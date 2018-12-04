"Патриотизм, но не нафталиновый": что ждет МХАТ при режиссере Боякове?

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Режиссер Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину и стал худруком МХАТа имени Горького. МХАТ сохранит патриотическую позицию, пообещал министр культуры Владимир Мединский. Театр должен служить родине, согласился Бояков. Что говорят о нем театралы и что он имеет в виду под патриотизмом?

МХАТ имени Горького впервые за 30 лет своего существования сменил художественного руководителя. Им стал руководитель театра "Практика" Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части назначен писатель Захар Прилепин, известный поддержкой самопровозглашенных республик Донбасса. Доронина продолжит работу в специально созданной для нее должности президента МХАТа.

"Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться", - цитирует Мединского его пресс-служба. Сам Бояков заявил, что театр "должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре".

Русская служба Би-би-си спросила театральных режиссеров Юрия Квятковского и Юрия Муравицкого, а также литературного критика Анну Наринскую, как они представляют себе патриотический театр и какие изменения могут произойти в одном из главных московских театров после смены руководства.

Юрий Квятковский: "Бояков - легендарная, знаковая личность"

"МХАТ имени Горького уже давно был таким спящим гигантом. Давно велись разговоры о том, чтобы начать что-то делать с этим пространством. То, что удалось договориться с Татьяной Дорониной, это в любом случае огромное движение, потому что этот гигант в центре Москвы теперь становится местом силы, причем силы достаточно агрессивной.

Создание патриотического театра, который не был бы нафталиновым - это вообще-то не самая глупая идея, несмотря на смешные формулировки нашего минкульта Анна Наринская, литературный критик

Надо понимать, что Эдуард Бояков - это легендарная, знаковая личность для русского театра, он новатор, сделавший за последние 20 лет немало громких проектов.

Сейчас они с Захаром [Прилепиным] могут создать серьезный противовес той тусовке, которая возникла вокруг "Золотой маски", даже противовес Союзу театральных деятелей. Конечно, это не будет бесконфликтно, пока это видится мне как начало некоего противостояния.

Я не совсем понимаю, как театр может служить родине - это звучит как повестка советских времен. Тут возникают какие-то пропагандистские мотивы.

Когда цель театра трактуется настолько однобоко, сам предмет спектакля становится не так интересен, потому что у него заведомо понятна цель. В современном ключе мне это не очень понятно, такие конструкции можно было встретить скорее в начале XX века и в СССР".

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Татьяна Доронина руководила МХАТ имени Горького с 1987 года

Анна Наринская: "Они ребята вполне современные"

"Театр - одно из самых политических искусств во всем мире. В России, по моему мнению, театр - это самое оппозиционное искусство, одно из самых преследуемых искусств. Поэтому и было решено создать внутри этого театрального мира патриотический противовес, но при этом не консервативный в плане выразительности.

МХАТ имени Горького стал именем нарицательным, и его консерватизм, доходящий до гротескных форм, всегда вызывал улыбку Юрий Муравицкий, режиссер

Можно говорить все что угодно про Боякова и Прилепина, но мы понимаем, что они ребята вполне современные. Создание патриотического театра, который не был бы нафталиновым, - это вообще-то не самая глупая идея, несмотря на смешные формулировки нашего минкульта.

Конечно, это ужасно, что Прилепин не только воевал на Донбассе, но и активно пиарил эту войну. Или вспомнить его статью "Письмо товарищу Сталину", где он насмехается над миллионами репрессированных. Может ли такой человек чем-то заведовать? В нашей стране - может".

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption С 2005 по 2013 год Эдуард Бояков был худруком театра "Практика"

Юрий Муравицкий: "Бояков замечательный продюсер, но режиссер посредственный"

"Это довольно странное решение, но вполне закономерное в том векторе, которое выбрало министерство культуры под руководством Мединского.

Бояков замечательный продюсер, но режиссер он весьма посредственный, насколько я могу судить.

В принципе я всегда за какие-то обновления, тем более что МХАТ имени Горького стал именем нарицательным, и его консерватизм, доходящий до гротескных форм, всегда вызывал улыбку. Но в этой ситуации, наверное, можно было выбрать каких-то более адекватных кандидатов для руководства театром.

МХАТ имени Горького был очень закрытой структурой, и я слабо себе представляю, как он дальше будет развиваться. Я убежден, что театр должен занимать критическую позицию по отношению к процессам, происходящим в обществе, поэтому меня пугала и консервативная позиция Дорониной, и позиция Боякова тоже пугает.

Может, он собирается вернуть на сцену советскую пьесу о борьбе хорошего с лучшим? Или просто рассказывать о том, как хорошо жить в стране?

В любом случае, мне кажется, что театр не должен навязывать зрителю какие-то ценности, и публика должна сама решать, кто хороший, а кто плохой. Когда театр используется для пропаганды и продвижения идеологии, это всегда плохо.

Как появился МХАТ имени Горького

В 1970-е годы между руководством МХАТ СССР возник конфликт на почве разных представлений о художественной деятельности театра, что в итоге привело к расколу.

В 1987 году был сформирован МХАТ имени Горького, руководителем которого стала Татьяна Доронина, и МХАТ имени Чехова (позднее переименован в МХТ имени Чехова), который возглавил Олег Ефремов.

На сцене МХАТ в основном идут постановки по классическим произведениям русских и зарубежных авторов, среди самых известных спектаклей репертуара: "Зойкина квартира", "Белая гвардия", "Полоумный Журден", "Вишневый сад".