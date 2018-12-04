СМИ России: СПЧ - консультативный орган "для выпуска пара"?
В обзоре российских газет 30 ноября:
- Совет по правам человека обновился на треть
- Рейтинг "Единой России" прошел свою нижнюю точку?
- В Москве массово внедрят систему распознавания лиц
- Что еще почитать
РБК, "Ведомости": смена состава
Газета "Ведомости" комментирует изменения в составе Совета по правам человека. Издание пишет, что он обновился на треть, а борцов за честные выборы и права военнослужащих в нем сменили юристы и журналисты.
Для многих членов СПЧ новость об исключении их из состава совета стала неожиданной, а причины остались неизвестными, отмечают "Ведомости".
Среди наиболее заметных потерь, например, пишут "Ведомости" - член правления Международного общества "Мемориал", координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Кривенко, а также руководитель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Элла Полякова. Не будет в новом составе СПЧ основателя движения "Голос" Лилии Шибановой и судьи Мосгорсуда в отставке Сергея Пашина.
Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц говорит, что тема нарушений на выборах, которой в СПЧ очень активно занималась Шибанова, совершенно очевидно вызывала раздражение в администрации. Он отмечает, что в составе совета остались лояльные власти эксперты, с которыми Шибанова входила в "достаточно жесткие клинчи".
"Я считаю, что совет отделался малой кровью", - прокомментировал итоги ротации председатель совета Михаил Федотов, сохранивший свой пост. Состав совета и раньше был разнообразным, таким он и остался, добавил Федотов: свободно мыслящим, сохраняющим независимость суждений. Он надеется, что ротация станет регулярной и те, кто станет отлынивать от работы, будут СПЧ регулярно покидать.
РБК добавляет, что с новым составом Совета президент Владимир Путин встретится накануне Дня Конституции, 11 декабря.
СПЧ всегда был органом "для выпуска пара", но до последней ротации в нем был более четкий баланс между лоялистами и либералами, прокомментировал РБК политолог Николай Миронов. Обновление СПЧ усилило либеральное крыло, и теперь он выглядит как будто более оппозиционным, считает он.
СПЧ в первую очередь - это возможность установления диалога с оппозиционными активистами и дополнительный канал для сигналов с мест о тех или иных нарушениях прав человека, отмечает политтехнолог Дмитрий Фетисов. По его мнению, за последние годы сложно вспомнить какие-либо резонансные примеры успешной деятельности СПЧ. Сможет ли изменить ситуацию очередной состав совета - зависит от активности его новых членов и их желания заниматься правозащитной деятельностью, находясь в диалоге с Кремлем, заключил Фетисов.
Николай Миронов считает, что Совет - площадка для коммуникации и формирования общественного мнения, но реальное влияние СПЧ на принимаемые решения невелико. Политолог Константин Калачев согласен, что ждать эффективных и ярких действий от консультативного органа не стоит.
"Ведомости": точка невозврата
Число россиян, положительно и отрицательно относящихся к "Единой России", почти сравнялось, следует из опроса "Левада-центра", данные которого комментирует газета "Ведомости": 47% против 44%.
Главными причинами поражений единороссов на сентябрьских выборах в ряде регионов россияне считают общее ухудшение дел в стране, низкую оценку избирателями государственной власти в целом и низкую оценку представителей "Единой России" на местах. Среди тех, кто одобряет деятельность президента Владимира Путина, партию власти положительно оценивают 65%, среди не одобряющих его деятельность единороссами недовольны 83%.
"Ведомости" отмечают, что рейтинги представителей власти резко снизились после объявления в июне о пенсионной реформе, в сентябре на губернаторских выборах не смогли победить четыре кандидата-единоросса, а в трех регионах партия проиграла КПРФ по партспискам на выборах заксобраний.
Рейтинг единороссов снижается последовательно, медленно и равномерно, говорит гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков. "Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у "Единой России" рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти".
Если социально-экономическая ситуация не будет улучшаться, то рейтинг партии расти не будет, заключает Гудков.
Цифры эти могут означать прежде всего, что на губернаторских выборах для избирателя важна борьба личностей, а партийная принадлежность отходит на второй план, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. В целом, по его мнению, партия прошла нижнюю точку своего рейтинга.
Впрочем, руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что у "Единой России" не совсем уж все плохо. "Даже при том, что рейтинги сильно просели, баланс одобрения и неодобрения хоть и незначительно, но положительный. При том, правда, что целиком одобряющих деятельность партии более чем в 2 раза меньше, чем тех, кто полностью ее не одобряет", - считает эксперт.
То, что источник неудач единороссов на выборах считывается в первую очередь как общее ухудшение обстановки в стране, а не как ошибки самой партии, тоже оставляет "Единой России" серьезные шансы, говорит эксперт.
"Коммерсант": свой - чужой
В 2019 году в Москве будет развернута общегородская система распознавания лиц для розыска преступников. В мэрии пояснили, что с этой целью уже обновлены 40% из 162 тыс. городских видеокамер, а всего нужно заменить 100 тысяч камер: вместо старых с разрешением 704x576 точек ставится HD-техника с разрешением 1280x720 точек.
Газета "Коммерсант" отмечает, что технологии распознавания лиц ранее опробовались на столичных вокзалах и стадионах, а в городском метрополитене пилотный проект по распознаванию лиц стартовал в марте этого года в преддверии чемпионата мира по футболу. Тогда в подземку поставили оборудование стоимостью 30 млн руб. и софт, способный распознавать до 20 лиц в секунду, сличая их с фотографиями из базы федерального розыска.
В департаменте информационных технологий (ДИТ) столичной мэрии рассказали, что распознавание лиц тестируется с 2017 года примерно на 1,5 тыс. городских камер. Эксперимент признан успешным: во всяком случае, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о задержании "десятка преступников" в том же метрополитене. "Думаю, система сделает город недоступным для преступных элементов", - считает Собянин.
В "Ростехе" сообщали, что во время чемпионата мира с помощью 500 камер и технологии распознавания лиц FindFace Security было задержано 180 правонарушителей из федеральных баз данных. В ДИТ уточнили, что в Москве задержано 98 человек, при этом системы распознавания лиц были смонтированы при входе на стадионы "Лужники", "Спартак" и зону болельщиков на Воробьевых горах. В ведомстве пояснили, что полицейским выдавали смартфоны, на которые приходили оповещения при попадании в камеры "лиц, схожих с портретами из баз розыска".
В Центре речевых технологий газете прокомментировали, что современный софт может идентифицировать человека даже с уличной камеры, висящей под углом до 30 градусов.
"Углы подвеса и освещенность не играют принципиальной роли", - говорят в компании, но признают, что больше всего для распознавания в городской системе подходят камеры в подъездах.
В ДИТ также рассказали, что новая техника может использоваться для мониторинга горожан, входящих в подъезды жилых домов. "Если один и тот же человек появляется каждый день, система решит, что он там живет. Если гражданин бывает редко, его определят как гостя. Путем анализа можно понять, что в подъезде почему-то слишком много проживающих. Это может означать, что есть "резиновые" квартиры. А если много чужих - в подъезде могут быть незаконные хостелы или что-то еще. Такие данные - сигнал для правоохранительных органов", - поделились с газетой в ведомстве.
Что еще почитать:
- Газета "Коммерсант" комментирует заявления Катара о выходе из ОПЕК и отмечает, что демарш страны может пошатнуть позиции Саудовской Аравии, а резкий рост производства газа - обострить конкуренцию на энергорынке с Россией.
- РБК пишет, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.
- Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян, пишет РБК. По мнению Юрия Луценко, на Украине "пора положить конец ведению бизнеса россиян".
Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си