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Глава министерства культуры Владимир Мединский в понедельник в очередной раз высказался в поддержку преференций для отечественного кинематографа в российском прокате. Би-би-си вспоминает, как министр продвигал эту идею.

"Я, как Катон, который после каждого выступления говорил, что "Карфаген должен быть разрушен", повторяю, что меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда", - цитирует слова Мединского агентство Интерфакс.

Такое заявление министр сделал, комментируя предложение главы "Мосфильма" Карена Шахназарова, который в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказался за ограничение проката американских картин.

"Я рад, что такие идеи наконец-то достигли и кинематографического сообщества, которое начинает осознавать необходимость усиления государственного протекционизма теми или иными мерами", - прокомментировал его предложение Мединский.

"Тотальная монополия"

Министр заявил, что сейчас почти две трети всех сеансов в российских кинотеатрах отведено продолжению фильма "Фантастические твари и где они обитают", которое совместно снимали британские и американские кинематографисты.

В связи с этим Мединский пожаловался, что правительство отклонило предложение его ведомства ограничить прокат каждого фильма 35 процентами сеансов на кинотеатр.

"Мы говорили всего лишь о том, что один фильм не может занимать в прокате более 35%, а "Фантастические твари" занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%. Меня возмущает, что свыше двух третей сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?!" - сказал Мединский.

В свою очередь корреспондент газеты "Ведомости" Ксения Болецкая отмечает, что приведенная министром цифра не подтверждается данными государственной системы учета кинобилетов - максимальная доля сеансов "Фантастических тварей" не превышала 59%.

"И главное - никакое российское кино "Твари" от экрана не отодвинули и не обидели. Потому что ни одной большой российской премьеры в эти дни просто не было. И даже если бы действовало ограничение в 35% сеансов на один фильм, остальные сеансы все равно достались бы Голливуду", - пишет Болецкая.

Намотают ли Гринча на гусеницы?

Во второй половине декабря и начале января в прокат должны выйти "Трансформеры-6" и мультфильм "Гринч", а также российские фильмы "Т-34", "Полицейский с Рублевки" и очередная часть "Ёлок". Как ожидается, к российским фильмам, которые должны будут выйти в прокат в канун Нового года, примут протекционистские меры.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в киноиндустрии сообщила, что для того, чтобы в этом году расчистить праздники для российских премьер, сразу несколько потенциальных зарубежных блокбастеров передвинули на середину декабря.

Так, по данным газеты, мультфильм "Гринч" о похищении Нового года передвинули с 22 декабря на 13 декабря - в этот же день должны выйти "Человек-паук", "Трансформеры" и "Аквамен". А 1 января, в первый день новогодних праздников, в прокат выйдет российский военно-драматический фильм "Т-34" про побег советских танкистов из нацистского плена.

"Пещерный рынок"

Владимир Мединский уже не в первый раз говорит о том, что российское кино нуждается в протекционистских мерах.

В августе 2017 года он пожаловался в эфире телеканала "Россия-24" он сравнил объем господдержки российского кино с бюджетом американского фильма "Форсаж".

"Надо понимать, что весь бюджет российской государственной поддержки кинематографии равен бюджету 35 минут съемок фильма "Форсаж", поэтому мы в разных весовых категориях. Без системы государственного протекционизма в сфере кино выжить невозможно".

Российское кино вынуждено на равных конкурировать с голливудским из-за отсутствия квот на прокат зарубежных фильмов, и это, по словам Мединского, отличает Россию от других стран, в которых такие меры введены.

"В условиях дикого беспредела на кинорынке, везде, где пытаются защитить кинематограф, его защищают. Только в России мы сражаемся с Голливудом на равных, что неправильно".

В ноябре 2018 года Мединский в интервью RT признался, что завидует протекционистской политике европейских стран по защите своего кинематографа.

"У нас идет вечная война с Голливудом. Вот я сегодня министру Италии говорил: "Я завидую вам". У них в Италии есть протекционистская политика по защите своего кино. Правда, не такая сильная, как во Франции (Франция тут образец), и не такая сильная, как в Польше. А у нас этого нет. Ни одна инициатива министерства культуры - серьезная, крупная - не поддерживается смежными ведомствами, не поддерживается парламентариями. Мы все время живем в иллюзии, что нам надо бороться с Голливудом методами свободного рынка. Такими гайдаровскими методами".

В интервью Би-би-си в феврале этого года Мединский также заявил о том, что "европейский протекционизм гораздо жестче, чем в России", и еще раз высказался в пользу ограничения количества сеансов одного фильма ("любого, российского, голливудского", который идет в кинотеатре в данный момент.

"Индустрия как раз поддерживает эту идею, потому что производители не могут попасть на экран. Все равно что приходишь в магазин, а там только "Кока-кола", даже "Пепси-колы" нет".

С идеей ограничить число показов каждого фильма в кинотеатрах Мединский выступил в декабре 2017 года.

"Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм. Если мы сейчас с вами откроем посмотрим систему ЕАИС, то фильм "Звездные войны" сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Соответственно, как с ними конкурировать? Они просто давят нас".

Тогда же он предложил ввести отчисления в 3% с каждого купленного билета на поддержку отечественного кино.

"Для понимания - во Франции это 12% с каждого билета. Мы предлагаем начинать с 3%, что позволит нам получать не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в фонд кино. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают".

О том, что минкультуры ведет переговоры с участниками рынка киноиндустрии о возможных протекционистских мерах для поддержки российского кино, Мединский заявил в начале июля 2017 года в эфире "России-24".

"[Первая задача -] увеличить количество денег на поддержку отечественного кино, справедливо собирая их, по большей части, желательно, с голливудского кино, а на самом деле, только с голливудского". "Потому что отечественным фильмам мы надеемся потом компенсировать эти потери".

В мае прошлого года Мединский предупредил, что без государственной поддержки российское кино превратится в артхаус, и его "поглотит Голливуд".

"У нас дикий, я бы сказал - пещерный рынок кинодистрибуции. Практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката и кинодистрибуции. Так быть не должно".

"Как только государственный кинопротекционизм в кинопоказе, кинодистрибуции упраздняется, Голливуд просто асфальтовым катком уничтожает национальный кинематограф. Он переходит в сферу артхауса. Что мы видим с вами на примере великого итальянского кино".