммерсант".

Учение Бранхама является одной из ветвей протестантизма, связанных с пятидесятниками. В России эти тексты распространяла общественная организация "Вечерний свет".

Прокуратура в своем иске сообщила, что тексты Бранхама уже проверил центр по противодействию экстремизму городского управления МВД, а еще одно заключение прислали сотрудники Центра экспертиз СПбГУ.

В том заключении, как утверждал "Коммерсант", говорилось: Бранхам создает "образ врага" в лице католической и протестантской церквей, оскорбляет чувства верующих, а также использует методы нейролингвистического программирования. Именно после этого заключения прокуратура потребовала в суде признать экстремистскими и конфисковать книги и 20 брошюр Бранхама.

Интересы "Вечернего света" в суде представляло санкт-петербургское правозащитное объединение юристов "Команда 29". Юристы привлекли профессора СПбГУ Александра Панченко "как одного из лучших специалистов" по пятидесятничеству, рассказала Би-би-си одна из адвокатов по делу Дарьяна Грязнова. Панченко должен был написать рецензию на заключение центра экспертиз СПбГУ, которое приложила к иску прокуратура, и подготовить свое, альтернативное заключение.

"Не вдаваясь сейчас в детали, скажу, что это экспертное заключение содержало грубейшие ошибки и, без сомнения, было предвзятым и тенденциозным", - описал рецензию СПбГУ Панченко в понедельник в "Фейсбуке". По его мнению, эксперт, писавший это заключение, якобы следовал указаниям "эшников" (сотрудников центра "Э" МВД - Би-би-си).

Панченко подготовил рецензию и альтернативное заключение, в котором указал на все недостатки экспертизы коллег. Содержание этого отзыва ни он, ни его адвокаты пока не раскрывают.

"Чтобы наши слова не были истолкованы как давление на экспертов до получения заключения судебной экспертизы, мы не будем комментировать содержание данного Александром экспертного заключения, как и заключения специалистов экспертного центра СПбГУ", - заявляет руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов.

Однако Панченко утверждает, что именно его заключение создало "серьезные проблемы стороне обвинения" - правда, не уточняет, какие именно.

В марте этого года прокуратура запросила вторую экспертизу у СПбГУ, и в сентябре судья назначила судебную экспертизу по делу, сообщали адвокаты "Команды 29". Производство приостановлено, и дату следующего заседания пока не назначили.

А 3 декабря Панченко написал в своем "Фейсбуке", что еще в августе он перестал быть сотрудником университета, где ранее работал профессором и руководителем программы "Социология и антропология". Он уверяет, что никаких других проблем у него в университете не было.

"Не вызывает сомнений, что реальной причиной происходящего было именно мое экспертное заключение. Об этом мне говорили и некоторые коллеги, обладающие своими источниками информации в руководстве университета", - написал Панченко (в беседе с Русской службой Би-би-си Панченко разглашать имена коллег не стал).

"Ущемление академических свобод"

Официально в университете отрицают взаимосвязь увольнения Панченко и содержания его экспертного заключения.

"Информация о том, что Санкт-Петербургский государственный университет уволил Александра Панченко в связи с его экспертной деятельностью, не соответствует действительности", - рассказали в пресс-службе СПбГУ на запрос Русской службы Би-би-си.

Как следует из ответа пресс-службы, Панченко работал в университете на четверть ставки по совместительству и прекратил трудовые отношения с организацией в июне 2018 года - по истечении срока трудового договора, утверждают в университете.

"На тот момент соглашение не продлевалось в связи с отсутствием академической нагрузки. При этом процедура проходила в соответствии с требованиями российского законодательства и не вызывала у господина Панченко каких-либо вопросов", - заявили в университете.

Панченко признает, что юридическая возможность уволить в связи с истечением срочного контракта у университета была. Однако считает объяснение про академическую нагрузку надуманным. "Я уже три года веду семинар в осеннем семестре. Проблему академической нагрузки перед началом учебного года со мной никто не обсуждал", - сказал он Би-би-си.

Декан факультета свободных искусств и наук Алексей Кудрин не ответил на вопросы Би-би-си на момент публикации материала.

"Общий тренд"

Это не первая история с неожиданным увольнением сотрудника СПбГУ после высказывания альтернативной точки зрения. В 2015 году так же неожиданно работы лишились еще два преподавателя вуза - Дмитрий Дубровский, работавший на факультете свободных искусств, и профессор-американист Иван Курилла.

Тогда официально университет объяснил их увольнение сокращением ставок. Дубровский якобы сам не явился продлевать трудовой контракт, так как был на конференции в США, а ставку Куриллы призвали "экономически невыгодной".

Однако сами преподаватели называли это давлением на себя. Дубровский утверждал, что причина была в конфликте с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым, который, в частности, был недоволен комментариями Дубровского в СМИ.

"Пример с Панченко - еще и юридический и научный нонсенс, - говорит теперь в разговоре с Русской службой Би-би-си Дубровский. - С точки зрения ректора СПбГУ Кропачева (который был долгое время деканом юрфака), существует одно правильное объективное суждение, выдаваемое от имени университета. Это нонсенс. По любому поводу могут быть альтернативные суждения. Университет не корпорация, в отношение науки это не работает. Только научным и идеологическим многообразием жив университет".

Дубровский считает, что работающие в СПбГУ религиоведы не имеют никакого отношения к экспертизе по делу о возможной экстремистской направленности литературы, которую распространяла организация "Вечерний свет". "Экспертиза сделана точно не религиоведом, я это точно знаю. А когда доктор наук и человек, который профессионально изучает именно протестантов три года, пишет, что экспертиза - бред сивого мерина, то его просто увольняют. Это общий тренд", - говорит Дубровский.

Кроме того, добавляет он, такая история с увольнением не первая.

Пресс-служба СПбГУ в ответ на просьбу прокомментировать слова Дубровского прислала ссылку на публикацию от 2015 года, в которой вуз приводит свою позицию относительно увольнения преподавателя. В частности, университет заявляет, что Дубровский отказался подписать трудовой договор в отведенный срок, после чего его ставку исключили из штатного расписания.

Религиоведческие войны

В 2015 году религиовед Екатерина Элбакян получила профессорский контракт на четыре года в Академии труда и социальных отношений в Москве. Как раз в это время в Москве шел судебный процесс о ликвидации Саентологической церкви Москвы.

Экспертизу для суда написала завкафедрой религиоведения Казанского федерального университета Лариса Астахова.

Эта экспертиза вызвала критику со стороны других религиоведов, включая Элбакян. Она публично критиковала методы проведения экспертизы Астаховой, найдя в документе "присутствие признаков конфессионального, а не религиоведческого подхода; нарушение метода качественного религиоведческого анализа; отсутствие объективного и беспристрастного описания религиозных феноменов".

Споры вокруг экспертизы Астаховой вылились в настоящую религиоведческую войну: эксперты обвиняли друг друга в ангажированности и предвзятости, на Астахову подавали заявление в ВАК о лишении ученой степени, а Элбакян утверждала, что Астахова даже написала заявление в МВД о клевете.

В конце 2016 года НТВ выпустил специальное расследование "Бизнес-секта". Со ссылкой на опубликованные в интернете документы и якобы кадры видеосъемки авторы репортажа утверждали, что Элбакян якобы получает деньги от саентологов за того, чтобы писать удобную им экспертизу. Элбакян это отрицала.

С весны 2017 года, через полтора года после подписания контракта, Элбакян перестала работать в Академии труда и социальных отношений. Ее коллега (он попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать кадровые вопросы) в разговоре с Би-би-си утверждает, что увольнение было связано со скандалом вокруг экспертизы о саентологах. Сама Элбакян отказалась давать комментарии, а в академии Би-би-си сообщили, что преподаватель уволилась по собственному желанию.

Дмитрий Дубровский уверен: истории Элбакян и Александра Панченко показывают одно из направлений преследования в России религиозных меньшинств. "Это в одной струе с преследованием свидетелей иеговых, саентологии и любых групп, которые стали обвинять в экстремизме. А один из способов обвинений в экстремизме - включить публикации вроде книг Бранхама в лист запрещенных материалов", - говорит он.