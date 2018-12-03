Мединский нашел доказательства подвига 28 панфиловцев. Но никому не показал
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что нашел новые доказательства того, что история о подвиге 28 панфиловцев - правда, а не домысел: документы советской контрразведки СМЕРШ, которые якобы были рассекречены некоторое время назад. Почему же историки все еще сомневаются?
Министр культуры накануне написал статью в "Российской газете", в которой процитировал эти документы, однако их фотографии не показал. Они не были опубликованы и в других СМИ.
Твиттер-аккаунт сайта "История.рф" (проекта Российского военно-исторического общества) опубликовал снимок фрагмента только одного из документов - показаний начальника штаба 1075-го гвардейского полка старшего лейтенанта Андрея Веткова, который на допросе в СМЕРШе заявил следующее: "Массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноября 1941 года - неопровержимый факт, и ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев, павших в борьбе с немецкими чудовищами за счастье и свободу своей горячо любимой Родины".
- Мединский назвал "мразями" тех, кто не верит в подвиг 28 панфиловцев
- Мединский: сомневающиеся в подвигах панфиловцев будут гореть в аду
- 28 героев-панфиловцев: почему миф популярнее реальности?
На самом сайте "История.рф" также не опубликованы снимки остальных документов.
Научная работа с рассекреченным архивным делом, подтверждающим факт того, что бой 28 панфиловцев действительно был, продолжается, сообщил Мединский на пресс-конференции. "Материалы этого дела удивительно актуальны и достоверны", - заверил он.
Какие основания для сомнений
В 2015 году государственный архив России рассекретил справку-доклад главного военного прокурора Николая Афанасьева Жданову. Из доклада следовало: да, в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии в ноябре 1941 года и происходили ожесточенные бои, и многие красноармейцы проявляли героизм.
Однако бой, в ходе которого 28 красноармейцев во главе с политруком Клочковым остановили более 50 немецких танков, был выдуман журналистами - корреспондентом, а потом литературным секретарем газеты "Красная звезда". В докладе прокуратуры отмечалось, что число 28 было произвольно выбрано в редакции, а на поле боя после скорого освобождения этого района были найдены всего трое погибших.
"Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора "Красной звезды" Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого", - говорится в документе.
Известна позиция министра Мединского по этому вопросу. Однажды он назвал сомневающихся в подвиге 28 панфиловцев "мразями". В другой раз предсказал, что такие люди "будут гореть в аду".
Некоторые российские историки, к которым обратилась Русская служба Би-би-си с просьбой о комментарии, отказались обсуждать новое заявление министра. Но при этом они отметили, что Мединский так и не привел доказательства своей правоты - кроме цитат в газете, не подтвержденных фото документов.
Что цитирует Мединский
Мединский утверждает, что в его распоряжении имеется дело под грифом СМЕРШа 1942-1944 годов, рассекреченное только осенью 2018 года, которое содержит три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был на самом деле.
По словам министра, весной и летом 1942 года СМЕРШ расследовал некие неточности в материале "Красной звезды". Дело называлось "О неправильном оформлении наградных материалов по 28 героям-панфиловцам".
Еще во время войны выяснилось, что несколько из считавшихся погибшими возле разъезда Дубосеково красноармейцев остались в живых, а один из них - Даниил Кужебергенов - оказался в плену. Вместо него награду получил другой Кужебергенов - Аскар.
Расследуя это несоответствие, пишет Мединский, СМЕРШ стал проверять и другие фамилии, а также обстоятельства боя, описанного корреспондентом "Красной звезды".
Среди документов, которые цитирует Мединский, есть стенограмма допроса бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка старшего батальонного комиссара Ахмеджана Мухамедьярова - и тот, как пишет Мединский, подтверждает факт боя и все обстоятельства, описанные потом в газете.
"Против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился четыре-пять часов. Герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника, и после того, когда все бойцы этого взвода, 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком товарищем Клочковым, были убиты и задавлены танками, противнику удалось прервать линию обороны полка и продвигаться вперед", - цитирует показания Мухамедьярова министр.
В стенограмме одного из допросов, пишет Мединский, есть косвенное упоминание о знаменитых словах Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва".
"Под утро 16 ноября 1941 года немцы повели наступление на нашу оборону, сперва началась бомбежка с самолетов противника, главным образом по правому флангу, - приводит министр цитату из автобиографии красноармейца ашхабадского пересыльного пункта Иллариона Васильева. - Политрук товарищ Клочков приказал выйти из окопов в проходимые щели и сказал нам, что мы остались одни на рубеже, отходить не будем, а будем драться до последнего".
Что доказывают цитаты?
Среди российских историков, которые отказались комментировать Би-би-си эту публикацию министра, был автор многих книг о Второй мировой войне Алексей Исаев.
"Нет предмета, который можно было бы обсуждать. Есть отдельные цитаты, которые можно интерпретировать как угодно", - сказал он.
"[Приведенные Мединским цитаты] ровным счетом ничего не доказывают - наоборот, показывают, что в 1942 году старались держаться за этот миф и не развенчивать его, - сказал Би-би-си зампред совета научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" Никита Петров. - Когда даются показания в органах контрразведки, человек, дающий показания, не говорит таких искренних и политически грамотных слов".
Согласно материалам Мединского, не только начальник штаба 1075-го гвардейского стрелкового полка Ветков заявил, что массовый героизм - это "неопровержимый факт", и "ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев". Старший батальонный комиссар Мухамедьяров, согласно цитатам Мединского, высказался в том же ключе.
"Со всей ответственностью заявляю, что действительно факт беспримерного проявления массового героизма со стороны 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком роты Клочковым Василием Георгиевичем на разъезде Дубосеково 16 ноября 1941 года имел место в 1075-го гвардейском стрелковом полку", - цитирует его министр.
Петров из "Мемориала" обратил внимание на то, что в своих показаниях военные называют точную цифру - 28 панфиловцев, хотя она, по его словам, не соответствует действительности.
Министр Мединский в своей статье и сам пишет о том, что установить точное число участников боя невозможно: "Сколько было точно? В какой момент боя? Сколько оставалось в живых из 130 бойцов роты - и на момент какой из танковых атак? Но вся эта "наградная арифметика" и не могла сойтись, тем более тогда, учитывая обстановку".
По словам Петрова, описанные обстоятельства боя не соответствуют немецким документам - журналам боевых действий частей, согласно которым на поле боя не осталось десятков подбитых танков и множества тел погибших советских солдат.
В своей статье Мединский вновь обвиняет тех, кто сомневается в подвиге 28 панфиловцев, в том, что они действуют по идеологическим, а не научным соображениям.
"Можно сколько угодно надувать щеки, изображая из себя борца за историческую истину, против "советской мифологии", etc, - пишет министр. - Но по сути все это борьба за свое материальное сложившееся благополучие, за право диктовать аудитории выгодные для себя ценности, которые все как-то никак не желают совпадать с ценностями народными".