Пресса Британии: власть, деньги и политика двигаются с Запада на Восток

В обзоре британской прессы:

Глава МИ-6 опасается за безопасность в будущем

Как сообщает издание I, в своем редком публичном выступлении, тезисы которого пресса анонсировала заранее, глава МИ-6 Алекс Янгер выразил обеспокоенность не только российской угрозой, но и китайской.

Глава секретной разведывательной службы МИД Британии сказал, что если российская угроза очевидна и это реалии сегодняшнего дня для Запада и Британии в частности, то доминирование Китая в технологиях ставит под угрозу безопасность в будущем.

Беспокойство Янгера вызывает то, что перспективные технологии связи следующего поколения 5G основаны на китайских ноу-хау. Поэтому перед их внедрением необходимо проверить степень безопасности их для Британии.

"Грубо говоря, власть, деньги и политика двигаются на Восток, это та политическая реальность, к которой нам нужно адаптироваться и это то, что реально нужно обсуждать", - сказал глава МИ-6, выступая перед студентами Университета Сент-Эндрюс, который сам когда-то заканчивал.

"Северный поток-2" хотят ограничить, но не закрыть

Financial Times рассказывает, что после инцидента в Керченском проливе в Германии вновь зазвучала критика проекта "Северный поток-2".

Газета цитирует слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вероятной преемницы Ангелы Меркель, которая сказала в своем выступлении на телеканале ARD, что действия России в последние недели показали, что "Северный поток-2" - "не просто экономический проект, а политический".

Издание напоминает, что ранее Германия была решительным сторонником проекта, несмотря на активное противодействие со стороны стран Восточной Европы и Балтии. Критики нового газопровода опасаются, что его реализация увеличит зависимость Европы от России по импорту энергии.

FT отмечает, что Крамп-Карренбауэр занимает более жесткую линию в отношении России, чем действующий канцлер.

Политик отвергла призыв полностью выйти из проекта, но заявила, что ЕС сможет применять внутренние правила энергетического рынка, чтобы уменьшить количество газа, проходящего через строящийся газопровод.

Фридрих Мерц, адвокат и бывший лидер парламентской группы ХДС, соперник Крамп-Карренбауэр в борьбе за место лидера партии, также заявил на партийной конференции в Берлине в минувшие выходные, что, чем больше конфликт на Украине обостряется, тем чаще возникает вопрос: правильно ли строить этот газопровод?" "Путин должен знать, что мы, по крайней мере, подумаем об этом, если он будет продолжать вести себя таким образом", - сказал он членам ХДС.

Однако в понедельник правительство Германии подтвердило свою поддержку "Северного потока-2". Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что благодаря немецкому давлению Россия обещала продолжить транзит газа через Украину даже после строительства нового газопровода, имея в виду одно из главных возражений, высказываемых критиками проекта.

Маас отметил, что трубопровод будет построен независимо от участия в проекте немецких компаний. Но, по его мнению, если Германия выйдет из проекта, "не будет никого, кто обеспечит продолжение транзита газа через Украину".

Германская политическая риторика о "Северном потоке-2" вызывает растущую обеспокоенность в консорциуме. Высокопоставленный чиновник, участвующий в строительстве, сказал Financial Times, что проект превращается в "политический мяч для пинг-понга", который "используется в политических играх, которые не имеют никакого отношения к газу".

Несмотря на все дебаты, как пишет издание, строительство газопровода идет по плану.

Новые иммиграционные правила Британии все еще тайна

Правительство Британии решило придержать публикацию уже подготовленных радикальных изменений в иммиграционном законодательстве страны.

Как пишет Daily Telegraph, детали реформы, которую глава МВД называет самыми глобальными изменениями в этой сфере за 45 лет, будут опубликованы уже после того как депутаты парламента проголосуют правительственный проект по соглашению между Британией и ЕС о "брексите".

Единственное, о чем Саджид Джавид сказал депутатам Палаты общин, что новые иммиграционные правила будут основаны, прежде всего, на умениях и навыках иммигрантов, а не на их гражданстве.

Публикация этого документа, как напоминает DT, ожидается уже около года, но из-за разногласий в правительстве постоянно откладывается.

Чиновники так тщательно скрывают детали грядущих изменений, что ни прессе, ни даже депутатам ничего разузнать не удалось.