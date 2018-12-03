Мединский нашел доказательства подвига 28 панфиловцев. Но никому не показал

Правообладатель иллюстрации TASS/Japaridze Image caption Мединский считает, что стремление развенчать мифы продиктовано идеологическими соображениями

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что нашел новые доказательства того, что история о подвиге 28 панфиловцев - правда, а не домысел: документы советской контрразведки СМЕРШ, которые якобы были рассекречены некоторое время назад. Почему же историки все еще сомневаются?

Министр культуры накануне написал статью в "Российской газете", в которой процитировал эти документы, однако их фотографии не показал. Они не были опубликованы и в других СМИ.

Твиттер-аккаунт сайта "История.рф" (проекта Российского военно-исторического общества) опубликовал снимок фрагмента только одного из документов - показаний начальника штаба 1075-го гвардейского полка старшего лейтенанта Андрея Веткова, который на допросе в СМЕРШе заявил следующее: "Массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноября 1941 года - неопровержимый факт, и ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев, павших в борьбе с немецкими чудовищами за счастье и свободу своей горячо любимой Родины".

На самом сайте "История.рф" также не опубликованы снимки остальных документов.

Научная работа с рассекреченным архивным делом, подтверждающим факт того, что бой 28 панфиловцев действительно был, продолжается, сообщил Мединский на пресс-конференции. "Материалы этого дела удивительно актуальны и достоверны", - заверил он.

Какие основания для сомнений

В 2015 году государственный архив России рассекретил справку-доклад главного военного прокурора Николая Афанасьева Жданову. Из доклада следовало: да, в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии в ноябре 1941 года и происходили ожесточенные бои, и многие красноармейцы проявляли героизм.

Однако бой, в ходе которого 28 красноармейцев во главе с политруком Клочковым остановили более 50 немецких танков, был выдуман журналистами - корреспондентом, а потом литературным секретарем газеты "Красная звезда". В докладе прокуратуры отмечалось, что число 28 было произвольно выбрано в редакции, а на поле боя после скорого освобождения этого района были найдены всего трое погибших.

"Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора "Красной звезды" Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого", - говорится в документе.

Известна позиция министра Мединского по этому вопросу. Однажды он назвал сомневающихся в подвиге 28 панфиловцев "мразями". В другой раз предсказал, что такие люди "будут гореть в аду".

Некоторые российские историки, к которым обратилась Русская служба Би-би-си с просьбой о комментарии, отказались обсуждать новое заявление министра. Но при этом они отметили, что Мединский так и не привел доказательства своей правоты - кроме цитат в газете, не подтвержденных фото документов.

Что цитирует Мединский

Мединский утверждает, что в его распоряжении имеется дело под грифом СМЕРШа 1942-1944 годов, рассекреченное только осенью 2018 года, которое содержит три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был на самом деле.

Нет предмета, который можно было бы обсуждать. Есть отдельные цитаты, которые можно интерпретировать как угодно Алексей Исаев, историк

По словам министра, весной и летом 1942 года СМЕРШ расследовал некие неточности в материале "Красной звезды". Дело называлось "О неправильном оформлении наградных материалов по 28 героям-панфиловцам".

Еще во время войны выяснилось, что несколько из считавшихся погибшими возле разъезда Дубосеково красноармейцев остались в живых, а один из них - Даниил Кужебергенов - оказался в плену. Вместо него награду получил другой Кужебергенов - Аскар.

Расследуя это несоответствие, пишет Мединский, СМЕРШ стал проверять и другие фамилии, а также обстоятельства боя, описанного корреспондентом "Красной звезды".

Среди документов, которые цитирует Мединский, есть стенограмма допроса бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка старшего батальонного комиссара Ахмеджана Мухамедьярова - и тот, как пишет Мединский, подтверждает факт боя и все обстоятельства, описанные потом в газете.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Как отмечают историки, придумывать миф о 28 панфиловцах было бы странно, поскольку в обороне Москвы было немало доказанных примеров героизма красноармейцев

"Против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился четыре-пять часов. Герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника, и после того, когда все бойцы этого взвода, 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком товарищем Клочковым, были убиты и задавлены танками, противнику удалось прервать линию обороны полка и продвигаться вперед", - цитирует показания Мухамедьярова министр.

В стенограмме одного из допросов, пишет Мединский, есть косвенное упоминание о знаменитых словах Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва".

"Под утро 16 ноября 1941 года немцы повели наступление на нашу оборону, сперва началась бомбежка с самолетов противника, главным образом по правому флангу, - приводит министр цитату из автобиографии красноармейца ашхабадского пересыльного пункта Иллариона Васильева. - Политрук товарищ Клочков приказал выйти из окопов в проходимые щели и сказал нам, что мы остались одни на рубеже, отходить не будем, а будем драться до последнего".

Что доказывают цитаты?

Среди российских историков, которые отказались комментировать Би-би-си эту публикацию министра, был автор многих книг о Второй мировой войне Алексей Исаев.

"Нет предмета, который можно было бы обсуждать. Есть отдельные цитаты, которые можно интерпретировать как угодно", - сказал он.

"[Приведенные Мединским цитаты] ровным счетом ничего не доказывают - наоборот, показывают, что в 1942 году старались держаться за этот миф и не развенчивать его, - сказал Би-би-си зампред совета научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" Никита Петров. - Когда даются показания в органах контрразведки, человек, дающий показания, не говорит таких искренних и политически грамотных слов".

Согласно материалам Мединского, не только начальник штаба 1075-го гвардейского стрелкового полка Ветков заявил, что массовый героизм - это "неопровержимый факт", и "ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев". Старший батальонный комиссар Мухамедьяров, согласно цитатам Мединского, высказался в том же ключе.

"Со всей ответственностью заявляю, что действительно факт беспримерного проявления массового героизма со стороны 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком роты Клочковым Василием Георгиевичем на разъезде Дубосеково 16 ноября 1941 года имел место в 1075-го гвардейском стрелковом полку", - цитирует его министр.

Петров из "Мемориала" обратил внимание на то, что в своих показаниях военные называют точную цифру - 28 панфиловцев, хотя она, по его словам, не соответствует действительности.

Министр Мединский в своей статье и сам пишет о том, что установить точное число участников боя невозможно: "Сколько было точно? В какой момент боя? Сколько оставалось в живых из 130 бойцов роты - и на момент какой из танковых атак? Но вся эта "наградная арифметика" и не могла сойтись, тем более тогда, учитывая обстановку".

По словам Петрова, описанные обстоятельства боя не соответствуют немецким документам - журналам боевых действий частей, согласно которым на поле боя не осталось десятков подбитых танков и множества тел погибших советских солдат.

В своей статье Мединский вновь обвиняет тех, кто сомневается в подвиге 28 панфиловцев, в том, что они действуют по идеологическим, а не научным соображениям.

"Можно сколько угодно надувать щеки, изображая из себя борца за историческую истину, против "советской мифологии", etc, - пишет министр. - Но по сути все это борьба за свое материальное сложившееся благополучие, за право диктовать аудитории выгодные для себя ценности, которые все как-то никак не желают совпадать с ценностями народными".